Faren og broren ble drept foran øynene på Yassir (15)

FRYKT: 15 år gamle Yassir Wadis far og storebror ble drept av bosettere 12. oktober. Etter terrorangrepet 7. oktober har spenningen og volden også økt på den okkuperte Vestbredden. Foto: Aage Aune / TV 2

Veggene i familien Wadis hjem er tapetsert med bildene av to ansikter: Ibrahim Wadi (62) og sønnen Ahmad (26).

Utenfor vaier palestinske flagg og flaggene til Fatah-bevegelsen. Ibrahim Wadi var politiker og en prominent skikkelse i landsbyen Qusra.

Med alvorlig ansikt byr Yassir TV 2s team på kaffe.

Rundt halsen bærer 15-åringen et kjede med bilde av faren og storebroren.

– Han satt i bilen da de ble angrepet av bosetterne. Ved et mirakel unnslapp han uten en skramme, sier Yassirs onkel, Abd Al Hakeem Wadi til TV 2.

SORG: Abd Al Hakeem Wadi er i dyp sorg etter drapene på broren Ibrahim og nevøen Ahmad. Foto: Aage Aune / TV 2

– Min bror, måtte han hvile i fred, ble truffet i hodet, i brystet og flere andre steder av bosetterne.



Angrepet av bosettere

12. oktober var Ibrahim Wadi og sønnen Ahmad på vei fra sykehuset i byen Salfit med likene av fire menn som hadde blitt drept dagen i forveien.

De var en del av et følge på flere biler som skulle frakte de fire mennene tilbake til Qusra, som ligger sør for byen Nablus.

Der skulle de begraves.



Plutselig ble følget angrepet av væpnede bosettere.

Ordføreren i Qusra har forklart til CNN at følget på forhånd hadde sagt ifra til Israels koordinator i området om at de skulle ferdes på veien mellom Qusra og Salfit.

Noen timer før avreise fikk de beskjed om å endre rute for å unngå bosettere i området.

Overraskelsen var derfor stor da de ble møtt av veisperringer i form av brennende bildekk.



Abd Al Hakeem Wadi var også med i kolonnen og sier de først ikke forsto hva som skjedde.

– Bosetterne angrep bilene våre. De ønsket å brenne ambulansene med de fire martyrene ombord, sier Wadi.



– De skjøt mot oss. De sluttet ikke skyte mot broren min og sønnen hans. Bilen ble gjennomhullet med 20 kuler.



Denne videoen viser kaoset som oppsto da kolonnen ble angrepet

Yassir unnslapp med livet i behold, men ifølge onkelen er 15-åringen dypt traumatisert etter det han har vært gjennom.

– Den mentale belastningen på kone, barn og familien … Det er vanskelig å glemme den mentale påkjenningen.



– Heller ikke jeg har vært i stand til å ta innover meg det som har skjedd før nå, sier Abd Al Hakeem Wadi.



SORG: 15 år gamle Yassir Wadi er dypt traumatisert etter at han ble vitne til drapene på faren og storebroren. Foto: Aage Aune / TV 2

Seks drept på to dager

Angrepet som drepte far og sønn Wadi, var det andre på to dager i Qusra. Dagen i forveien, 11. oktober, ble tre menn også skutt og drept av bosettere.

Ytterligere én person ble drept senere samme dag i påfølgende uro og sammenstøt med israelske soldater.

Deler av angrepet som skjedde 11. oktober ble filmet:

Ansiktene til de seks drepte henger på samfunnshuset i landsbyen, og mange av innbyggerne har bilder av de drepte klistret på bilene sine.

Abd Al Hakeem Wadi er i dyp sorg etter drapet på broren.

– Du kan spørre hvem som helst, alle kjente ham. Han var veldig snill. Hvis noen hadde et problem, så fikset han det for dem, sier Wadi.

SORG: Seks av Qusras innbyggere ble drept på to dager. Bildene til de drepte henger overalt i landsbyen sør for byen Nablus. Foto: Aage Aune / TV 2

Han viser TV 2 et skjermbilde fra nettstedet «Den jødiske stemmen» der drapene på broren og nevøen ble annonsert.

– De postet et bilde av broren min, Ibrahim og sønnen hans, og sa dette var en gledens dag fordi de hadde drept en mann fra Fatah og hans sønn, sier Wadi.

– De feiret. Dette er som et mareritt. Som om det ikke er virkelig, sier han.

Volden øker

Landsbyen Qusra har i en årrekke opplevd vold og trakassering fra bosettere i nærheten.

– Vi blir konstant angrepet av bosetterne, sier Wadi til TV 2.

Men etter terrorangrepet mot Israel har volden og spenningen økt ytterligere på den okkuperte Vestbredden.

Ifølge palestinske myndigheter har over 100 personer blitt drept av bosettere eller det israelske militæret siden 7. oktober. Én israeler er også drept av palestinere.

Dette kommer på toppen av et allerede mørkt år.

Den israelske menneskerettsorganisasjonen BTselem er bekymret for utviklingen.

– I løpet av 2023 har vi sett en økning i volden, men i løpet av de siste to ukene har det blitt verre og verre, sier researcher Kareem Jubrain i BTselem til TV 2.



BEKYMRET: Kareem Jubrain i den israelske menneskerettsorganisasjonen BTselem sier de ser en klar økning i volden mot palestinere på den okkuperte Vestbredden etter 7. oktober. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hver dag blir lokalsamfunn truet av bosettere, og mange mennesker tenker på å forlate området fordi de ønsker å redde livet til seg og sine familier.



Jages fra olivenlunden

Etter drapene på Ibrahim og Ahmad har familien Wadi opplevd nye trusler.



Egentlig skulle også han ha vært ute og høstet oliven nå – men han våger ikke.

– I går kom de og truet med å drepe oss hvis vi gikk for å plukke oliven, sier Wadi.

At situasjonen i området er spent, får også TV 2s team bevitne under besøket til Qusra.

I utkanten av landsbyen stanser vi for å intervjue bonde Gasan Mahmoud Hassan og familien som er i full gang med å høste oliven.

HØSTER: Det er en god olivenhøst i år, forteller familien Hassan. De har flere olivenlunder rundt Qusra. Olivenene skal presses til olivenolje. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer HØSTER: Det er en god olivenhøst i år, forteller familien Hassan. De har flere olivenlunder rundt Qusra. Olivenene skal presses til olivenolje. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer HØSTER: Det er en god olivenhøst i år, forteller familien Hassan. De har flere olivenlunder rundt Qusra. Olivenene skal presses til olivenolje. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer HØSTER: Det er en god olivenhøst i år, forteller familien Hassan. De har flere olivenlunder rundt Qusra. Olivenene skal presses til olivenolje. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer

Siden trærne ikke ligger langt fra bosettingen Migdalim, forsøker de å jobbe raskt.

De føler seg ikke trygge.

– Jeg er redd bosetterne. De kan angripe oss, ta olivenene og slå oss, sier Hassan bekymret.



TV 2 er i ferd med å stille ham et nytt spørsmål da vi plutselig får øye på israelske soldater som kommer mot oss.

Hassan skjønner raskt hva som er i gjære: «Men jeg er ikke ferdig», protesterer han og nikker mot oliventrærne.

«Pakk sammen likevel. Det er en ordre», sier den ene soldaten.



Soldatene sier at en sone på 300 meter rundt veien som går opp til bosettingen skal klareres.

IKKE LOV: Gasan Mahmoud Hassan er ikke ferdig med innhøstingen, men får beskjed om å flytte seg. Foto: Aage Aune / TV 2

Familien Hassans olivenlund ligger innenfor denne sonen.

– For hvem er dette forbudt? spør TV 2 den ene soldaten.



– De har ikke lov til å høste oliven her. Det er forbudt.



– Hvorfor?

– Det er en ordre.



– Er det på grunn av situasjonen etter 7. oktober?



– Ja.



Komplekst lappeteppe

Rundt tre millioner palestinere bor på Vestbredden, som har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967.

Området utgjør et komplekst lappeteppe av palestinske byer og landsbyer, israelske bosetninger og militære kontrollpunkter.

LAPPETEPPE: De røde områdene på kartet er områder der palestinerne i utgangspunktet har kontroll. Resten kontrolleres av Israel Foto: Silje Vassdal

Det er også delt inn i store områder kontrollert av Israel, små områder hvor palestinerne har full kontroll og områder hvor palestinerne og israelske styrker deler sivile og sikkerhetsmessige oppgaver.

KONTROLL: Israelske vakttårn og sjekkposter troner langs veiene på Vestbredden. Dette bildet er tatt på veien mellom de palestinske byene Ramallah og Nablus. Foto: Aage Aune / TV 2

Spredt utover området ligger flere bosetninger, som anses som ulovlige i henhold til folkeretten, men som nå huser om lag 700.000 bosettere.

Til tross for at de er ulovlige under internasjonal lov, har gjentatte israelske regjeringer gitt bosetterne sin støtte.

I løpet av statsminister Benjamin Netanyahus regjeringstid har antall byggetillatelser i bosetningene bare økt.

TRONER PÅ EN HØYDE: Bosettingen Migdalim ligger rett ved den palestinske landsbyen Qusra. Bosettingene er ulovlige i henhold til folkeretten. Foto: Aage Aune / TV 2

To av ministrene i hans regjering, sikkerhetsminister Itamar Ben Gvir og finansminister Betzalel Smotrich, er selv bosettere.

Foreløpig har ingen blitt pågrepet for drapene i Qusra – og Abd Al Hakeem Wadi har ikke store forhåpninger om at noen vil bli straffet.

– De er ikke de første martyrene. Israelerne gjør ingenting. De gjorde ingenting før, og de kommer ikke til å gjøre noe nå, sier han.

Det israelske militæret, IDF, skriver til TV 2 at de har startet etterforskning av hendelsen 11. oktober, der en palestiner fra Qusra ble drept av israelske soldater, og henviser til politiet for spørsmål rundt de fem drapene begått av bosettere. Politiet nekter å svare og henviser tilbake til IDF.