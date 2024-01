– Fikk en følelse av at her er det noe galt

FERSK: Andreas Bjelland Eriksen (31) har vært klima- og miljøminister i litt over to måneder, men har vært politiker i lang lang tid. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Et følge av byråkrater og politikere runder Schuman-rundkjøringen, selve hjertet i EU-kvartalet i Brussel. Bare én av dem spaserer og leser i dokumenter på samme tid: Ministeren for klima og miljø.



I BRUSSELS GATER: Siste forberedelser før han går inn i et nytt møte i EU-hovedstaden. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Et tonn er et tonn uansett hvor det slippes ut. Å samarbeide om hvordan utslippsreduksjoner skal skje, det er veldig viktig for Norge, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Derfor bruker han dagen til å jobbe for norske interesser i EU.

NY STATSRÅD: 16. oktober 2023 kom Andreas Bjelland Eriksen (t.v.) ut på Slottsplassen i Oslo som ny statsråd. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bjelland Eriksen er fersk som statsråd. Han ble utnevnt for snart tre måneder siden, med ansvar for hva Norge skal gjøre med klimaendringene.

– Det er vår tids største utfordring, og den er vi nødt til å klare å ta tak i på en måte som bidrar til å omstille oss raskt nok.

– Min fineste, kuleste venn



31-åringen har allerede en lang politisk karriere.

Han har vært leder av Rogaland AUF, medlem i fylkestinget for Arbeiderpartiet i åtte år, statssekretær på Statsministerens kontor og statssekretær i Olje- og energidepartementet. Dessuten er han vokst opp med en mor, som også er arbeiderpartipolitiker.

Snart er han tobarnsfar. Kona Tobine er høygravid.

«Tobine, min aller beste fineste og kuleste venn», skriver han på Instagram.

Der er han egentlig ikke er så aktiv. Han foretrekker å snakke direkte med folk, framfor å bruke tid på sosiale medier.



Han kaller ektefellen sitt viktigste korrektiv. En som blant annet gir innspill om det folk føler på.

– Ja, det er veldig bra å ha sin fineste, kuleste og beste venn på hjemmebane. Det er veldig nyttig og hun er min viktigste støttespiller i tillegg. Jeg er veldig glad for å ha de hjemme, som både pusher, heier og utfordrer på en god måte.



Rogalendingen studerte for å bli siviløkonom i Bergen. Et høydepunkt under studiene var utveksling til prestisjeuniversitetet Bocconi i Milano.

Kjernekraft som løsning?

Norge samarbeider tett med EU om klima og miljø. I 2024 skal Norge melde inn nye klimamål til FN, som resten av verden.

– Det er ingen enkle klimakutt igjen, sier han og siterer Klimautvalget.



– Takten i den grønne omstillingen kommer til å skje raskere og raskere.

På klimatoppmøtet i Dubai i desember bestemte 199 land at verden skal omstille seg vekk fra olje, gass og kull.

KLIMATOPPMØTE: 13. desember 2023 ble det for første gang på et klimatoppmøte enighet om at verden skal «bevege seg bort fra» bruk av olje og gass. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB

Samtidig skal Norge fortsette å lete etter og utvinne olje.

– Hvordan hører dette sammen?



– Norge er i en litt annen situasjon enn de fleste andre petroleums- produserende land i verden. Der de fleste land forventer å øke produksjonen sin i tiårene framover, forventer Oljedirektoratet at produksjonen vår skal falle med 70 prosent fram mot 2050.

Norge leter etter olje for å legge til rette for at fallet i produksjonen blir litt mindre, enn det det ellers hadde blitt, argumenterer han.



Bjelland Eriksen tilhører EU-tilhengerne i regjeringen. Og han er åpen for kjernekraft.



EU-TILHENGER: Andreas Bjelland Eriksen rakk en tur til Brussel før jul for å møte EUs klima-kommissær, Wopke Hoekstra fra Nederland. Foto: Charlotte Backer / Norges delegasjon til EU

– Jeg tror kjernekraft kommer til å være en viktig del av den omstillingen som man skal gjennom. Så tror jeg kjernekraft kommer til å spille en ulik rolle i ulike land.

Han snakker om utviklingen av små modulære kjernekraftreaktorer.

– Altså ny kjernekraftteknologi, som vi sikkert kommer til å se komme på markedet i løpet av 10-15-20 år. Det kan gjøre at diskusjonen blir annerledes også i Norge, i fremtiden.

– Så de i Norge som jobber for disse småskala kjernekraftverkene er ikke helt på villspor?

– Det er alltid vanskelig å kommentere på en teknologi som i og for seg ikke er pilotert eller kommersialisert ennå. Men regjeringen har vært tydelig på at vi er åpne for at vi kan gjennomføre det. Det kan komme på plass en annen type kjernekraft-teknologi i fremtiden.

NY KJERNEKRAFTTEKNOLOGI: Andreas Bjelland Eriksen sier han tror diskusjonen om kjernekraft kan endre seg i Norge når ny kjernekraftteknologi kommer på markedet. Foto: Santiago Vergara / TV 2

I Stoltenbergs regjeringstid ble Norges «månelanding» lansert, karbonfangstprosjektet på Mongstad. I dag snakkes det ikke lenger om karbonfangst og lagring som den store løsningen.

– Det er noen sektorer hvor man ikke klarer å kutte og redusere utslipp til null uten karbonfangst og lagring, for eksempel sementindustri eller forbrenningsanlegg for avfall.



Han har mer tro på å bruke denne teknologien til å fremstille såkalt blått hydrogen, hydrogen laget av naturgass med karbonfangst.

– Hydrogen kan bli en viktig næring for Norge i fremtiden.



Så folk bli skutt og drept

Bjelland Eriksen sier han ikke har rukket å tenke på om han skal stille som kandidat ved stortingsvalget om ett år og ni måneder.

– Jeg skjønner i og for seg godt at spørsmålet kommer. Det får jeg ta stilling til på riktig tidspunkt. Men akkurat nå er det fullt fokus på jobben som klima- og miljøminister.

PÅ UTØYA: Andreas Bjelland Eriksen på Sundvollen to dager etter terrorangrepet på Utøya. Sammen med Hilde Firman Fjellså stilte han opp for et lite knippe journalister to dager etter terroren, for å skjerme venner, som var enda hardere rammet. Foto: Lars Magne Hovtun

Han tilhører «Utøya-generasjonen» i Arbeiderpartiet. Det er flere av dem i regjeringen. De som var på AUFs sommerleir på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Terroristen drepte 69 mennesker, etter å ha drept åtte i Regjeringskvartalet.

Da de første skuddene falt på Utøya, var han ikke langt unna terroristen.

– Jeg tror instinktivt at jeg fikk en følelse av at her er det noe som er galt. Så jeg løp opp bakken og snudde meg og så gjerningsmannen komme oppover.

MASSAKREN: 69 ungdommer ble drept under massakren på Utøya, mens åtte mistet livet i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NTB

Bjelland Eriksen gjemte seg på en liten steinhylle. Der satt han lenge, før han ble reddet av en båt. Fra steinhylla så han mennesker bli skutt på, mennesker som døde.

Broren var også på Utøya. Det har hjulpet å ha noen å dele opplevelsene med, fellesskapet med andre som var der.

– Vi var veldig tidlige med å gå til psykolog. Så har jeg også fått mulighet til å snakke for videregående skoleelever om det. Nå synes jeg vi er på vei mot et sted, hvor det er greit å være åpen om at man har søkt profesjonell hjelp i livet, når alt ikke har vært så enkelt, sier han.



Han sammenlikner det med å gå til legen når en har brukket armen. Det er det ingen som reagerer på. Fortsatt er det noen som synes det er rart at man går til psykologen, når man har det krevende.



– Det er en hendelse som preger meg og som det har tatt meg tid å bearbeide på en skikkelig måte.



UTØYA: Terroren på Utøya preger Bjelland Eriksen også i dag. Foto: KRIPOS / NTB

Terrorangrepet er en del av historien hans. På godt og vondt. Det vonde ved Utøya tror han er ganske åpenbart for mange.

– Noen av våre flotteste kamerater kom ikke tilbake fra en politisk ungdomsleir, som egentlig bare skal være en feiring av ungdommers engasjement. Og det tar vi med oss hver eneste dag.

Den gode siden er at det har forsterket engasjementet hans.

– Det er tydeligere hvor viktig det er å være med og stå opp for demokrati, ytringsfrihet og for mye av det, som vi er veldig stolte av at vi har i Norge. Som altfor mange andre land i verden ikke egentlig har.

Andreas Bjelland Eriksen forteller at de var fire i teltet på Utøya. Bare to overlevde.