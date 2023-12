Fem gisler funnet døde i tunnel – hentet ut av Israel

ILLUSTRASJON: Etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, har det blitt avdekket et enormt system av tunneler. Bildet er tatt fredag 15. desember 2023 og er ikke den aktuelle tunnelen. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

Gislene ble bortført fra Israel 7. oktober av militante palestinere og fraktet til Gazastripen.

Levningene ble funnet i et svært omfattende og dypt tunnelsystem i et område tilhørende flyktningleiren Jabalia, ifølge IDFs uttalelse sent søndag kveld.

Ifølge den israelske avisen Jerusalem Post ble to av likene funnet for to uker siden. De tre andre ble funnet noen dager senere.

Tunnelnettverket besto av to nivåer – ett på en dybde på rundt ti meter under bakken, og et annet flere titalls meter enda lenger ned i bakken, ifølge IDFs uttalelse.

Ødela tunnelen

Ifølge IDF fungerte tunnelnettverket som kommandosentral for Hamas.

STORT SYSTEM: Etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, har det blitt avdekket et enormt system av tunneler. Bildet er tatt fredag 15. desember 2023 og er ikke den aktuelle tunnelen. Foto: Amir Cohen / Reuters / NTB

IDF-talsmann Daniel Hagari sier at 7. oktober-angrepet mot Israel ble koordinert fra tunnelnettverket.

De israelske styrkene fant våpen, utstyr til produksjon av våpen, samt boligkvarter i tunnelene.

Styrkene ødela deretter tunnelsystemet, står det i uttalelsen. IDF har også publisert videoopptak som skal ha blitt filmet i tunnelsystemet tidligere.

Ansvarlig for gislene

IDFs kunngjøring om funn av fem gisler kom dagen etter at en talsmann for Hamas sa at de hadde mistet kontakt med en gruppe som var ansvarlig for fem israelske gisler. Hamas-talsperson Abu Ubaida sa da at man fryktet at de fem gislene var blitt drept på grunn av israelsk bombing.

Rundt 240 gisler ble tatt av Hamas da de angrep det sørlige Israel 7. oktober. Over 100 av disse ble løslatt under en våpenhvile i slutten av november.