Faren sitter ved sønnens seng i flere timer hver dag

Det eneste som betyr noe for Serhii (64) er å være sammen med sønnen som ble skadet i kamp. Her har han sittet hver dag i flere måneder.

Sykehus i Ukraina er fulle av skjebner. På avdelingene for sårede soldater er noen raskt på beina igjen, noen sendes videre til rehabilitering, mens andre har fått livet snudd på hodet for alltid.

Nyhetsbyrået AP er på besøk på en slik avdeling i Tsjernihiv. Her møter de Serhii Shumei (64). Han sitter ved sykesengen til sin sønn.

34 år gamle Vitalii vervet seg når Ukraina ble invadert av Russland. Han var aldri i tvil om at han ville forsvare landet sitt.

LUFTVERN: Vitalii hadde ansvar for å skyte ned innkommende missiler med luftvernssystemer som dette. Dette bildet er fra Bakhmut 15. januar i år. Foto: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Nekter å gi opp

Han ble såret ved fronten ved Advivka, cirka syv mil sør for Bakhmut 25. august. En granat traff skyttergraven han satt i og utløste flere eksplosjoner. Vitalii fikk et krater på størrelse med en halv melon i hodet.

Hjerneskaden er så omfattende at legene ikke trodde han ville komme til bevissthet igjen. Men det gjorde han, og menneskene rundt ham ser tegn til at han får med seg det som skjer.

Han blinker med øynene og klarer å svelge. Og i desember klarte han å vifte med tærne. Ellers er han helt paralysert.

Men faren, Sergii, nekter å gi opp.

– Vi ser framgang. Vi skal opp å gå igjen. Det er min mening, sier han bestemt til AP.

Får støttemeldinger

Han tilbringer time etter time ved sykesengen til sønnen. Han leser nyheter fra slagmarken til ham. Forteller fra bøker, og leser opp hilsener fra fjern og nær.

LESER STØTTEMELDINGER: Vitalii mottar mange meldinger med støtte fra kjente og ukjente. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Mange ukrainere har hørt om Vatilii og sender støttende meldinger.

«Hold deg i live! Vi trenger deg!» og «Du er sterk. Du kommer til å klare deg!» Faren sier det renner tårer ned kinnene til sønnen når han får høre dette.

Serhii tolker alle gode tegn han kan få. Han sier at sønnen begynner å lage lyder, og sier at når han spør om han vet hvem han er, så svarer han svakt: «pappa».

– Stolt

– Jeg har vært ved hans side konstant i fem måneder. Hele tiden ved hans side, sier Serhii.

PLEIE: Serhii er på sykehuset med sønnen hele tiden. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Han er selv tidligere soldat, og sier at han ikke sørger, men at han føler sterk stolthet over sønnen. Nå sier han at omsorgen han gir til sin sønn er hans bidrag i krigen.

Ingen vet hvor mange som er drept i krigen, for det er vverken ukrainerne eller russerne åpne om.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, anslår imidlertid at det samlet kan være over 300.000 drepte og skadde soldater og sivile siden krigens start.

De menneskelige kostnadene er uansett enorme.

DONERER PENGER: 12 år gamle Oleksandra Hryschenko, viser fram dukkene hun lager. Hun gir dem til skadde soldater, og selger dem. Pengene donerer hun til sykehuset. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Russland har hevdet betydelig fremgang i det østlige byene Orikhiv og Vuhledar den siste tiden, men britisk etterretning hevder påstanden er overdrevet. Fronten er i realiteten fastlåst i en blodig stillstand.

Tilbake på sykehuset hvisker Sergii inn i øret på sønnen sin: «Ukraina skal vinne. Vi vinner. Ikke sant?»

Det kommer ikke noe svar.