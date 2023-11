Fikk tre minutter til å hente det viktigste

FARESONE: Fredag kveld ble tettstedet Grindavik sørvest for Reykjavik evakuert på kort varsel. Foto: ROAD ADMINISTRATION OF ICELAND

Evakuerte islendinger fikk hente eiendeler og dyr. Men faren for vulkanutbrudd er så stor at de bare fikk lov til å tilbringe noen minutter i hjemmene sine.

– Jeg hadde kun tre minutter på meg, så jeg tok bare det første jeg så, sier Saevar Thor Birgisson til RÚV, Islands statlige kringkastingsselskap.

Han er en av de evakuerte innbyggerne fra Grindavik på Island, der det har dannet seg en 12 kilometer lang magmatunnel under bakken.

ØDELEGGELSER: Den seismiske aktiviteten har ført til sprekker og sammenrasninger. Foto: Det islandske vegvesenet/Facebook

Innbyggere her har fortalt TV 2 at de er usikre på om de noen gang vil få flytte hjem igjen.



Bilder og brudekjole

Beboere i 20 hus fikk søndag komme på en snartur tilbake til hjemmene sine for å hente ut det viktigste.

Solveig Throbergsdottir fikk hentet ut bilder og eiendeler som har stor nostalgisk verdi.

– Bider av barnebarna. Bilder av meg selv da jeg ung. Mine fineste klær, og brudekjolen min, sier hun.

EIENDELER: Poser med private eiendeler som innbyggere i Grindavik fikk tatt med seg da de ble evakuert i all hast. Foto: Reuters

Alle de evakuerte har hatt full forståelse for at de ikke kan bruke mye tid inne i faresonen, ifølge politibetjent Olafur Orvar Olafsson, som har ansvar for operasjonen.

– Ingen har klaget. Jeg ville forstått det om de var misfornøyde, men det er slik situasjonen er nå, sier han til RUV.

Natt til mandag har det vært færre og svakere jordskjelv i området rundt Grindavik.

Den svenske seismologen Björn Lund sier ifølge NTB at dette enten betyr at aktiviteten avtar – eller at det er «stille før stormen».

– Det kan ganske enkelt peke i retning av at det nærmer seg et utbrudd, sier Lund.

Den tidligere islandske presidenten Ólafur Ragnar Grímsson skriver mandag morgen på meldingstjenesten X at de kraftigste skjelvene nå er ved den vesle øya Eldey. Dette kan være et tegn på at utbruddet vil skje på havbunnen.



Men om det skjer på land, kan det også hende at magmaen aldri når opp til overflaten, ifølge geofysiker Páll Einarsson.

– Vi har kjente eksempler på bevegelse som er ganske kraftfull og fører til skjelv, men så brenner det bare ut, og magmaen når ikke overflaten, sier han til den islandske radiostasjonen Rás 1.

Han bruker Krafla-vulkanen som ligger nord på Island som et eksempel.

Der har det mellom 1975 og 1984 vært 20 tilfeller av intrusjon, det vil si at magma har trengt oppover gjennom sprekker eller vulkanrør.

Bare ni ganger nådde magmaen helt opp til jordens overflate.

– Faktisk så nådde ikke de to største intrusjonene overflaten. Selv om det var mye bevegelse, sier Einarsson.

Sprekker gjennom skole og hus

Geologiske målinger fra Grindavik viser at det har dannet seg geologiske depresjoner, altså nedsenkede landområder.

JORDSKJELV: Gressmatten på golfbanen er revet i stykker av jordskjelvene. Foto: RUV/RAGNAR VISAGE

– Det er klart at magma har kommet nærmere jordoverflaten under byen, sier Þorvaldur Þórðarson, professor i vulkanologi ved Universitetet i Island, i et intervju med mbl.is.

Sprekken der magmaen ved gjennomtrengning vil komme opp, går gjennom både skolebygg og bolighus.

Þórðarson sier det fortsatt er vanskelig å vurdere akkurat hvor nær magmaen er overflaten nå.



SPREKK: Bakken i Grindavik har sprukket opp. Under overflaten beveger magmaen seg oppover. Foto: ROAD ADMINISTRATION OF ICELAND

– I går var den på 800 meters dybde. Den er grunnere nå. Det kan være snakk om noen titalls meter. Vi venter på temperaturmålinger som vil gi oss mer informasjon, sier han.

Om det kommer et utbrudd, vil mener han lavastrømmen vil gå mot vest og mot havet.

Men fortsatt er det umulig å si noe om når, eller i det hele tatt om, man vil få et utbrudd, sier han.

– Dette kan skje om noen minutter, eller det kan stoppe opp, sier Þórðarson.