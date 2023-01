Fem politibetjenter fikk sparken – krever å få se video av hva som skjedde

I SORG: Familien til Tyre Nichols er samlet under en minnegudstjeneste den 17. januar. Nichols skal ha blitt utsatt for vold av en eller flere politibetjenter. Han døde av skadene tre dager senere. Foto: Mark Weber / AP

Det var i starten av januar at 29 år gamle Tyre Nichols ble stoppet og pågrepet av politiet i Memphis i Tennessee, USA.

Ifølge en uttalelse fra politiet, skal Nichols ha blitt pågrepet på grunn av mistanke om hensynsløs kjøring.

Det skal i alt ha oppstått to konfrontasjoner den 7. januar: én hvor Nichols kjørte vekk fra politiet da de nærmet seg bilen hans, og en annen da selve pågripelsen skjedde.

Nichols havnet på sykehus med kritiske skader etter pågripelsen. Han døde tre dager senere.

De etterlatte krever nå å få svar på hva det var som gjorde at Nichols måtte bøte med livet etter pågripelsen i januar.

KRITISK SKADD: Bilder fra sykehuset viser at Tyre Nichols var bevisstløs og forslått like etter pågripelsen i januar. Bildet viser etterlatte under en protest i Memphis den 14. januar. Foto: Jordan James / AP

Fem fikk sparken

Fredag denne uken fikk fem politibetjenter sparken etter en intern granskning av hendelsen, skriver avisen The New York Times.

Begrunnelsen er at betjentene brukte overdreven makt mot Nichols. De er også anklaget for å ikke ha gitt nok hjelp til den kritisk skadde 29-åringen.

Til tross for avgjørelsen, har politiet vært ordknappe om detaljer rundt selve hendelsesforløpet.

I SORG: Rodney Wells, stefar til avdøde Tyre Nichols, under en en minnegudstjeneste for stesønnen den 17. januar. Foto: Mark Weber / AP

Ifølge avisen The Washington Post, skal Nichols ha brukket nakken under hendelsen. 29-åringen skal også ha påpekt at han slet med å puste under pågripelsen.

Bilder fra sykehuset viser at Nichols var forslått og bevisstløs.

Hendelsen ble filmet

Pågripelsen av 29-åringen ble filmet ved hjelp av et kroppskamera på en av politibetjentene, men denne har ennå ikke blitt offentliggjort. I tillegg skal det være plassert flere overvåkningskameraer i nærheten av der pågripelsen skjedde, ifølge The Washington Post.

The Tennessee Bureau of Investigation etterforsker hendelsen. Også Justisdepartementet og FBI har startet etterforskning knyttet til borgerrettigheter.

Videoen forventes å bli offentligjort når etterforskningen av saken er ferdig. Dette forventes å skje tidlig neste uke, ifølge lokale tjenestemenn som avisen har vært i kontakt med.

NÆR VENN: Venninnen Sierra Rogers holdt minnetale for Tyre Nichols den 17. februar. Hun er en av mange som nå er fortvilet over at enda et liv skal ha gått tapt etter politivold. Foto: Mark Weber / AP

Etterlatte vil være de første som får se opptaket.

– Vi støtter politiets beslutning om å si opp de fem betjentene som utøvde vold mot Tyre, som til slutt forårsaket hans død. Dette er det første skrittet på veien mot å oppnå rettferdighet for Tyre og hans familie, sier familiens advokater Ben Crump og Antonio Romanucci.

Crump representerte også familien til George Floyd i 2020. Drapet på Floyd førte til omfattende demonstrasjoner verden over.