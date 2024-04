Fengslet for prislapp-aksjon – helsetilstanden blir verre og verre

Sasha Skochilenko har sittet fengslet siden april 2022.

Forbrytelsen hennes var å bytte prislappene på varer i et supermarked i St. Petersburg, med klistermerker med slagord mot krigen i Ukraina.

ANTIKRIGSBUDSKAP: «Den russiske hæren bombet en kunstskole i Mariupol, rundt 400 mennesker gjemte seg der fra beskytningen», står det på denne alternative prislappen. Foto: Nettstedet til Sasha Skochilenko

Skochilenko ble anklaget for å være motivert av politisk hat og spredning av falsk informasjon om den russiske hæren – en forbrytelse som har 10 års strafferamme i Russland.

Under rettssaken møtte mange opp for å støtte Skochilenko.

– Da mobiliseringen ble annonsert, ble antall personer som kom for å følge rettssakene mindre, siden mange hadde reist, sier bestevennen til Skochilenko, Lesha Belozerov (36) til TV 2.

STØTTE: Rundt 50 støttespillere kom for å følge Skolichenkos rettssak. Foto: Telegram av Sasha Skolichenko

Skochilenko innrømmet ikke skyld under rettssaken. Dommen på sju år kom som et sjokk for alle.

Traumatisk

I «Bumaga» beskriver Skochilenko rettsprosessen som traumatisk. Hun forteller at avhørene fortsatte til langt på kveld, selv etter retten var lukket.

NEKTET SKYLD: Skolichenkos siste ord i retten var: «Kanskje du vil gå inn i historien som personen som fengslet meg, kanskje som den som frikjente meg». Foto: Nettstedet til Sasha Skochilenko

– Hun fikk ikke tid til å spise eller drikke eller ta medisinene hun trenger på grunn av sykdommene sine, forteller venninnen.

Både språkforskere, militære og ansatte på vervekontorer var på vitnelisten, og ble bedt om å vurdere klistremerkene til Skochilenko.

– Alle formidlet at de ble veldig fornærmet, sier Belozerov til TV 2.

I fengselet tegner Skochilenko illustrasjoner som en dagbok over fengselslivet. Da hun ble arrestert, begynte vennene å samle inn penger til å publisere tegningene hennes i en bok.

«BOK OM DEPRESJON»: - Dedikert til min venn Feda, en flerfoldig mester i kampen mot depresjon. Foto: Privat

Etter at boken ble utgitt, ble det organisert en presentasjon i sentrum av Moskva. Det ble en kortvarig seanse.

Politi braste inn iført masker og våpen.

– De la rundt 50 personer i gulvet, og vi lå der i 3 timer, sier Belozerov.

Hun ble selv slått av politiet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp STORMET LANSERING: Opptak fra Zoom under lanseringen av Sasha Skochilenkos bok viser tungt bevæpnede styrker som stormer lokalet. Foto: Privat

– Det var skummelt, fordi de var så aggressive. Men det er ikke overraskende, sier Belozerov.

Belozerov slapp unna med å betale en liten bot på 500 rubler for å ha bedrevet ulovlig handel.



Helseproblemer

Skochilenko har nå sittet i fengsel i to år, og helsetilstanden hennes blir verre og verre for hver dag.

Kunstneren har problemer med glutenintoleranse, samt bipolar lidelse og medfødt hjertesykdom, som krever kontinuerlig oppfølgning.

Hun forteller at hun må gi bort det meste av maten hun får servert.

– Jeg åpner rasjonen og deler ut innholdet til andre. De sier at det meste av dette er spiselig, men jeg kan ikke spise noe av det, skriver Skochilenko til vennene sine.

De siste meldingene fra fengselet tyder på at hennes psykiske helse er i forfall.

– Hun har posttraumatisk lidelse, som hun ikke kan behandle på noen måter, fordi det krever psykoterapi og fravær av traumatiske faktorer, sier Belozerov.

Nylig ble Skochilenko syk med mellomørebetennelse og mistet hørselen det ene øret. Det gjorde musikeren svært bekymret.

DØMT: Sasha Skochilenko ble dømt til syv års fengsel 16. november 2023. Foto: Dmitri Lovetsky

Da hun ba om å få øret behandlet, fikk hun følgende avslag: «Du er i en koloni, det er ingen musikkinstrumenter her, så du trenger ikke å høre»

– Å spå Sasha Skochilenkos skjebne er meningsløst, fordi det er umulig å forutsi noe, forteller Belozerov til TV 2.

Nære bånd til Ukraina

Skochilenko dro i 2020 til Vest-Ukraina for å jobbe som rådgiver ved venninnens barneleir. Der knyttet hun nære bånd til ukrainske barn.

Hun reagerte derfor sterkt på at hennes hjemland sendte bomber over de fredelige byene hun kjente så godt.

«For to år siden lærte jeg barn i Ukraina å filme, og jeg kan fortsatt se for meg hver og en av dem. De er ikke annerledes enn barna jeg ser i Russland. Og jeg er redd, jeg er såret, jeg er livredd for at bomber faller over dem i dag, og jeg, som en vanlig person, kan ikke hjelpe og kan ikke gjøre noe», skrev Skochilenko i et dikt kalt «Det siste ordet».

LEIR: Skochilenko jobbet i 2020 som rådgiver ved en barneleir vest i Ukraina Foto: Privat

Skochilenko har også skrevet en bok om depresjon som er oversatt til ukrainsk. Boken var i salg i Ukraina frem til 2022, da russiske forfattere ble fjernet fra hyllene på grunn av invasjonen.

Ble inspirert til å aksjonere

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, så Skochilenko et innlegg på internett om en aksjon mot krigen. Hun ble inspirert til å handle selv.

Hun laget fem klisterlapper hvor det sto: «Stopp denne krigen. I løpet av de tre første dagene døde 4300 russiske soldater. Hvorfor hører vi ikke om det på TV?»

Og: «Putin har løyet for oss fra TV-skjermer i 20 år. Resultatet av denne løgnen er vår rettferdiggjørelse for krig og meningsløse dødsfall»

I RETTEN: - Jeg har ingenting å skjule, fordi jeg er uskyldig, sa Skochilenko i retten. Foto: Nettstedet til Sasha Skochilenko

Det sto også informasjon om det russiske angrepet på en kunstskole i Mariupol. I mars 2022 bombet Russland bygget der 400 mennesker hadde søkt tilflukt.

Skochilenko ble pågrepet etter en 76 år gammel kvinne meldte fra om klistremerkene. Nettstedet «Bumaga» har intervjuet denne kvinnen. Hun har ingen anger.

– Sendte jeg henne for å legge ut disse prislappene? Hva vil du at jeg skal si, at hun er en flink jente? Bør hun bli tilgitt?

– Jeg tror ikke hun trodde på det hun skrev. Og at dette Ukraina ikke eksisterte i det hele tatt, det var Novorossiya, ikke Ukraina i det hele tatt. Hun tenkte ikke på det, denne Sasha, sier hun ifølge nettstedet.