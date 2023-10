Fast i Israel: – Hører raketter i det fjerne

FÅR IKKE DRA: Her får reisefølget beskjed om at de ikke kan dra fra Israel med det første. Foto: Privat

Et reisefølge på 70 nordmenn sitter fast i Israel, etter at hjemturen søndag ble kansellert. – Tenker på de berørte, sier Bjarte Ystebø.

Bjarte Ystebø fra Bergen er en av 70 personer som nå sitter fast i krigsrammede Israel.

Sammen med konen har Ystebø fungert som reiseleder for et titalls kristne mennesker som er på tur for å markere den årlige løvhyttefesten.

Gruppen på 70 har det siste døgnet fått beskjed om at de ikke kan forlate landet. Den yngste i følget er to år gammel, mens den eldste er 87 år.

REISEFØLGET: Gruppen på 70 personer var i Jerusalem fredag. Foto: Privat

– Gruppen er delt på to flyselskap, så halvparten fikk beskjed i går kveld, mens andre halvparten fikk melding fra Norwegian klokken 01.15 i natt om at flyet til København er kansellert, sier han til TV 2.

– Ikke synd på oss

Siden lørdag morgen har raketter haglet fra både Gaza og Israel, etter at Hamas iverksatte et omfattende angrep på Israel. Hundrevis av personer på begge side er døde.

MOTANGREP: Israelske luftvernsystemer avskårer raketter fra Gaza. Foto: Amir Cohen / Reuters

Ystebø og gruppen var selv ved Gaza-grensen like før det brøt ut.

– Torsdag var vi ved grensen og fikk en orientering av ordføreren i Sha'ar Hanegev (israelsk side, journ.anm.,) om situasjonen der. Han ble skutt og drept lørdag, så sånn sett føler vi oss berørt.

Men Ystebø sier at gruppen tar det hele med ro.

– Det er ikke synd på oss her vi er. Vi tenker på de som er berørt på begge sider, på de sivile som blir brukt som menneskelige skjold. Det er en umulig situasjon, forteller han.

Søndag er gruppen i badebyen Netanya, omtrent to timer fra Gaza.

– Vi hører raketter i det fjerne, og ser militære helikoptre som patruljerer i Middelhavet. Men vi er utenfor Hamas sin rekkevidde så vidt vi vet.

Han er imidlertid klar på at situasjonen er usikker. Gruppen har ikke måttet evakuere enda, men har hatt flere øvelser i bomberom, dersom alarmen skulle gå.

USIKKER SITUASJON: Bjarte Ystebø sammen med kona Linda. Foto: Privat

– Dette er spesielt, vi har aldri sett en sånn situasjon før. Om det bryter ut i nord, så vil vi også være i fare.

Må finne alternativ flyreise selv

Ystebø og resten av reisefølget vet ikke når de kan dra hjem igjen. Den siste beskjeden de fikk fra Norwegian, var at de må forsøke på egen hånd å skaffe seg et flysete.

Det kan vise seg å være vanskelig for en så stor gruppe.

– Hadde vi bare vært litt færre, så hadde det nok vært enklere, men det er vanskelig å sikre plass på et fly til 70 personer. Det er mange om beina, sier han.

I tillegg til Ystebø sin gruppe, befinner tusenvis av kristne og jødiske personer fra hele verden seg i Israel nå.

– Det er så vidt jeg vet rundt 3000 kristne utlendinger som har samlet seg i Israel, også tusenvis av jødiske personer, forklarer han.

Grunnen til at så mange er i Israel akkurat nå er den jødiske høytiden løvhyttefesten, eller Sukkot på hebraisk. Den markeres ofte av kristne personer også.

SUKKOT: Jødiske pilgrimer under en bønnestund fredag. Foto: Mahmoud Illean / AP Photo

Reisefølget til Ystebø er også i Israel på grunn av nettopp løvhyttefesten, dermed kan de senke skuldrene i jakten på et ledig flysete.

– Vi slipper å gjøre det selv, ettersom reisen er arrangert av en ekstern turoperatør, så det er de som må finne alternativ transport for oss, sier han før han fortsetter:

– Det er en lettelse.