FLYSTYRT: De tre voksne som var om bord i dette ceccnaflyet 1. mai er funnet omkommet. Fire barn som også var om bord har trolig vandret inn i jungelen på leting etter hjelp. Foto: Photo by Handout / Colombian Army / AFP

Barn forsvant etter flystyrt

Ferskt fotspor funnet – gir nytt håp om å finne de savnede barna i live

Store styrker leter utrettelig etter de fire barna som forsvant etter en flystyrt i Amazonas for 30 dager siden. Et fotspor etter et barn ble funnet i jungelen mandag, og gir letemannskapene ny motivasjon.