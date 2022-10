Fengslet i 20 år for et drap han aldri stod bak – får millioner

Mohammad Aziz ble feilaktig dømt for drapet på Malcolm X. Etter å ha levd med dommen i over 50 år, tok saken en ny vending.

FEIL DOM: Muhammad Aziz har sittet inne i 20 år for et drap han aldri stod bak. I over 50 år har han levd med en feilaktig dom. Nå får han millionerstatning fra New York og delstaten. Foto: Seth Wenig / AP

Muhammad Aziz og Khalil Islam satt inne i rundt to tiår for et drap de aldri stod bak.

83 år gamle Aziz ble løslatt fra fengsel i 1985. Islam ble løslatt i 1987 og døde i 2009.

Til tross for at de fikk gå fri, gikk de rundt med en feilaktig dom hengende over seg.

Begge har hele tiden nektet for å ha drept Malcolm X i 1965.

Så, i november 2021 kommer beskjeden som Muhammad Aziz og Khalil Islam har ventet på i flere tiår.

En dommer i New York frikjenner mennene for drapet på den kjente aktivisten.

POLITISK AKTIVIST: Malcolm X, også kjent som el-Hajj Malik el-Shabazz, var tidligere religiøs leder for Nation of Islam og politisk aktivist for afroamerikanernes rettigheter. Han ble drept i 1965. Foto: Eddie Adams / AP

Får millioner

I forkant av frifinnelsen i 2021, reiste familiene til Aziz og Islam et søksmål på 40 millioner dollar hver - rundt 400 millioner norske kroner.

Nå får Aziz og de etterlatte av Islam 360 millioner kroner av New York og delstaten, bekrefter advokat David Shanies til Reuters.

– Mahammad Aziz, Khalil Islam og deres familier fortjener dette etter deres lidelse, sier Shanies.

Netflix inspirerte

En 22 måneder lang etterforskning avdekket at både FBI og politiet i New York holdt tilbake bevismateriale som mest sannsynlig ville ha ført til at Aziz og Islam hadde blitt frikjent i rettssaken i 1966.

Det var Netflix-dokumentaren «Who Killed Malcolm X?» som fikk statsadvokaten til å gjenoppta saken i 2020.

FRIKJENT: Muhammad Aziz, i midten, sammen med familiemedlemmer like etter at han ble benådet for drapet på Malcolm X 18. november 2021. Foto: Seth Wenig / AP

I etterkant av frifinnelsen, ble det reist spørsmål rundt rasisme i strafferettssystemet.

Dette var Malcolm X

Malcolm X var muslimsk prest og menneskerettighetsaktivist. Han var en sterk stemme for svartes rettigheter, og promoterte islamsk tro blant afroamerikanere.

Malcolm en skarp kritiker av Martin Luther King. Han var uenig i Kings syn på svart frigjøring gjennom ikkevold og integrering med hvite.

AKTIVIST: Den politiske aktivisten Malcolm X holder en pressekonferanse i New York i 1964. Han ble drept året etter. Foto: AP

I 60-årene begynte Malcolm å miste troen på Nation of Islam. Etter en pilegrimsreise til Mekka forlot han organisasjonen, og konverterte til sunni-Islam.

Malcolm X har vært en tidvis kontroversiell figur etter at han døde. Mange har anklaget ham for å promotere rasisme og vold, men han blir også hedret for sitt arbeid for å fremme svartes rettigheter i USA