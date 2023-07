Fikk bilen totalskadd av hagl

I tillegg til ekstrem hete opplever også Italia ekstrem hagl.

TV-profilen Carsten Skjelbreid delte et innlegg på sin Instagram om at han hadde fått bilen sin smadret av hagl. Han og familien var heldigvis innendørs da det tiltok i styrke.

– Da vi så størrelsen på haglbitene skjønte vi at dette må ha gått ut over eiendom og eiendeler, forteller Skjelbreid til TV 2.

Tenker på lokalbefolkningen

Konsekvensene for familien er at bilen ikke er kjørbar, og de må fly hjem uten bil.

De befinner seg nå sør for Simone ved Gardasjøen, og for Skjelbreid går tankene ut til de som ble enda hardere rammet.

– De fleste vi møter her er på en eller annen måte berørt av dette. De som jobbet på restauranten vi var på da det skjedde fikk jo også knust bilene sine, ifølge han.

Italia har vært rammet av flere haglstormer den siste tiden som har ført til store ødeleggelser og skader.

Natt til torsdag forrige uke ble over 110 personer skadet i Sicilia ifølge CNN.

Ifølge den franske avisen France 24 har to personer omkommet i Nordlige Italia på grunn av fallende trær som følge av hagl tirsdag.

OVERRUMPLET: Jan-Tore og datteren Julie (12) ble sjokkerte da det haglet på. Foto: Privat

Opplevde det samme

En familie på fire fra Bergen var på fornøyelsesparken Gardaland i samme område da himmelen ble mørkere og mørkere. Det begynte å lyne så mye at familien bestemte seg for å forlate parken.

– Da vi kom frem til til parkeringsplassen regnet det noe vanvittig. Etter hvert begynte det å hagle på størrelse med tennisballer! forteller far Jan-Tore Smith.

Familien søkte tilflukt under et tak sammen med andre familier. De kom seg etter hvert inn i en butikk og ventet til det gikk over.

– Da det ga seg løp jeg til bilen og så at den ene bilen etter den andre hadde blitt totalsmadret. Når jeg kom frem til vår bil så jeg at den også var helt ødelagt.

IKKE KJØRBAR: Familien fikk Teslaen sin smadret av mega-hagl. Foto: Privat Les mer Les mer Foto: Jan-Tore Smith Les mer

Trær strødd omkring

Bilen er av merket Tesla og var familiens personlige bil. Planen var å kjøre videre gjennom Europa dagen etter, men det lar seg ikke gjøre nå.



– Vi må mest sannsynlig fly hjem og få bilen sendt til Norge, så det er litt surt.

Den lokale verten på overnattingsstedet deres forteller om flere familier som har opplevd det samme, og trær ligger strødd omkring langs veiene.

– Vi har vært i kontakt med forsikringen som kan gi oss penger til leiebil, men det er ingen leiebiler igjen siden så mange andre i området er i samme situasjon, forteller Smith.



Absolutt ikke vanlig

Lokale både Smith og Skjelbred har snakket med sier at de ikke har sett lignende værfenomen i området.

Ifølge Olav Erikstad, meteorolog i StormGeo er dette absolutt ikke et vanlig fenomen:

– Men det er vanlig at det skjer av og til et eller annet sted i verden, og denne gangen var det i Italia.

Regn er stort sett snø inni skyene som smelter på vei ned, men noen ganger er det vind oppover som gjør at regnet går opp i skyen igjen og fryser. Dette er hagl, forklarer Erikstad.

– Det som har skjedd i dette tilfellet er at haglet har gått opp og ned, og opp og ned, slik at den smelter, fryser, smelter, fryser, helt til det har blitt en kjempestor isklump, forklarer Erikstad.

– Det er rett og slett et tegn på veldig kraftige vinder oppover.