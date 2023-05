Får mensen-fri

GLAD: Paloma Alma har kjempet for at kvinner i Spania skal ha rett til å ha fri under menstruasjonen og nå får de det. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I Spania skjer det om få dager en revolusjon for kvinner. Landet er det første i Europa som innfører en egen lov, med rett til fri under menstruasjon. Mensen-fri innføres fra 1. juni.

FØRST UTE: Kvinner i Spania blir de første i Europa som får en egen ordning med sykemelding spesielt for menstruasjon. Ingen andre tilstander, sykdommer eller lidelser har dette i Spania. Foto: Santiago Vergara Les mer Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer

– Halve befolkningen har menstruasjon og kvinner er en del av arbeidsstokken. I dag vet vi at psyken er viktig for jobben du gjør. I dag vet vi også at menstruasjon påvirker jobb. Tjue prosent av kvinner som menstruerer, har vanskeligheter med å jobbe, og vi kan ikke lukke øynene for det, sier Paloma.



Paloma har i flere år jobbet hardt for å innføre retten til betalt fri under menstruasjon. Hun leder podkasten «Med et par eggstokker».

I slutten av februar vedtok det spanske parlamentet den nye loven med 185 mot 154 stemmer. Målet med loven er å bryte tabuer rundt menssmerter. Og gi et signal om at det er greit å være hjemme fra jobb eller skole, hvis du sliter under menstruasjonen.

HISTORISK: Både den spanske arbeidsministeren Yolanda Diaz (første bilde) og likestillingsminister Irene Montero (bilde tre) var til stede i parlamentet i Madrid, da loven om menstruasjons-fri ble vedtatt tidligere i år. FOTO: @Congreso de los Diputados

– Dette er en historisk dag, tvitrer likestillingsminister Irene Montero fra det venstre-populistiske partiet, Podemos.

Hun la til at menstruasjonssmerter er et helseproblem som i høy grad blir feid under teppet.



Andre land som har innført liknende ordninger er Japan, Indonesia og Zambia. I Frankrike innfører matvaregiganten Carrefour det samme for sine ansatte.

Ønskes velkommen i Norge

Christine B. Meyer har ledet kvinnehelseutvalget, og er professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun mener den nye loven i Spania burde bli innført i Norge.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi ikke har et slikt lovverk i Norge. Det er en god grunn til å være sykmeldt, når vi vet at noen kvinner har så sterke smerter, sier Meyer.

ANNERKJENNELSE: : Christine Meyer sier lovendringene i Spania er viktig for annerkjennelse. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hvordan det skal gjøres, mener hun må være opp til legene. Ved å kunne ha mensensmerter som egen kategori, vil det bidra til annerkjennelse, forteller hun.

– Det er viktig at slik anerkjennes, for å få hjelp og bli trodd. Det burde være selvsagt at det er innenfor lovverket, sier Meyer.

– Gjemte meg

Raquel Acosta har kjent på hvordan det er å gå på jobb med menssmerter. Hun har en utadvendt jobb og opptrer ofte på arrangementer og messer. Hun skjærer opp, presenterer og serverer spanske skinker. Raquel er en av få kvinnelige profesjonelle skinke-skjærere i Spania.



GOD ORDNING: Raquel Acosta opptrer ofte som skinke-skjærer, selv med sterke menssmerter. Hun synes ordningen med fri er et fremskritt. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer GOD ORDNING: Raquel Acosta opptrer ofte som skinke-skjærer, selv med sterke mens-smerter. Hun synes ordningen med fri er et fremskritt. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer GOD ORDNING: Raquel Acosta opptrer ofte som skinke-skjærer, selv med sterke mens-smerter. Hun synes ordningen med fri er et fremskritt. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer GOD ORDNING: Raquel Acosta opptrer ofte som skinke-skjærer, selv med sterke mens-smerter. Hun synes ordningen med fri er et fremskritt. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

– Når du har vondt, vrir du deg av smerte. Noen ganger har jeg måttet jobbe. Jeg har gjemt meg bak standen, og forsøkt å holde ut smertene. Etterpå må du gå ut igjen og smile, forteller Raquel.

Loven gir ansatte rett til å være hjemme så lenge det trengs. Du må ha en attest fra legen din. Det er staten og ikke arbeidsgiveren som tar regningen for sykedagene.

Spania har ikke samme ordningen med tre dagers egenmelding for sykdom som i Norge. Spesialordningen gjelder bare menstruasjon.

Raquel er gründer og jobber sammen med flere kvinner i sin egen bedrift.

– For meg er det ingen hjelp i å ha en kvinne som lider på jobb. Du kan velge å jobbe hjemmefra hvis det er bedre. Da vil du kanskje ikke trenge mensen-fri, men for andre kvinner må man tenke mer fleksibilitet under menstruasjonen.



Mener det ikke trengs

Isabel Munoz er restauranteier med både kvinnelige og mannlige ansatte. Hun har liten forståelse for en egen ordning for kvinner med menssmerter.

– Jeg synes det er unødvendig, for det finnes allerede andre ordninger. Jeg er for at folk holder seg hjemme når de er syke. Du skal ikke jobbe hvis du har vondt. Enten du har menstruasjon eller har vondt i ryggen. Ikke bare fordi du er kvinne eller mann, men fordi du er menneske. Alle kan ha smerter. For kvinner er det mensen, for menn kan det være prostata, sier Isabel.



UNØDVENDIG: Isabel Munoz er i restaurantbransjen og mener folk skal holde seg hjemme når de er syke, uansett om de er kvinner eller menn. Hun mener dagens ordninger er gode nok. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Paloma jobber for å fjerne tabuer rundt menstruasjon. Hun er også gründer av nettbedriften, Cyclo, for bærekraftige mensprodukter. Hun er ikke redd for at arbeidsplasser skal tømmes, fordi kvinner er hjemme med mensen.

NESTE SKRITT: Paloma Alma ønsker at mens-produkter skal bli gratis i Spania. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Problemet er at folk vet for lite. Menstruasjon kan også være smertefri. Hvis folk ikke vet det, så tror de at alle kvinner må være sykemeldte. Det er ikke for å ta seg en fest en gang i måneden. Loven er for å beskytte kvinner som har vondt, sier hun.

Gratis mensprodukter

Paloma ivrer for mer forskning på kvinnesykdommen endometriose og kunnskap om hvorfor noen kvinner har store menssmerter. Et av symptomene på endometriose er sterke smerter under menstruasjon.

Dessuten vil hun ha gratis mensprodukter for alle. Det er allerede innført redusert moms på bind, tamponger og andre mensprodukter i Spania.

CATALONIA: Her er det innført gratis mens-produkter allerede, mens resten av Spania må vente på det. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det neste skrittet er gratis produkter til de som trenger det. I Catalonia har de allerede innført det. På skolene distribueres bærekraftige mens-produkter, avslutter hun.