Fikk drømmen oppfylt i New York

NEW YORK (TV 2): Madison Square Garden er arenaen alle artister drømmer om å fylle. Etter to år med pandemi kunne Kygo endelig spille på «verdens mest berømte arena.»

TV2 treffer Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, backstage noen timer før han skal på scenen i Madison Square Garden.

Arenaen, som ligger i hjertet av Manhattan, har en makskapasitet på 20.000 tilskuere, og er langt fra den største den norske artisten noensinne har spilt på. Men det er historikken som ligger bak som gjør at Kygo alltid har hatt en drøm om å spille her.

– Det er bare noe med Madison Square Garden. Det føles litt viktigere egentlig. Det føles veldig, veldig stort, sier Kygo til TV 2.

UTSOLGT: Madison Square Garden var utsolgt da Kygo endelig fikk spille konsert etter to år med venting på grunn av pandemien. Foto: Mathias Ask/TV2

Madison Square Garden blir ofte omtalt som «verdens mest berømte arena.»

Det var her Muhammad Ali og Joe Frazier barket sammen i det som ble kalt «århundrets boksekamp» i 1971, Wayne Gretzky spilte sin siste NHL-kamp i 1999 og Kobe Bryant fikk stående applaus fra hjemmepublikummet etter å ha scoret 61 poeng for Los Angeles Lakers mot New York Knicks i 2009.

Både det Demokratiske og Republikanske partiet har brukt den til sine landsmøter i henholdsvis 1992 og 2004. To paver har avholdt gudstjeneste her.

Under øvingen får Kygo øye på et gigantisk banner høyt oppe under taket med navnet til Billy Joel og tallet 129. Det er rekorden for flest konserter på arenaen.

– Jeg tror ikke jeg er helt der enda, men det er kult å være en av artistene som får spille her, sier Kygo.

Zuccarellos hjemmebane

For nordmenn flest er Madison Square Garden kanskje mest kjent som den gamle hjemmebanen til Mats Zuccarello fra hans tid i New York Rangers mellom 2010 og 2019.

Det ble også anledningen for Kygos eneste besøk i Madison Square Garden før hans egen utsolgte konsert.

HJEMMEBANE: I ni år var Madison Square Garden hjemmebanen til Mats Zuccarello da han spilte for New York Rangers i NHL. Zuccarello spiller nå for Minnesota Wild. Foto: Jim McIsaac, AFP/SCANPIX

– Jeg har faktisk kun vært her en gang tidligere og da så jeg Rangers, altså Zuccarello spille. Så da inviterte han meg på kamp, sier Kygo.

Du har ikke fått noen tips fra ham om hvordan man kan storspille i Madison Square Garden?

– Nei, jeg har kanskje ikke det. Kanskje jeg burde sende melding og høre om han har noen tips.

Utsatt på grunn av pandemi

Dette er derimot ikke første gang Kygo spiller i New York. Han har hatt flere konserter i storbyen før pandemien, blant annet i byens andre storstue, Barclays Center.

– Det pleier alltid å være bra. Folk elsker å dra på konsert her. Det er jo noe som skjer hver dag i New York, men det er jo kult at folk har lyst til å komme på min konsert også, sier Kygo.

Han har ventet lenge på å få spille i Madison Square Garden. Planene var lagt for en konsert allerede i mai 2020, men den røk altså på grunn av pandemien.

– Det var jo et halvannet år hvor jeg bare var «stuck» hjemme i Bergen. Det var jo på en måte deilig å kunne få en liten pause, men jeg kjente at jeg savnet det å kunne komme tilbake igjen og spille konserter, sier han.