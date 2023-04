Filippa (13) funnet i live

Saken oppdateres!

SISTE: Dansk politi har funnet den savnede 13-åringen Filippa i live, etter at hun ikke kom hjem som planlagt etter å ha fullført avisrunden sin lørdag formiddag.

Politiet varslet at en pressekonferanse skulle starte klokken 15 søndag. Så tok saken en brå og uventet vending rett før:

Ved hjelp av videoovervåkning og tips fra innbyggere oppsøkte politiet en adresse hvor de fant Filippa like før klokken 15.

– Hun er ved bevissthet, opplyser politiinspektør Kim Kliver.

STOR AKSJON: Politiet sperret av et større område ved et hus søndag. Disse sperringene skal nå være fjernet Foto: Claus Bech / Ritzau Scanipix / NTB

En 32 år gammel mann ble pågrepet i forbindelse med funnet, og politiet sier de har anholdt flere personer. Mannen vil fremstilles for varetektsfengsling.

Filippas familie ble først varslet om funnet av datteren, opplyser politiet, som kom på døren deres rundt klokken 15.

– Sikker på at hun var død

– Hele kroppen min dirrer i en voldsom lykkerus, sier hennes mor Pernille Nielsen til Ekstrabladet.

Nielsen kunne knapt fatte utviklingen saken om datteren til slutt tok. I telefonsamtalen med Ekstrabladet hyperventilerte hun av lettelse og glede.

– Jeg har hele dagen gått og trodd det aller verste. Jeg var sikker på at Filippa var gravd ned, og at hun var død, sier Nielsen.

Nielsen takker nå alle som har deltatt i søket etter datteren. Familien har ennå ikke kommet seg til sykehuset for å treffe henne når hun snakker med avisen.

– Jeg vil gjerne si tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet oss å lete etter Filippa, sier Nielsen.

Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / AFP / NTB

Politiet sier de fremdeles tar saken «svært alvorlig».

– Vi kan være glade for at Filippa er funnet i live, men vi må behandle denne saken med den grundighet som kreves, og dermed ikke bagatellisere det Filippa må ha vært utsatt for, sier Kliver.

Danske TV 2s kringkastingsreporter, Lennart Sten, sier politiet var tydelig lettet da de hadde funnet Filippa.

Ifølge ham hadde mange av politifolkene i saken begynt å tvile på om de ville lykkes med å finne henne i live.

– En av grunnene til at pressekonferansen ble utsatt med 15 minutter var at politiet trengte å summe seg, sier han.

Samtidig måtte politiet også ha mulighet til å dele den gode nyheten med foreldrene til Filippa først.

Fant sykkelen i grøft

– Vi har et bilde av hva som har skjedd, sier politiinspektør Kim Kliver, som ikke vil gå nærmere inn på hva den 32 år gamle mannen er siktet for.

13-åringen ble sist sett da hun gikk sin vante avisrunde i Kirkerup i Vestsjælland lørdag formiddag.

Politiet delte søndag et bilde av Filippa på sykkelen sin, som ble funnet sammen med vesken og mobilen i en grøft.

LETEOMRÅDE: I dette området i Kirkerup lette politiet med store ressurser etter 13-åringen. Foto: Claus Bech/ Ritzau Scanpix / NTB

– Vi ser på saken med største alvor. Vi er faktisk veldig bekymret for Filippa, og jobber nå ut fra en teori om at det er begått en kriminell handling, sa politiinspektør Kliver i en pressemelding søndag formiddag.

Det har blitt brukt hunder, helikopter og drone i søket etter at hun ble meldt savnet av sin far lørdag formiddag.

Det siste døgnet har det pågått en omfattende leteaksjon i den lille byen. Søndag rundt klokken 13.20 skrev dansk TV 2 at politiet hadde ankommet med en minigraver til stedet som er avsperret.

Like før klokken 16 søndag, etter at hun ble funnet, melder Ekstrabladet at politifolk strømmer til en ny adresse.

Sperret av hus

Politiet sperret søndag morgen av et hus i området rundt Kirkerup, ikke langt fra der Filippas sykkel ble funnet. Området ble senere utvidet, til å omfatte et område på 250-300 meter rundt boligen.

TV 2 skrev også at kriminalteknikere gjorde undersøkelser i skogen. Politiet ankom også med en minigraver på stedet.

TV 2 Danmarks reporter var på stedet ved der politiet aksjonerte.

Nationalt Kriminalteknisk Center – danske Kripos – er koblet på saken.

– Vi har også fått assistanse fra luftforsvaret og andre politidistrikt med politihunder, som er særlig trent til denne typen saker, sa Kilver til BT sent lørdag kveld.

Han ønsket ikke å kommentere hvorvidt politiet mener det ligger noe kriminelt bak forsvinningen.

Fått 600 tips

I 22-tiden lørdag gjennomsøkte hundepatruljer området, mens Forsvarets helikopter har vært i luften, opplyser TV 2 Danmark.

Politiet har fått over 600 tips i saken, men vil gjerne ha mer. Etter å ha bedt alle beboere om videoopptak fra dørklokker og liknende, sitter etterforskerne også på store deler videomateriale.

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere gjør undersøkelser langs veien Filippas ting ble funnet. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / NTB

– Sønderknust

Filippas mor gikk ut på Facebook med bilder av datteren og bønn om hjelp til å finne henne.

– Jeg er sønderknust og klar for tilgivelse når jeg kan gjenforenes med henne, skrev moren.

Filippas far har også tydd til sosiale medier for å takke for hjelpen.

– Filippa har fortsatt ikke kommet hjem. Tusen takk til alle dere som gjør alt dere kan. Det betyr all verden for oss, skrev han på Facebook.