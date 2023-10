Far til løslatt Hamas-gissel: – Den beste dagen i mitt liv

Den amerikanske 17-åringen Natalie Shoshana Raanan og moren hennes Judith Tai Raanan ble fredag løslatt etter å ha vært gisler i Hamas' fangenskap.



I to uker har familien levd i uvisshet.

– Hun har det fint og er klar for å komme hjem. Jeg er oppløst i tårer og føler meg veldig, veldig bra, sier Uri Raanan, Natalies far, til nyhetsbyrået AP etter løslatelsen.

71-åringen fikk et glimt av håp da han så på TV og fikk vite at en amerikansk mor og datteren hennes skulle bli løslatt av Hamas. Han ventet i spenning i flere timer før han til slutt fikk den gledelige nyheten.

– Det føles fantastisk. Det er den beste nyheten man kan få, sier faren.



LETTET: Uri Raanan er glad for å høre at datteren er satt fri. Foto: Charles Rex Arbogast/AP Photo

Får feire 18-årsdagen

Uri Raanan sier han tror at Natalie og Judith er på vei til Tel Aviv for å gjenforenes med slektninger, og at begge vil være tilbake i USA tidlig neste uke.

Han beskriver datteren som en typisk amerikansk tenåring, opptatt av mote, hår og negler.

Neste uke fyller hun 18 år og får nå muligheten til å feire dagen hjemme med familie og venner. Faren gleder seg til å se datteren igjen.

– Jeg kommer til å klemme henne og kysse henne og det kommer til å bli den beste dagen i livet mitt, sier faren.

SLUPPET FRI: Natalie Shoshana Raanan og Judith Tai Raanan har en telefonsamtale etter at de ble løslatt av Hamas. Foto: USAs ambassade i Jerusalem/AFP

Lang ventetid

De to kvinnene var på ferie i Israel for å besøke bestemoren i kibbutzen Nahal Oz da de ble tatt til fange av Hamas.

Familien hadde ikke hørt noe fra dem siden angrepet 7. oktober, og ble senere fortalt av amerikanske og israelske tjenestemenn at de ble holdt fanget på Gazastripen.

I to uker har Uri Raanan vært klistret til TV-en i håp om å få gode nyheter om gislene. Ventetiden har vært lang.

– Det har vært en forferdelig situasjon. Jeg har ikke sovet om natten og tankene mine har hele tiden vært i Israel. Jeg har tatt mange telefonsamtaler.

Skulle ta matchende tatoveringer

Ben Raanan, Natalies bror, sa før bortføringen at han og søsteren hadde snakket om å ta matchende tatoveringer for å markere 18-årsdagen hennes. I stedet tok han en tatovering til ære for henne, etter at hun ble tatt som gissel.

– Når jeg ser henne igjen, tror jeg at det ikke kommer til å finnes ord for å uttrykke det som skjer. Det blir en intens klem som er større enn ord og større enn det vi faktisk kan si til hverandre.

MANGE FØLELSER: Ben Raanan ble glad og overrasket da han hørte at Natalie og Judith får komme hjem. Foto: David Zalubowski/AP Photo

Han forteller at det var et stort sjokk da de fikk vite at Judith og Natalie ble satt fri.

– Vi ble fullstendig overrasket. Det var overveldende og en blanding av lykke, tristhet og skyldfølelse for at det fortsatt er flere mennesker som trenger å bli reddet, sier Ben Raanan til nyhetsbyrået AP.

Broren forteller at familien aldri har vært så nære som familie, som før denne tragedien. Det har vært to tunge uker med mange følelser.

– Jeg følte at jeg måtte være sterk for Natalie og Judith. Da vi hørte nyheten om at de ble sluppet fri, var det plutselig som om alle de følelsene jeg har hatt de siste to ukene bare rant over.

SAVNEDE: Det er hengt opp bilder av de savnede gislene på en vegg i Tel Aviv. Foto: Petros Giannakouris/AP Photo

210 personer fortsatt fanget

Natalie og Judith er de første gislene som har blitt løslatt siden Hamas brøt seg gjennom grensegjerdet og angrep byer, kibbutzer og en musikkfestival i nærheten av Gazastripen 7. oktober.

Ifølge den israelske hæren blir 210 personer fortsatt holdt fanget av Hamas på Gazastripen.

Hamas hevder at de samarbeider med meklere fra Qatar og Egypt for å frigi det de kaller sivile gisler som ble tatt under angrepet for to uker siden, forutsatt at sikkerhetssituasjonen tillater det.



Qatar bekrefter at de mekler – og sier de håper på at noen av de andre gislene snart blir satt fri igjen.