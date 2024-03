Fikk mistenkelig video fra moren: – Jeg blokkerte henne fra alle kanaler

SLÅTT OG TRUET: Alla Antonova (til høyre) ble tvunget til å sende en video til datteren, men Anastasia forsto med en gang at noe var alvorlig galt. Foto: REUTERS/Anna Voitenko

Alla Antonova (53) sitter på sengen sammen med sin datter Anastasia (29).

Nå befinner de seg i trygghet i en liten leid leilighet i Kyiv. Her bor de sammen bestemor Natalia Kucherova (73) og familiehunden Sonia (8).

Bestemor Kucherova tar fram kaffen som hun har fått fra ektemannen til barnebarnet. Han tjenestegjør som soldat i den ukrainske hæren.

– Han sier at han er evig takknemlig for at vi ikke forrådte ham, sier Kucherova til Reuters.

TRE GENERASJONER: Anastasias ektemann tjenestegjør i den ukrainske hæren. Russerne forsøkte å true til seg opplysninger om hvor han befant seg. Foto: REUTERS/Anna Voitenko

De tre generasjonene av kvinner forteller om beslutningen om å reise fra hjembyen Berdjansk som er under russisk okkupasjon. Det var en sorgtung avgjørelse, men etter flere besøk av russiske soldater, turte de ikke lenger bli.

Slått gul og blå

Den siste gangen russerne kom på døra, ble Alla Antonova slått helseløs.

Soldatene forlangte å få vite hvor Antonovas svigersønn tjenestegjorde, og førte henne inn på soverommet. Moren hennes, 73 år gamle Kucherova satt hjelpeløs på kjøkkenet.

– De tok moren min inn på kjøkkenet og meg inn på soverommet. De lukket døren sånn at min mor ikke skulle høre hva som skjedde. Jeg skrek. De dekket over munnen min og truet meg til å holde munn, hvis ikke skulle de ta meg med seg, forteller Alla Antonova til Reuters.

FORSLÅTT: Alla Antonova hadde store blodutredelser på armen og beina etter midhandlingen. Foto: Alla Antonova via Reuters

Hun ble slått gul og blå på bein og armer, og den ene soldaten truet med å brekke armen hennes.

– Jeg svarte at jeg ikke visste hvor svigersønnen min var. Da tok en soldat en plastpose over hodet mitt og klemte til. Jeg mistet nesten bevisstheten.

Antonova tenkte at hun like gjerne kunne dø.

Truet til å spille inn video

– Jeg skalv, og klarte ikke snakke. Jeg bare stammet og så truet de meg til å si det de dikterte på video. De sa de skulle sende videoen til datteren min, sier Antonova.



– Jeg måtte si at det var noen snille militærfolk som var kommet på besøk, og be henne om å samarbeide med dem hvis hun ville se meg igjen, forteller hun.



Så ble videoen sendt.

Forsto at noe var galt

I samme øyeblikk som Anastasia fikk videoen skjønte hun at noe ikke stemte. Hun lot være å åpne meldingen, og i stedet gikk hun rett inn og blokkerte både moren og bestemoren fra alle kommunikasjonsplattformer.

– Jeg visste at jeg bare ville gjøre alt verre ved å svare. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å gå fram og tilbake i leiligheten og lure på hva som kom til å skje, sier Anastasia.

Dagen etter kunne Alla Antonova knapt gå. Armen verket og hun var traumatisert.

Men hun hadde ikke fortalt russerne hvor svigersønnen befant seg.

NYTT LIV: Alla Antonova sammen med morenm Natalia Kucherova i den knøttlille leiligheten de har leid seg i Kyiv. Foto: REUTERS/Anna Voitenko

73 år gamle Natalia Kucherova, fikk stort sett være i fred. På kjøkkenet fikk hun kjeftet russeren som passet på henne huden full, og sa alle i landsbyen visste hva som foregikk i kjellerne hvor de tok med seg folk til avhør.

Fryktet for livet

Soldatene kom på døra flere ganger, men det var etter denne siste gangen, i januar i år, at kvinnene virkelig fryktet for livet og skjønte de at de måtte flykte.

For å komme seg ut fra russiskokkuperte områder, må man legge ut på en lang og dyr rundreise. Det tok dem fem dager å komme fram til Kyiv.

De tre kvinnene bestemte seg for å reise fra Berdiansk som ligger sør i Zaporizjzja fylke i Ukraina. Foto: REUTERS/Anna Voitenko

Verken Reuters eller noen andre kan uavhengig verifisere historien til kvinnene, men framgangsmåten bekreftes i mange granskingsrapporter som sier at sivile trues, pågripes og tortureres av russiske soldater.

Kreml benekter alle anklager om slike krigsforbrytelser i det de omtaler som en militær spesialoperasjon.