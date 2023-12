Fengsel inspirert av Norge

I de store korridorene i fengselet vandrer det mennesker i ulike aldre. Flere av de vil mest sannsynlig aldri vil få kjenne på et liv utenfor murene.

USA er det landet med flest innsatte i hele verden. Rundt 25 prosent av verdens innsatte sitter i amerikanske fengsler.

Fengselsbetjentene som jobber i disse institusjonene har ofte lange skift, og har en gjennomsnittlig levealder på 58 år. Dette skyldes høyt stressnivå og PTSD.

–Jeg vil si at det å jobbe i det amerikanske fengselssystemet kan være en mentalt belastende jobb, vi er opplært til å holde oss i beredskap, sier Paige Devane, fengselsbetjent i Little Scandinavia, SCI Chester til TV 2.



FENGSELSBETJENT: Paige Devane er fengselsbetjent i Little Scandinavia. Foto: John Stark / SVT

– Rollen min har endret seg betydelig

I State Correctional Institution Chester, som ligger like utenfor Philadelphia, har et kriminalomsorgsveiledet team siden 2018, jobbet for å innlemme skandinaviske fengselsprinsipper i institusjonen.

Basert på erfaringer fra betjenter i Skandinavia, forsøkte kriminalomsorgen og lederne å revurdere hvordan fengsling kunne se ut ved SCI Chester. Dette initiativet har fokusert på å utvikle en egen boenhet i fengselet.

I 2019 brukte gruppen, som også inkluderte eksterne forskere og kriminalomsorgsledere, uker på å besøke en rekke fasiliteter over hele Skandinavia. Betjentene jobbet i norske fengsler sammen med mentorer.

I mars 2020 ble seks menn i SCI Chester, hver dømt til livstid, plukket ut til å delta i prosjektet som mentorer. De gikk deretter videre til den nye boenheten, som hadde blitt kjent som «Little Scandinavia».

CHESTER: Slik var fengselet før. Foto: John Stark / SVT

Tidlig i 2022 kom forskerne og kriminalomsorgslederne tilbake for et oppfølgingsbesøk i flere fengsler i Sverige. Selv om det ble forsinket av pandemien, ble 29 nye innsatte i SCI Chester valgt ut til å flytte til den skandinavisk-inspirerte boenheten.

– Rollen min har endret seg betydelig, og disse nye ferdighetene og treningene har gjort det mulig for meg å være mest mulig effektiv i jobben min, sier Devane.

Satt inne i 34 år

Etter 34 år i fengsel, slapp Amir. B. ut i det fri. Han uttrykker til TV 2 at han er svært takknemlig for tiden han fikk i «Little Scandinavia».

– Min tid i Little Scandinavia prosjektet var veldig annerledes enn tiden jeg har tilbragt i de andre åtte fengslene jeg har satt i. Det var et mer avslappende klima, forteller han.

Det å føle seg som et menneske, og ikke som et dyr er noe han trekker frem.

– Det fikk meg til å føle meg som et menneske, i ulikhet med de andre fengslene der du føler deg som et dyr i bur, sier han.

TAKKNEMLIG: Amir. B. er takknemlig for å ha bodd i boenheten. Foto: John Stark / SVT

Hver dag forventes innbyggerne i enheten å gå på jobb, behandling eller skole, alt i fengselet.

Han forteller også at avdelingen har et bedre læringsmiljø og det forbereder deg til livet utenfor fengselet.

– Det å bo i Little Scandinavia gir deg håp gjennom å jobbe nært personalet, uten de normale reglene som vanligvis er i fengselet, sier han.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk sjansen til å oppleve Little Scandinavia, fordi det bidro til å kontrollere bitterheten jeg bar rundt på. Å kunne samhandle med ansatte som er ivrige etter å hjelpe meg til å bli en bedre person var øverst på listen min. Å la et prosjekt som Little Scandinavia forsvinne, ville gjort samfunnet en bjørnetjeneste, sier han.

HÅP: Amir forteller at å bo i enheten ga han håp. Foto: JOHN STARK/SVT

70 prosent tilbake i fengsel etter tre år

Devane var en av betjentene som fikk reise til blant annet Norge, og sitter igjen med utelukkende positive opplevelser.

– Fire år reisen kan de mangeårige positive effektene av vår tur til Skandinavia fortsatt sees daglig på boenheten vår. Dette kan måles, ikke bare med personalets velvære, men også når vi ser på miljøet vi alle har jobbet sammen for å skape her, sier Devane.

POSITIVT: De amerikanske betjentene sitter igjen med positive inntrykk. Foto: John Stark / SVT

Hun forteller at hennes reise til de skandinaviske fengslene var ulikt noe hun hadde forestilt seg. Det var annerledes den måten de trenes opp i USA, og da læringsprosessen var over, visste hun at de måtte prøve å gjøre det på en bedre måte i statene.

I USA får de fleste offiserer bare noen få ukers opplæring, og arbeidet deres fokuserer mest på å opprettholde sikkerhet.



– For meg var engasjement og bruk av dynamisk sikkerhet det som skilte seg mest ut. Å se motiverende intervjuer på jobben, å se mennene velge positiv endring for seg selv har fra mitt perspektiv absolutt ført til positiv endring, sier Devane.



FØR OG ETTER: Bilder fra boenheten før og etter. Foto: John Stark / SVT

Little Scandinavia er noe helt annet enn vanlige fengsler i USA.



– Til dags dato ser jeg på boenheten vår at unge og gamle menn liker å ta fremtiden sin på alvor, sier Devane.



Reformarbeidet kan også strekke seg til å endre selve fengselsmiljøet.



– Tidligere i vår rolle som kriminalomsorgsbetjent, ga vi lite hjelp ved det faktumet å returnere til samfunnet. Jeg har nå muligheten til å bidra med å fjerne barrierer for ressurser før mennene blir løslatt, sier Devane.



PLANTER: I denne boenheten har de blant annet friske planter. Foto: JOHN STARK/SVT

De innsatte har egne celler og har mer frihet til å bevege seg ut av disse og inn i fellesarealet. Celler i Norge er også for en enkelt person, ikke for flere personer, som i de fleste tilfeller i USA.



I Norge har det blitt rapportert at under halvparten av de som slippes ut av fengsel blir arrestert på nytt etter tre år. I Pennsylvania er dette tallet nærmere 70 prosent.



– Jeg tror at arbeidet med Little Scandinavia har tillatt alle parter å se mennesker som mennesker, og at de kan forandre seg. Dette har også gitt mulighet for ansatte til å bli sett på som mer enn bare autoritære, forteller Devane.

– Å ha evnen til å bygge faktiske forhold til de på enheten vår, har gjort jobben min mer virkningsfull og forsterket følelsen av trygghet og trygghet på boenheten vår, understreker hun.



FØR OG ETTER: Bilder fra boenheten før og etter. Foto: John Stark / SVT

Gina Clark, fengselsleder i SCI Chester, er fornøyd med hvordan Little Scandinavia har fortsatt å utvikle seg.

– Mange av de tidlige utfordringene er gjennomarbeidet. Enheten har virkelig vist at ulike måter å jobbe på er mulig, selv når de er tilpasset fra fjerntliggende Skandinavia, i tillegg gir det positive resultater for ansatte og innsatte, sier Clark.



En ansatt på over 100 innsatte

Med enkeltceller, felleskjøkken, nordisk-lignende møbler og et anlagt, utendørs grøntområde, ser Little Scandinavia ut som noe annet enn et tradisjonelt amerikansk fengsel.

Planter vokser i fellesarealene. En stor fisketank, vedlikeholdt av ansatte og beboere, er midtpunktet i et område designet for å oppmuntre de innsatte til å samles.

Et handle-program lar alle innbyggerne kjøpe fersk mat og jobbe direkte med personalet for å sende bestillinger til en lokal butikk.

UTRADISJONELT: Denne delen av fengselet er noe annet enn et vanlig amerikansk fengsel. Foto: Anthony Grove

Det har enda ikke vært noen voldshandlinger i Little Scandinavia, som noen spekulerte ville skje, selv med tilgang til kjøkkenutstyr.



–Boenheten vår ser ikke lenger ut som en typisk boenhet. En sentral del av disse endringene har vært å introdusere ting som bekrefter ideen om normalitet. Gjennom positivt engasjement har vi sammen skapt et miljø av beredskap og skapt en arena for endring, sier Devane.

Det er viktig at kriminalomsorgen som fører tilsyn med Lille Skandinavia har fått opplæring for kommunikasjon med beboerne.

Med utgangspunkt i Norges modell er det også et unikt lavt forhold mellom utdannet personell og fengslede menn. Det er vanlig med en offiser for åtte beboere i Norge, sammenlignet med det typiske gjennomsnittet på en ansatt for 128 beboere i USA.

–Ville ha forandring

Are Høidal, tidligere fengselsdirektør i Halden fengsel, besøkte fengselet i 2017 og møtte mange betjenter og ledelse som var motivert for endring.

I ettertid har han vært med i «advisory board» for prosjektet og planlegger en tur over på nyåret.



FENGSELSDIREKTØR: Are Høidal var tidligere fengselsdirektør i Halden fengsel. Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg opplevde at kriminalomsorgen i Pennsylvania og Chester fengsel ville ha forandring, og var veldig interessert i den norske modellen. Dette resulterte at i 2018 bestemte de seg for å starte dette prosjektet som er inspirert av nettopp Norges kriminalomsorg, forteller Høidal.

Han forteller at i 2019 fikk Halden fengsel besøk fra betjenter og ledelse fra Chester som en del av dette prosjektet, for å lære mer om den skandinaviske modellen.

BESØK: Høidal på besøk i SCI Chester. Foto: SCI Chester

– Mitt inntrykk var at de likte det de så, og var motiverte til å reise tilbake til Chester for å bygge opp denne boenheten med eksempler fra det de hadde sett i Norge, sier han.

Han forteller at fra Little Scandinavia-avdelingen kan vi kjenne igjen flere av prinsippene som kjennetegner norsk kriminalomsorg (ikke trenger å fungere på ulike måter). Han eksemplifiserer med respekt for hverandre, være sammen, spise sammen og behandle hverandre som medmennesker.

HALDEN: Halden fengsel. Foto: Heiko Junge/NTB

– Dette er en anerkjent måte å drive fengsler på i Norge og gir gode resultater når det kommer til tilbakefall. Det er viktig for nordmenn å se hva relativt enkle tiltak kan gjøre med en tung fengselskultur. Endring er mulig for alle mennesker og i alle kulturer. Samfunnet tjener mye på dette, understreker han.