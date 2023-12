Fikk gratis tur til Israel: – Det føles som propaganda

«Velkommen hjem!»



Slik ble amerikanske Mila møtt, da hun landet i Israel i 2019. Sammen med et større reisefølge av unge jøder, tilbrakte hun ti dager i det lovede land.

Den nå 25 år gamle kvinnen fra New York fikk vandre i Galilea-åsene og rundt på det gamle markedet i Jerusalem. De fikk besøke Vestbredden, og snakke med lokale.

Men hva med de palestinske innbyggerne som ikke fikk vandre fritt?

Det var en tanke Mila ikke kunne legge fra seg, men da hun spurte en israelsk soldat om situasjonen i Midtøsten, gikk alle varsellamper.

Nå forteller hun om det hun beskriver som en «propagandatur» til TV 2.

Gratis ferie til Israel



I løpet av to tiår har en ideell organisasjon kalt «Birthright Israel» gitt over 800.000 unge jøder fra hele verden en reise til Israel – helt gratis.

Ifølge nettsiden deres er formålet med reisen å styrke en distinkt jødisk identitet, og skape en følelsesmessig forbindelse til Israel. Reisene, som delvis er finansiert av den israelske regjeringen, har blitt en overgangsritual for unge jøder.



TALER: Israels statsminister Benjamin Netanyahu pleier å tale på åpningsseremonien til fødselsrett-turene. Her under seremonien i 2016. Foto: Gali tibbon / AFP

Altså, er man jøde, mellom 18 og 26 år, så har man rett på en ti dager lang gratis ferie i Israel, hvor man blir kjent med landet og dets historie, og besøker historiske monumenter.



Det lokket Mila, som er halvt jødisk, og halvt koreansk.

Hun ønsker selv å bli omtalt med bare fornavn, i frykt for personangrep. TV 2 kjenner identiteten hennes.

– Jeg er bare halvt jøde, så jeg vokste opp med både jødiske og kristne sommerleirer og tradisjoner. Jeg endte opp med å ha begge religioner til stede i livet, men graviterte mer mot jødedommen.

Jøder er både et folkeslag og en trosretning, men det er ikke alle etniske jøder som er religiøse, såkalte sekulære jøder. Mila er en av dem som ville dyrke det religiøse.

SKUER UTOVER: Mila (25) forteller om sin tur til Israel som 21-åring. Foto: Privat

– Jeg likte kulturen, og folk var veldig imøtekommende, så jeg følte meg mer kalt til å utforske min jødiske religion, derfor valgte jeg å dra på tur med fødselsrett, forklarer hun til TV 2.

Da hun ankom Israel som 21-åring i 2019, tilbrakte hun først fem dager kun med andre tilreisende. Så tilbrakte de resten av turen sammen med israelske soldater (IDF-soldater).

– Disse soldatene ble med oss på tur mot slutten av å ha tjenestegjort to år i hæren. Jeg så på det som en belønning. De fikk møte amerikanere, reise dit de kanskje aldri har vært, praktisere engelsk, og sammen med oss lære mer om Israel og jødedommen, forteller hun.



MØTTE SOLDATER: Mila og reisefølget tilbrakte halve turen med IDF-soldater. Avbildet er en soldat TV 2 møtte i forbindelse med den pågående krigen mellom Hamas og Israel. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men det var i møte med en av disse soldatene at Mila bestemte seg for at hun måtte gjøre egen research for å komme nærmere sannheten om den palestinsk-israelske krigen.

Soldater fikk ikke lov å snakke

Hun forteller til TV 2 at hun ikke visste så mye om krigen før hun dro. Det eneste hun visste var det hun ble fortalt i oppveksten: «Israel er vårt hjemland», og «jødene trenger Israel for å være trygge, hvis ikke dør vi».

– På turen var de veldig vage om detaljene i den palestinsk-israelske krigen. Mer generell oversikt, historiefakta om da Israel ble opprettet, og hvem grunnleggeren var.

Da IDF-soldatene kom var Mila interessert i å lære de større detaljene om krigen, og håpet at de som faktisk var ved frontlinjene kunne gi henne noen svar.



KLAGEMUREN: Dette var en av flere plasser Mila fikk besøke. Foto: Privat

– Jeg gikk bort fra gruppen med en soldat og to av vennene mine, og så snakket vi om konflikten. Så spurte jeg om han kunne fortelle mer om tiden sin i hæren, og om han kunne si mer om hvordan det er for palestinere.

Da reagerte en av vennene til Mila.

– Hun svarte med «la oss ikke stille ham slike spørsmål, jeg synes virkelig ikke det er passende», og soldaten ble litt ukomfortabel og sa «ja, jeg kan ikke snakke om det, vi har ikke lov, men alt jeg kan si er at situasjonen er dårlig», forklarer Mila.

– Det var et rødt flagg for meg. Hva mener de med at situasjonen er dårlig? Det er krig, og jeg skjønner jo at krig er dårlig, men kan de ikke utdype mer?

Hun fikk aldri noe videre forklaring, og bestemte seg for at hun måtte finne ut mer på egen hånd.

Ønsket om å finne ut mer ble styrket da de besøkte en Kibbutz, et slags kollektivistisk samfunn hvor alle er likestilt. Man får like mye mat som alle andre, og jobber sammen for å holde samfunnet gående.

KIBBUTZ: Mila reagerte da de besøkte et bomberom i en Kibbutz. Avbildet er en Kibbutz som ble hardt angrepet av Hamas 7. oktober. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det jeg husker best var da at de tok oss inn i en bunker og et bomberom i Kibbutzen. Der hadde vi bli-kjent-leker, noe som var litt rart, men jeg ville ikke pirke på det.

– På den tiden husker jeg bare at jeg tenkte hvor trist det var at folk på min alder, soldater, noen ganger må gå i disse bunkerne for å være trygge. Men jeg tenkte på palestinere og hvordan de kanskje ikke engang hadde disse bunkerne. Det er et privilegium at Israel har disse, forteller hun.

Mila ble veldig opprørt av besøket i bunkeren, og bestemte seg nok en gang for at hun ville finne ut mer. Det hun senere fant ut, kastet en stygg glans over turen hun egentlig synes var veldig fin.

– Skammet meg

Med en gang hun kom hjem fra turen, satte hun seg ned for å lese.

– Umiddelbart var jeg sånn «herregud, jeg visste jo ikke noe om dette, og jeg var nettopp der», sier hun.

Hun forklarer at om hun hadde visst det hun nå vet, så ville hun nok aldri dratt på den kostnadsfrie turen til Israel.

– Jeg skammet meg skikkelig. At jeg hadde vært gratis et sted som ikke engang tilhører meg, en plass som bare kan eksistere på bekostning av andre menneskers lidelse og undertrykkelse, forklarer hun.

GOLANHØYDENE: Mila og reisefølget på fots opp mot Golanhøyden. Foto: Privat

En stat som undertrykker folk, er ikke løsningen på antisemittisme, mener Mila. Tvert imot tror hun det går mot sin hensikt.

– Jeg synes det helt ærlig er antisemittisk å myrde folk, spesielt et folkemord som har pågått siden 1948. Jeg fordømmer så klart terrorangrepet til Hamas, men den reaksjonen Israel har hatt i etterkant er utrolig antisemittisk.

I samtale med TV 2 trekker hun frem en lære fra Toraen, jødenes hellige bok, som heter «Tikkun Olam».

– Den betyr at jøders hensikt er å reparere verden, og gjøre den til et bedre sted. Det har alltid vært brent fast i tankene mine. Det jeg har lært om Israel og sionisme virker ikke som et forsøk på å følge «Tikkun Olam».



JERUSALEM: Det er flere politiske sitater og bilder på murene i Jerusalem. Foto: Privat

«Føles som propaganda»

Etter å ha lest om konflikten og Israels historie klarer hun ikke lenger å se på fødselsrett-turen sin på samme måte.

– Det føles som propaganda. De sa at dette er vårt hjemland, og at vi må ha landet for å være trygge, så vi ble hele tiden oppfordret til å gjøre «Aliyah».

«Aliyah» er et hebraisk ord som betyr oppstigning. I praksis er det immigrasjonen av jøder fra andre land til Israel. Er man jøde så har man rett på israelsk statsborgerskap.

Mila mener at Israel, som delvis finansierer fødselsrett-turene, har som mål med den tidagers lange ferien å rekruttere flere folk. Både til å bli statsborgere, men også til militæret.

– Det er veldig tydelig at det er hele poenget med turen, men det er faktisk noe av det jeg ble minst sjokkert over.

Mange av soldatene hun møtte var fra andre land enn Israel.

SOLDATER: Mila ble godt kjent med flere soldater under turen, men fikk ikke vite så mye om krigen. Foto: IDF

– Alle soldatene jeg møtte var virkelig flotte mennesker. De er bare veldig hjernevasket og matet med løgner. Men de kjenner nok mer på følelsen av at Israel er «hjemme».

Mila derimot, kjente seg aldri igjen i det som møtte henne på flyplassen i 2019. «Velkommen hjem!».

– Jeg følte aldri at jeg kom hjem, jeg kjenner faktisk ikke på noe tilknytning til Israel. Det viktigste for meg er å leve jødenes sannhet, å gjøre verden til et bedre sted. Det innebærer å kjempe for frigjøring av det palestinske folk, avslutter hun.

TV 2 har gjentatte ganger spurt Israel og Birthright Israel om en kommentar til Milas uttalelser. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.