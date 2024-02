Fikk løfter etter bål og bråk

Eksplosjoner, brennende bildekk og vannkanoer midt i hjertet av EU-kvartalet. Mens Europas politiske ledere samlet seg til toppmøte.



– Vi vil ikke ha et Europa som dette, står det på italiensk på en plakat.



RASERI: Bondeopprøret nådde Brussel torsdag. Samtidig som det var EU-toppmøte i byen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer RASERI: Bondeopprøret nådde Brussel torsdag. Samtidig som det var EU-toppmøte i byen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer RASERI: Bondeopprøret nådde Brussel torsdag. Samtidig som det var EU-toppmøte i byen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer RASERI: Bondeopprøret nådde Brussel torsdag. Samtidig som det var EU-toppmøte i byen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

Det europeiske bondeopprøret er starten på valgkampen før vårens EU-valg. Misnøyen brer seg. Det er rekord-oppslutning om partier på ytre høyre fløy.



– Vi sier at nok er nok, freser José Maria Castilla, en av lederne for spanske bønder til TV 2.



NESTE UT: Spanske bønder vil også blokkere byer, som sine franske kolleger, sier José Maria Castilla. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Brant bildekk

På toppmøtet ble raskt bondeopprøret et tema. Bønder blokkerte deler av EU-kvartalet med traktorer. Lukta av brente bildekk reiv i nesa.

– Vi er nært knyttet til bøndene, sa EU-president Charles Michel etter toppmøtet.

FIKK LØFTER: Både EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kom med løfter til bøndene etter toppmøtet. Foto: Santiago Vergara S.

Han lovet at EU skal lytte og framsnakket hvor viktig bøndene er for økonomien i Europa.

Spania er sist ut med å melde seg på bonde-opprøret.

Castilla sier de er i ferd med å legge en slagplan, men at de vil adoptere blokadene og taktikken til sine franske kolleger.

Samtidig oppfordret flere franske bonde-ledere kollegene sine om å avslutte blokadene. For tredje gang på en uke fikk bøndene torsdag innvilget flere krav av regjeringen.

– Sterkt signal til Putin



Inne på torsdagens EU-toppmøte ble det tidlig klart at statsminister Viktor Orban ga opp motstanden mot å støtte Ukraina økonomisk.

– Dette er et sterkt signal til president Vladimir Putin, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter toppmøtet.



GA SEG: Ungarns statsminister Viktor Orban ga opp motstanden mot å støtte Ukraina økonomisk etter samtaler med andre EU-topper. Foto: AFP Les mer SIGNAL TIL PUTIN: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mener Ukraina-støtten er et sterkt signal til president Vladimir Putin. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer SIGNAL TIL PUTIN: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mener Ukraina-støtten er et sterkt signal til president Vladimir Putin. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

Hun lovet mer våpen og ammunisjon til Ukraina. EU har ikke klart å holde løftet om en million runder med ammunisjon til Ukraina.

President Volodymyr Zelensksyj takket hjertelig for 50 milliarder euro, som skal sørge for at landet har penger på statsbudsjettet de neste fire årene.

OPPRØR: De siste dagene har det vært bondeopprør både i Frankrike og i andre europeiske land. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer OPPRØR: De siste dagene har det vært bondeopprør både i Frankrike og i andre europeiske land. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer OPPRØR: De siste dagene har det vært bondeopprør både i Frankrike og i andre europeiske land. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer OPPRØR: De siste dagene har det vært bondeopprør både i Frankrike og i andre europeiske land. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

Von der Leyen hadde også gode ord om Europas bønder.

– Bøndene er viktige for vår matsikkerhet, sa von der Leyen.

Hun lovet at bøndene kan regne med støtte fra EU.

– Vi vet at denne støtten er avgjørende for bøndene, sa hun.

Bøndene krever større overføringer til landbruket. EUs felles jordbrukspolitikk (CAP) legger beslag på en tre-del av unionens budsjett.

Von der Leyen lovet strengere krav i frihandelsavtaler, som vil beskytte bøndenes produksjon.

TAKKET: President Volodymyr Zelenskyj takket for EU-støtten via videolink. Foto: Christophe Licoppe/ EU Commission

Hun understreket at EU-kommisjonen nå innfører strengere krav for import fra Ukraina, blant annet for kylling.

EU-kommisjonen skal også jobbe med en plan som skal lette den administrative byrden for bøndene.