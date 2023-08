Fikk personlig invitasjon av Zelenskyj

På dagen ett og et halvt år etter den russiske fullskalainvasjonen av Ukraina, har den norske statsministeren i all hemmelighet reist til Kyiv.

Sikkerhetsrisikoen ved at en statsminister reiser inn i en krigssone vurderes som så stor at turen først ble kjent torsdag formiddag.

At 24. august er Ukrainas nasjonaldag gjør reisen ekstra spesiell.

Støre ble i juni personlig invitert av president Zelenskyj. Han ønsket at statsministeren skulle være til stede på Ukrainas uavhengighetsdag som feires på dagen landet ble uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

– Jeg opplevde at det var et uttrykk for et ukrainsk ønske at jeg skulle være til stede. Midt oppe i denne tragedien er det knyttet bånd mellom det norske folk og det ukrainske folk, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Bidrag

Den ukrainske presidenten besøkte tidligere denne uka Sverige, Danmark, Nederland og Hellas. Zelenskyj kunne reise hjem med lovnader om at Ukraina får F-16-fly.

Den norske statsministeren har også med seg viktige bidrag i bagasjen:

Norge donerer mineryddingsutstyr

Norge donerer 1,5 milliarder for å sikre gass- og strømforsyning.

Norge donerer luftvernmissiler til Ukraina Denne søtten er en del av Nansen-programmet som innebærer støtte til Ukraina på 75 milliarder over fem år. – Målet med å besøke Ukraina nå er å gjenta budskapet om norsk støtte til Ukrainas motstandskamp, kamp for selvstendighet og kamp mot aggresjonen, sier statsministeren.

Støre vil også ha diskusjoner om Ukrainas fredsplan med president Volodymyr Zelenskyj.

INVITASJON: Støre ble i juni personlig invitert av president Zelenskyj til Ukraina på landets uavhengighetsdag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Energi og miner

– Vi vil styrke luftvernet i Ukraina. Det er et system vi kaller IRIS-T som vi mener vi kan avse fra Norge nå, som vi donerer, sier Støre.

– Vi har besluttet å støtte Ukraina med 1,5 milliarder for å trygge energiforsyningen. Til å gjenoppbygge ødelagt infrastruktur og innkjøp av gass til vinteren, fortsetter han.

NASJONALDAG: Støre skal være i Kyiv under Ukrainas frigjøringsdag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi vi også gi et bidrag til minerydding. Vi sender 235 sett som kan brukes av mineryddere på vei inn i minelagt område.

Mineryddingssettene hentes fra Forsvarets lagre, og skal gjenanskaffes.

Besøket er Støres andre til Ukraina etter den russiske fullskalainvasjonen.



Tidligere denne uken sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2 at norske myndigheter løpende vurderer hvordan vi best kan hjelpe Ukraina, og at allierte er i dialog om oppbygging av en moderne kampflykapasitet i Ukraina.