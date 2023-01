- Fikk beskjed fra Diana gjennom kvinne med «evner»

Prins Harrys selvbiografi «Spare» blir lagt ut for salg neste uke, men det er allerede kommet en rekke lekkasjer om innholdet. Ifølge den britiske avisen The Guardian skal Harry ha søkt hjelp fra en kvinne som hevdet å ha evner og kunne kommunisere med hans avdøde mor, prinsesse Diana.

Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997, da Harry var 12 år gammel.

SAVNET MOREN: Prinsesse Diana døde i en bilulykke da Harry bare var 12 år gammel Foto: Herman Knippertz/AP

Følte en energi rundt henne

I boken forteller hertugen av Sussex at sorgen over morens død fikk ham til å kontakte en kvinne, som sa hun kunne overlevere en beskjed. The Guardian forteller hvordan prinsen følte at han kunne kommunisere med Diana gjennom kvinnen.

– Det øyeblikket vi satte oss ned sammen så følte jeg en energi rundt henne, skriver Harry.

Kvinnen sa at hun følte en energi rundt ham også og sa:

– Din mor er med deg.

– Du lever livet hun ønsket

Kvinnen skal ha fortalt Harry at moren visste at han var forvirret og hadde mange spørsmål, og at han ville få svarene etter hvert.

– Du lever livet hun aldri kunne leve. Du lever det livet hun ønsket for deg, var beskjeden kvinnen sa hun overbragte fra Diana.

Prøvde å forstå hva som hendte

Ifølge The Guardian forteller også prins Harry i boken hvordan han gjentatte ganger kjørte gjennom tunnelen hvor moren døde, i et forsøk på å forstå hva som hadde skjedd den dagen.

Han har tidligere fortalt hvordan han prøvde å fortrenge sorgen i flere år, før han til slutt søkte profesjonell hjelp for å takle følelsene.

FAMILIEFEIDE: Selvbiografien kommer ut neste uke og forventes å ytterligere forverre forholdet mellom prinsene William og Harry Foto: Martin Meissner/AP

Vil forverre forholdet til kongefamilien

Selvbiografien «Spare» kommer ut neste uke, og det er allerede ventet at den vil føre til at forholdet mellom prins Harry og resten av den britiske kongefamilien forverres ytterligere. Prins Harry og hertuginne Meghan sluttet å arbeide som kongelige i 2020 da de flyttet til USA.

I desember kom også hertugparet med Netflix-serien «Harry & Meghan» , hvor de i seks episoder blant annet forteller hvorfor de valgte å forlate sine kongelige plikter.