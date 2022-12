Fetteren til Mahsa Amini: – Vi tror ikke på det

Nyheten ble kunngjort av riksadvokat Mohamed Jafar Montazeri lørdag kveld, ifølge de iranske nyhetsbyråene Irna og Isna.

I Iran har det vært voldsomt opprør mot regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september.

Hun ble pågrepet for ikke å ha dekket til håret i henhold til de strenge klesreglene for kvinner. Demonstrasjonene har ført til flere hundre dødsfall.

– Burde løslatt demonstranter

I Bergen bor Mahsas fetter Diako Aili. Han er avventende og skeptisk til nyheten:

Diako Ailo og Sonya Aili er søskenbarna til Mahsa Amini. De bruker sin stemme i Norge for å vise sin støtte til kampen i Iran. Her er de under en støtte for iranske kvinner utenfor Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

– Jeg personlig, som flertallet av det iranske folk, har ikke tillit til noe av det iranske myndigheter sier. Det er pågått så mye krenkelser på menneskerettigheter hvor de skjuler over dette med å lyge om hva som faktisk er skjedd, sier han til TV 2.

Han viser til to eksempler hvordan myndighetene vrir på nyheter og driver propaganda:

– Det var store demonstrasjoner i Berlin for noen uker siden hvor rundt 80.000 mennesker stilte opp for solidaritet. Nyhetene i Iran informerte folket om at disse folkemengdene var demonstrasjon mot Berlins regjering grunnet høye olje- og strømpriser.

– Og under Irans første VM kamp hvor spillerene ikke sang nasjonalsangen så viste de ikke spillerne på iransk TV. Dette for at folket ikke skulle se at spillerne viste støtte til demonstrasjonene som pågår, sier han.

Han mener én ting må til hvis regimet vil ha endring:

– Om Iran virkelig legger ned moralpolitiet, så hadde de også løslatt de 16.000 demonstrantene som har blitt arrestert.

– De hadde også startet gransking av de som har drept alle disse menneskene under demonstrasjonene. Men Iran svarer med å dømme demonstrantene til døden, sier han.

Nyheten om at moralpolitiet legges ned er gjengitt av nyhetsbyråene AP og AFP.

Montazeri kom ikke med flere konkrete detaljer om tidsperspektivet for nedleggelsen, og det er uklart hvilke praktiske konsekvenser dette får for iranere.

– Rettsvesenet fortsetter å overvåke atferden på samfunnsnivå, sier Montazeri.

Amnesty: – Hvem som helst kan håndheve loven

Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, forteller at riksadvokat Montazeri er en mann med veldig mye innflytelse, og at hvis han sier det, stemmer det trolig at Moralpolitiet legges ned.

Men om det vil føre til endring er en annen ting.

– Det høres ut som et logisk grep for å dempe konfliktene, men vi kan ikke si om det vil føre til endring. Disse lovene vil kunne håndheves av hvem som helst i systemet, sier Folkvord til TV 2.

Moralpolitiet har blant annet hatt i oppgave å passe på at iranske kvinner følger strenge regler for hvordan de skal kle seg. kvinner har blitt utsatt for fengsling eller bøter for å ikke kle seg riktig.

Fredag sa Montazeri at det iranske hijab-påbudet kan bli revurdert og at både rettsvesenet og nasjonalforsamlingen jobber med denne saken.

Døde i varetekt

Fredag 16. september døde 22 år gamle Mahsa Amini. Den unge kvinnen hadde blitt arrestert av iransk moralpoliti etter et familiebesøk i landet.

Dyako og Sonya Aili ser i fotoalbum og viser bilder av søskenbarnet sitt, Mahsa Amini. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Amini ble pågrepet for å ha båret hijaben sin feil. Hun ble aldri løslatt, men ble fraktet til sykehus i koma, med brudd og blødninger i hodet, som tydet på harde slag. Kort tid etter døde hun – i moralpolitiets varetekt.

Hendelsen har utløst massedemonstrasjoner i Iran, og rundt om i verden har kvinner klippet av seg håret i protest for å vise støtte. Flere hundre er drept under demonstrasjonene, og regimet er under hardt press.