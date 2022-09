Fem døde etter forlis – kan være truffet av hval

OVERLEVDE: En av de overlevende sitter på den kantrede båten utenfor Kaikoura på New Zealand. Et helikopter flyr over området der ulykken skjedde. Foto: AP / NTB

Ulykken skjedde utenfor byen Kaikoura på Sørøya. Seks personer ble reddet opp fra vannet.

Det er både spermhval og knølhval i området, hvor det var blikk stille da ulykken skjedde. Kaikouras ordfører Craig Mackle sier det antas at båten ble truffet av en hval som kom opp til overflaten.

Så langt er dette ikke bekreftet av politiet.

– Informasjonen vi har i øyeblikket, er at dette ser ut til å være en kollisjon. Med hva, vet vi ikke på dette tidspunktet, sa Matt Boyce fra politiet i Kaikoura på en pressekonferanse.

Vitner forteller at to helikoptre sirklet over området etter forliset, og at to dykkere hoppet ut for å lete etter passasjerene. En person som satt oppå den kantrede båten, ble reddet.

Kaikoura er et populært område for hvalsafarier, og en rekke turoperatører arrangerer turer med både båt og helikopter for å se hvaler, delfiner og andre sjødyr.