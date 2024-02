Fengslet for ørepynt

FORBUDT: Dette er øredobbene som gjorde at kvinnen måtte i fengesel. Foto: Skjermdump/Telegram: Egida

De fargerike øredobbene ble for sterk kost i Russland, og førte til pågripelse og fengselsstraff.

En kvinne i den russiske byen Nizjnij Novgorord ble mandag denne uken pågrepet og fengslet, fordi hun gikk med regnbueøredobber.

Ifølge menneskerettighetsgruppen Egida var kvinnen og en venn på kafé, hun med regnbueøredobber og vennen med en pin med det ukrainske flagget, da de ble oppsøkt av en gruppe aggressive personer som filmet dem og truet med å melde dem til politiet.

Etter at videoen begynte å spre seg i sosiale medier, ble kvinnen innkalt til avhør ved Senter for bekjempelse av ekstremisme.

REGNBUESOPP: Dette anses som et «ekstremistisk symbol» i Russland. Foto: Skjermdump/Telegram: Egida

Dagen etter konkluderte en dommer med at de froskeformede regnbueøredobbene var «ekstremistiske symboler», og kvinnen ble dømt til fem dager i fengsel.

«Kastrert» regnbue



I november i fjor ble LHBT-bevegelsen forbudt i Russland, etter at landets høyesterett slo fast at bevegelsen var ekstremistisk.

Fra før hadde landet innført lover som forbyr promotering av «ikke-tradisjonelle» seksuelle forhold og juridisk og medisinsk endring av kjønn.



President Vladimir Putin har lenge jobbet for å fremme et bilde av Russland som vokter av «tradisjonelle moralske verdier» i motsetning til et «dekadent Vesten».



PUTIN: En person holder opp en regnbueplakat med portrettet av en sminket Vladimir Putin under en Pride-parade i Buenos Aires. Foto: Rodrigo Abd/AP

Den russiske parlamentarikeren Aleksander Khinstein, som var med på å skrive loven om LHBT-propaganda, kaller imidlertid øredobb-dommen «merkelig».

– Russisk lov forbyr ikke klassiske regnbuer med sju farger, slik som på disse øredobbene. Den forbyr bare «kastrerte» regnbuer som ikke har med lyseblå, sier han til Meduza, og legger til at han mener dommen bør omgjøres.

– Dumskap

Dommen er en av de første knyttet til forbudet som kom i november i fjor.

Torsdag ble en mann i den sørlige regionen Volgograd funne skyldig i å ha «vist frem symbolene til en ekstremistorganisasjon», etter at han hadde lagt ut et bilde av et regnbueflagg på nettet.

KRIMINALISERING: Å erklære LHBT-bevegelsen for ekstremistisk, betyr en kriminalisering av skeive, advarer den norske foreningen FRI. Foto: Dimitar Dilkoff/Afp

Mannen ble dømt til å betale en bot på 1000 rubler, rundt 115 norske kroner, etter å ha innrømmet skyld, angret og kommet med en uttalelse der han sa at han hadde lagt ut bildet på grunn av «dumskap», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Neste uke må en fotograf også møte i retten i Saratov, sørvest i landet, etter å ha lagt ut bilder av regnbueflagg på Instagram.