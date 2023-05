Får ha toppmøte på hjemmebane: – Tusen takk, Norge

BRUSSEL/OSLO (TV 2): Under lysekronene i Oslo rådhus skal NATO diskutere veien fram til medlemskap for Ukraina. – En demonstrasjon av styrken i den norske NATO-støtten, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Neste uke kommer Oslo sentrum til å preges av svarte limousiner og strengt vakthold. NATOs generalsekretær skal møte medlemslandene på hjemmebane.

– Først og fremst vil jeg si tusen takk til Norge for å være vertskap for 31 utenriksministere i NATO. Det er en fantastisk måte å vise fram Norge på og demonstrere den styrken som er i støtten til NATO i Norge, sier Stoltenberg i et intervju med TV 2.

– Store russiske tap



Øverst på dagsorden på NATOs uformelle utenriksministermøte står krigen i Ukraina.

De siste dagene har situasjonen i Bakhmut i Ukraina vært uklar. Russerne hevder de har tatt byen, mens Ukraina benekter det.

– Hvordan er situasjonen i og rundt Bakhmut nå?

– Der er det harde kamper. Det er en by som har begrenset militær betydning, men den har stor politisk og symbolsk betydning. Ikke minst har det vært store russiske tap. De har måttet lide for den framgangen de har sett på bakken. Ukrainerne er fortsatt tilstede, ikke minst rundt byen. Det er en påmindelse om hvor brutal og blodig denne krigen er.

ØDELAGT: Det er store ødeleggelser i byen Bakhmut i Ukraina, som ligger i Donetsk-regionen. Foto: Libkos/AP

– Så ukrainerne har ikke tapt denne byen?

– De er tilstede, ved at de også nå har gjort framgang både nord og sør for byen. Det er feil om jeg nå går inn i de operasjonelle sidene ved denne militære operasjonen.

Han sier at det ikke er tvil om at russerne har kommet seg dypt inn i selve byen, men i områdene rundt Bakhmout er det ukrainsk fremgang.

Kan komme ut av kontroll

Det har også vært kamper inne på russisk område. Stoltenberg sier at Ukraina har gjort det klart at dette ikke handler om deres styrker.

IKKE UNDERVURDER: Natosjef Jens Stoltenberg minner om at Ukraina fortsatt trenger ammunisjon og reserve-deler. Foto: Annika Byrde/NTB

– Men det viser at krig er farlig, at krig kan komme ut av kontroll. Det er slik at president Putin startet denne krigen, og han kan også avslutte denne krigen. Så lenge han ikke gjør det, har Ukraina rett til å forsvare seg.



Ukraina har fått nye våpensystemer, som stridsvogner og langtrekkende krysser-raketter av NATO-land.

– De trenger mer våpen, men først og fremst trenger de ammunisjon, reservedeler og reparasjons-kapasitet, for å kunne opprettholde kapasiteten til de våpensystemene de allerede har. Jeg tror det er lett å undervurdere det enorme behovet det er for ammunisjon, drivstoff og vedlikehold, av alle de våpene som allerede er levert i Ukraina. Det er ekstremt viktig.

– Hva med kampfly?

– Jeg mener det er helt riktig den beslutningen som nå er tatt, at man starter trening av jageflypiloter på moderne vestlige eller NATO-fly. Det gir oss muligheten til senere å gi jagerfly, men det viktigste er også en villighet til å støtte Ukraina over lang tid. Det gir oss en opsjon til å gi den type våpensystemer i fremtiden.

Når blir Ukraina medlem?

Alle medlemsland i NATO er ifølge Stoltenberg enige om at Ukraina kan bli medlem av alliansen, når krigen er over. Møtet i Oslo blir preget av situasjonen i Ukraina. Spørsmålet om veien inn i NATO for Ukraina står på dagsorden.

– Hvilke signaler kan NATO gi om fremtidlig medlemskap for Ukraina?

VISTE STØTTE: Det tok lang tid før Jens Stoltenberg dro til Ukraina etter at krigen startet, men forrige måned besøkte han president Volodymyr Zelenskyj. Foto: DIMITAR DILKOFF

– Det er et uformelt møte, så det skal jo ikke fattes noen beslutninger der, men det blir et veldig viktig møte for å forberede NATO-toppmøtet i juli, der beslutningene skal fattes. Et av temaene vil være medlemskap for Ukraina i NATO. Der er det ulike vurderinger, det pågår konsultasjoner, men alle NATO-land mener at NATOs dør er åpen for nye medlemmer.

NATO-landene møtes til toppmøte i Vilnius i midten av juli.

– Alle mener at det er NATO-land og Ukraina som skal bestemme når det skjer, ikke Moskva. Så det som er diskusjonen, er veien fram mot medlemskap og hva som kan skje. Der trenger vi fortsatt en del drøftinger, konsultasjoner mellom NATO-land før de endelige konklusjonene trekkes.