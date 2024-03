– PSYKISK UTVIKLINGSHEMMET: Advokatene til Willie James Pye sier 59-åringen har en IQ på 68, og at dødsdommen derfor burde vært gjort om til en livstidsdom. Foto: Fengselsmyndighetene i Georgia.

Willie James Pye skal dø i natt. Henrettelsen blir den første i delstaten Georgia på over fire år.

Etter at prøveløslatelsesstyret i Georgia sent tirsdag kveld avviste benådning av Pye, er det natt til torsdag klart for den amerikanske delstatens første henrettelse på mer enn fire år.

I søknaden om benådning anførte Pyes advokater at han er intellektuelt funksjonshemmet og har uttrykt anger for å ha drept en kvinne for tre tiår siden.

Ifølge advokatene til Pye har han en IQ på 68.

SPENNES FAST: Det er en benk av denne typen som blir brukt til henrettelsen med giftsprøyta som inneholder pentobarbital.

I benådningssøknaden, som ble avvist, la de også vekt på at han vokste opp i dyp fattigdom, og at omsorgssvikt, konstant vold og kaos i familiens hjem utelukket muligheten for sunn utvikling.

Advokatene anførte at Pye derfor heller burde fått livstidsdom i stedet for dødsstraff, men dette ble altså avvist.



59-åringen skal, etter planen, få en dødelig injeksjon med det beroligende stoffet pentobarbital natt til i torsdag,

Tragisk

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty har i mange tiår kjempet mot dødsstraff og har nylig hatt en appellaksjon mot henrettelsen av Pye.

Det forteller politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord.

– Det er tragisk at Georgia gjenopptar henrettelser igjen, sier han til TV 2.

Det går mot trenden der vi ser at bruken av dødsstraff går tilbake i hele USA, forteller Folkvord.

IKKE HUMANT: Bruken av giftsprøyter har vist seg mindre humant enn det amerikanske myndigheter påstår, sier Gerald Kador Folkvord , rådgiver i Amnesty International Norway

Flere delstater har også store problem med å selve henrettelsesmetoden, giftsprøyta.

– Den har vist seg mindre human enn det myndighetene påstår, og mange legemiddelbedrifter vegrer seg også mot å levere til bruk under henrettelser, sier Folkvord.

Kidnappet, voldtok og drepte ekskjæresten

Hendelser en sen novemberkveld i 1993 er det som nå har ført Willie James Pye nær sin egen død.

Sammen med en annen mann og en 15 år gammel gutt brøt Pye seg inn i huset der ekskjæresten Alicia Lynn Yarbrough bodde sammen med babyen sin og en annen mann.

De tvang Yarbrough med seg, og kjørte deretter til et motell hvor de ifølge dommen byttet på å voldta Yarbrough.

Etter å ha forlatt motellet med henne i tenåringens bil, svingte de inn på en øde grusvei.

Der beordret Pye Yarbrough ut av bilen og fikk henne til å legge seg med ansiktet ned før han skjøt henne tre ganger.

I juni 1996 fant en jury Pye skyldig i drap, kidnapping, væpnet ran, voldtekt og innbrudd, og dømte ham til døden.

Stanset under pandemien

Georgias siste henrettelse var i januar 2020.

Nå prøver delstaten å endre på praksisen som ble inngått midt i COVID-19-pandemien som i praksis har stanset bruken av dødelige injeksjoner.

I tillegg til at det er komplisert å gjennomføre, sier samtidig flere statsadvokater i et økende antall amerikanske delstater at det er feil å bruke dødsstraff, forteller Gerald Folkvord i Amnesty. Han mener i tillegg dødsstraff er meningsløst:

– Dødsstraff er også i strid med prinsippet om menneskeverd.

Dersom henrettelsen av Pye går etter planen i natt er det altså den første i delstaten Georgia på fire år.