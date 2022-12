Fikk utsatt dødsstraffen på grunn av sprøyteskrekk

Torsdag 5. august 1999 forlot den ugifte og single sjåføren Alan Eugene Miller hjemmet han delte med sin mor for å dra på jobb. Ingen visste at denne dagen ville forandre livene til mange mennesker og familier for all framtid.

– Han forlot hjemmet som han alltid gjorde, med en flaske 7-Up og noen kjeks, forklarte moren i sønnens rettssak.

Skjøt og drepte

En rekke medier rapporterte ulike historier fra drapsmannens bakgrunn i tiden som fulgte etter drapene.

Mens noen beskrev ham som en stille og rolig mann som helst holdt seg for seg selv, var andre opptatte av å tegne et bilde av en konfliktskapende og utagerende skikkelse, som ikke stod i veien for å krangle høylytt med kollegene eller andre han var uenig med.

Miller jobbet som sjåfør for firmaet Ferguson Enterprises, som spesialiserte seg på ventilasjonsanlegg og aircondition.

Ifølge statsadvokaten entret Miller arbeidsplassen med våpenet ladd, og godt synlig. Han skal ha hatt en kort prat med sin 32 år gamle kollega Lee Holdbrooks, før han deretter avfyrte flere skudd i brystet hans. Han avsluttet med å skyte kollegaen i hodet. Holdbrooks døde.

Fortsatte å drepe

Med kaldt blod skal han så ha fortsatt videre innover korridorene, før han kom over en annen kollega, 28 år gamle Christopher Yancy, som han også henrettet med flere skudd.

En skrekkslagen tredje arbeidskollega, skal ha bønnfalt for sitt eget liv mens han rømte fra stedet og ropte: «Ikke skyt meg! Jeg har ikke gjort noe!». Denne kollegaen overlevde.

DREPTE TRE: Alan Eugene Miller drepte to kolleger. Deretter reiste han til sin tidligere arbeidsplass og drepte ytterligere én person. Foto: Alabama Department of Corrections / AP / NTB Scanpix

Skadet som liten

Miller, som ble født 20. januar 1965 i Chicago, hadde seks søsken. To av søsknene døde tidlig, og sammen med familien levde han et ganske normalt liv under oppveksten og i barneårene.

Som barn hadde han falt og slått hodet sitt ved flere anledninger. Det ble hevdet i retten at fallene førte til at han periodevis slet med alvorlig hodepine, og at han til tider kunne være desorientert.

Da moren vitnet i rettssaken, beskrev hun sønnen som en ungdom som ikke hadde vært særlig interessert i kjærester eller jenter.

Nektet å slanke seg

– Han hadde aldri med seg jenter hjem, og han snakket aldri om jenter heller. Jeg hørte ham si til broren sin at det eneste jenter var interesserte i, var biler og penger, forklarte moren i rettssaken.

Den svært overvektige Miller var heller ikke spesielt interessert i å slanke seg, noe moren hevdet var årsaken til at han ikke kunne ha en karriere i militæret, siden det var regler for hva som ble regnet som helsemessig forsvarlig vekt på soldater.

Miller hadde hatt småjobber etter at den obligatoriske skolegangen var over, og hadde på et vis funnet seg til rette på arbeidsplassen der han endte opp med å ta livet av to av kollegene sine.

Drepte tidligere kollega også

Etter å ha skutt og drept Lee Holdbroks og Christopher Yancy, satte han seg i bilen og kjørte en kort avstand til en tidligere arbeidsplass.

En av Millers tidligere kolleger, assisterende daglig leder Terry Jarvis (39), ante fred og ingen fare da Miller troppet opp og henrettet også ham med flere skudd.

I retten hevdet Miller at de tre ofrene hadde baksnakket ham og spredt usanne rykter, noe som førte til at han opparbeidet seg et sinne og hat mot dem.

Selv om medisinske undersøkelser og tester viste at Miller hadde psykiske problemer som kunne medføre avvik fra normal atferd, ble ikke dette lagt tilstrekkelig vekt på for å få ham frikjent for drapene.

Pågrepet etter kort tid

Miller rømte fra åstedet for det tredje drapet i bilen sin, men ble etter kort tid stoppet av politiet og arrestert på motorveien i nærheten.

Han ble fengslet samme dag, og ble dømt til døden under ett år etter drapene.

INNELÅST: I dette fengselet – Holman Correctional Facility i Atmore, Alabama – tilbringer Alan Eugene Miller sine siste år av livet. Foto: NTB Scanpix

Den 31. juli 2000 bestemte juryen at Miller skulle henrettes med en dødelig injeksjon, slik loven tilsa for Alabama, men 22 år senere venter han fortsatt på at dommen skal effektiviseres.

Fant ikke blodårene

Fanger som sitter på såkalt «Death Row» i USA, sitter ofte fengslet i årevis i påvente av at henrettelsen skal utføres.

Millers endelige dødsdato ble omsider satt til 22. september i år, men da henrettelsen skulle utføres, klarte ikke sykepleierne å finne tilstrekkelige blodårer på den svært overvektige mannen.

Han ble utsatt for det han selv beskrev som tortur i over en time, mens sykepleiere forgjeves stakk ham med utallige nåler for å finne blodårer. Ved et tilfelle skal han også ha blitt hengende vertikalt faststroppet til sykesenga der de dødsdømte fangene plasseres.

Millers rasende advokat hevdet at hans klient i utgangspunktet led av skrekk for sprøyter, og at den umenneskelige påkjenningen medførte helt unødvendige lidelser for en allerede dødsdømt mann.

Advokatene til Miller saksøkte staten for brudd på den amerikanske grunnloven, og saken er fortsatt i det amerikanske rettssystemet.

DØDSKAMMER: Bildet viser et av rommene der dødsstraffen ble forsøkt utført. Foto: NTB Scanpix

Fikk medhold

På grunn av omstendighetene rundt det mislykkede henrettelsesforsøket, fastslo dommer Austin Huffaker jr. at Miller ikke skulle dø med giftsprøyter, men at man heller skulle prøve en hittil ubrukt metode for å ta livet av dødsdømte fanger i USA.

I stedet skal Miller dø ved bruk av gassen nitrogenhypoxi, som innebærer at fangen får en plastmaske på seg, der han puster inn en lukt- og smaksfri gass, som gjør at man ikke er bevisst at man dør.

Alan Eugene Miller avventer fortsatt en endelig dato for henrettelsen, og sitter for tiden på Death Row i Alabama, USA.

FØRES BORT: Her føres Alan bort av politiet etter å ha fått dødsdommen. Foto: JAY SAILORS / AP / NTB Scanpix

