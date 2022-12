Får deres første kvinnelige president

Perus nye president Dina Boluarte har tiltrådt etter at forgjengeren, Pedro Castillo, ble avsatt og arrestert.

Pedro Castillo forsøkte å oppløse parlamentet og ta kontroll over regjeringen. Det førte til en konstitusjonell krise.

Visepresident Dina Boluarte (60) ble erstatningen, og den første kvinnelige lederen i republikkens historie etter timer med diskusjoner.

Hun var den neste i køen til å overta, og kongressen fikk henne innsatt noen timer etter de fjernet Castillo.

Den nylig avsatte presidenten anklages for kupp etter at han erklærte nasjonalforsamlingen oppløst rett før den skulle behandle et forslag om å reise riksrettssak mot ham.

GLAD: Dina Boluarte vinker fornøyd etter hun tok over for Castillo. Foto: Martin Mejia/AP

Hvem er den nye presidenten?

Den ferske presidenten er født i Chalhuanca, og er yngst av 14 søsken.

Planen hennes var å studere til å bli sykepleier, men var mer interessert i juss. Hun studerte i Lima til å bli advokat.

I 17 år jobbet hun for « Peru's public records office».

Hennes politiske karriere er kort. Hun stilte til valg for første gang for fire år siden som ordfører i distriktet Surquillo i Lima.

I 2020 stilte hun for kongressen, uten hell. Et år senere ble hun Catellos visepresidentkandidat.

I tillegg til å være visepresident, ble Boluarte utnevnt til minister for utvikling og sosial inkludering.

ADVOKAT: Den nye presidenten har bakgrunn som advokat og visepresident. Foto: Fernando Vergara/AP

Mange på kort tid

Onsdagens planlagte møte var tredje gang på ett år at spørsmålet om en riksrettssak for å avsette Castillo har kommet opp.

Den første endte uten en reell debatt, mens den andre endte i en avstemning der det ikke var nok stemmer til å kaste presidenten.

Castillo er landets femte president på snaut fem år.

Han utnevnte nylig Perus femte statsminister på 16 måneder.

AVSATT: Castillo er avsatt som president i Peru etter han forsøkte å oppløse parlamentet og ta kontroll over regjeringen. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA/Reuters

Demonstrasjoner

President Pedro Castillo tok over i juli i fjor, men har hatt en krevende tid ved makten.

Han har allerede vært forsøkt stilt for riksrett to ganger og etterforskes i seks korrupsjonssaker, blant annet knyttet til familien hans og nære medarbeidere.

I Peru har det vært store demonstrasjoner med krav om at Castillo måtte gå av.