Fekk haik med tanks til bryllaupet sitt

Soldaten Bohdan Artomov stod i fare for å gå glipp av sitt eige bryllaup. Han kom seg ikkje ut av dei harde kampane i Bakhmut. Men medsoldatane visste råd for å få brudgomen fram.

Gjennom dei blodige kampane i Bakhmut, har byen blitt nærmast omringa av russiske styrkar. Då Bohdan skulle reise for å gifte seg, kom han seg ikkje ut.

– Alle vegar ut var øydelagde, seier brudgomen.

Redda av stridsvogn

Han fortel at dei forsøkte å køyre bil, men dei kom ikkje langt før dei køyrde seg fast i gjørma. Då det såg som mørkast ut, kom redninga.

– Då dukka gutta frå 93. mekaniserte brigade opp og satte meg i ei stridsvogn, fortel soldaten med eit stort smil.

Han seier at dei forlét Bakhmut under eldgiving frå russarane. Etter å ha kryssa det farlegaste området i stridsvogna, kom andre vennar for å køyre resten av vegen heim til byen Tsjerkasy.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Ein tur som under normale forhold ville ha tatt ni timar, tok to døgn. Men takka vere laginnsatsen, kom Bohdan seg fram til sin utkåra, Inna Kulbashyna, i tide til vigselen.

« Demoversjon» av bryllaupsreise

– Eg innsåg kor mykje eg elska ho, og ønskte å starte eit liv med ho så raskt som mogleg, seier han etter giftarmålet.

Kona er hjartans einig.

– Gjennom desse vanskelege tidene har vi gitt kvarandre den støtta vi trengte, og vi har halde saman, seier ho.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Ekteparet innrømmer overfor den ukrainske statskringkastaren at dei ikkje har lagt store planar for framtida på grunn av Bohdan sin farlege jobb. Men no gledar dei seg over at han har fått ti dagar permisjon før han skal tilbake til fronten.

– Det blir ei forkorta bryllapusreise her heime, seier Inna, før ho legg til med eit smil:

– Det blir demoversjonen.