Fikk brukte kondomer i posten

De siste månedene har flere kvinner mottatt brukte kondomer i posten. Nå er politiet på jakt etter gjerningspersonen bak det de mener er et målrettet angrep.

Mer enn 60 kvinner fra Melbourne i Australia har mottatt pakker som inneholder det som trolig er brukte kondomer, og håndskrevne brev adressert til hjemmene deres.

Alle kvinnene gikk på Kilbreda College, en videregående skole for jenter, på slutten av 90-tallet.

Tidligere elev, Bree, var en av de første som mottok den urovekkende pakken.

GIKK PÅ SAMME SKOLE: Alle kvinnene gikk på denne private skolen, Kilbreda College. Foto: Wikimedia Commons / orderinchaos

– Jeg ble oppringt av mamma sent på kvelden, som sa at hun hadde funnet en merkelig pakke i posten, adressert til meg, sier hun til Nine News Australia.

– Hun åpnet den, og reaksjonen hennes var sjokk, og hun var ganske opprørt.

Over 100 brev

Politiet leter nå etter svar, etter at de mystiske pakkene ble sendt ut til Bree og de andre kvinnene i løpet av en tremåneders periode.



Den første hendelsen ble rapportert 20. mars, og den siste ble meldt 15. mai.

KONDOMER: Kvinnene mottok pakker som inneholdt brev og brukte kondomer. Foto: Reuters / Stringer

Politiet mistenker at en studentbok som inneholder kvinnenes adresser kan ha kommet i feil hender.

– Om det er en eks-student, eller en tidligere ansatt, er vi ikke sikre på. Det kan være en bror eller en partner, sier seniorsersjant Grant Lewis til det australske nyhetsstedet.

Politiet utelukker heller ikke at det kan være noen som fant boka i søppelet, og ville «leke» med kvinnene.

De fleste pakkene inneholdt kondomer og brev, men politiet avslørte ikke brevenes innhold.

Mange av kvinnene som rapporterte om pakkene, har siden mottatt flere brev, som alle inneholder tilsynelatende brukte kondomer.

TV 2 har vært i kontakt med politiet i delstaten Victoria, som kan bekrefte at de har fått meldinger om over 100 brev.

OVER 100 BREV: Mange av kvinnene har fått flere brev. Foto: Wikimedia Commons / DNOR71

– Etterforskerne forteller at flere personer rapportere hendelsene, med over 65 kvinnelige ofre som meldte seg, sier en talsperson for politiet til TV 2.

Bree er imidlertid uenig i påstanden om at det kan være gjort med en spøkefull intensjon.

– Det er mer enn en spøk nå, sier hun.



Hun beskriver hendelsen som «utrolig ekkel», og håper at personen som står bak slutter umiddelbart.

Fant eske med flere titalls kondomer

Torsdag forrige uke fant et vitne en pappeske med 88 kondompakker i terrenget utenfor byen.

FULL ESKE: Et vitne fant en dumpet pappeske, som var stappet full med kondomesker. Foto: Timo Jaakonaho / Lehtrikuva

Politiet undersøker nå om funnet kan knyttes til den pågående etterforskningen av de mystiske pakkene som har blitt sendt rundt til de over 65 kvinnene.

De mener også at ofrene ikke er tilfeldige, og er en del av et målrettet angrep.

Politiet vil ikke besvare TV 2 på spørsmål om det er gjort DNA-test av de tilsynelatende brukte kondomene.