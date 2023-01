– Får Biden til å fremstå uredelig

KRITISERES: USAs president Joe Biden er i hardt vær etter at hemmeligstemplede dokumenter ble funnet på hans private eiendom. Foto: Susan Walsh / AP

Advokater har funnet hemmeligstemplede dokumenter i USAs president Joe Bidens hjem i Wilmington i Delaware.

De ble funnet i et lagerrom i Bidens garasje.

Torsdag kveld ble det kjent at en spesialetterforsker er satt inn i saken. Etterforskeren er utnevnt av USAs justisminister Merrick Garland.

Valget falt på Robert Hur, tidligere føderal statsavdokat i Maryland.

Hur sier han vil jobb raskt, men grundig og at han vil gjøre det uten frykt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det hvite hus sier de er sikre på at spesialadvokatens gjennomgang vil vise at graderte dokumenter er blitt «utilsiktet feilplassert.»

SATT INN: Robert Hur, tidligere føderal statsadvokat i Maryland sier han skal jobbe raskt og grundig med dokumentene som ble funnet på presidentens eiendom. Foto: MICHAEL MCCOY/REUTERS.

Erkjenner funnene

Biden sier han erkjenner funnene og at han samarbeider fullt og helt med justisdepartementet.

Ifølge presidenten var dokumentene innelåst.

– Det er ikke som om de lå ute på gaten, sier Biden ifølge CNN.

Dette er det andre funnet av dokumenter på Bidens eiendom.

– Vi vet ikke så mye om funn nummer to I det første funnet var det dokumenter om Ukraina, Iran og Storbritannia. Noen av dokumentene var klassifisert som topphemmelige, som er det høyeste klassifikasjonsnivået og for de mest sensitive dokumentene.

Det sier Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

EKSPERT: Hilmar Mjelde, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2.

– Skandaløst

Han mener funnene er alvorlige.

– Det viser et lemfeldig omfang med hemmeligstemplede dokumenter på øverste nivå i amerikansk politikk. Dette er tredje presidentadministrasjonen på rad hvor dette skjer. Det er i seg selv skandaløst, sier han.

Uavhengig av om justisdepartementet kommer fram til at han har gjort noe ulovlig, er saken politisk ømfintlig for Biden.

Han gikk hardt ut og kalte ekspresident Donald Trump «uansvarlig» for å ha oppbevart hundrevis av graderte dokumenter på eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

Trump etterforskes fremdeles for dette, men denne saken kan føre til endringer, ifølge Mjelde.

– Biden kan ha reddet Donald Trumps politiske framtid fordi det blir umulig for Biden å straffeforfølge Trump for noe han selv granskes for, sier Mjelde til TV 2.

– Det er den parallelle etterforskningen av Trump for akkurat samme regelbrudd som gjør dette til en toppsak. Selv om Justisdepartementet har grunnlag for å straffeforfølge Trump i hans dokumentsak, kan det nå bli politisk umulig.

HEMMELIG: Hundrevis av hemmeligstemplede dokumenter ble funnet hos Donald Trump på Mar-a-Lago. Foto: Det amerikanske justisdepartementet / AP

– Kan ha reddet Trumps fremtid

Ekspertene mener dokumentfunnene vil slå hardt tilbake på presidenten.

– Biden og demokratene scorer et selvmål i den offentlige politikken, når Biden kommer i samme kategori som Trump ved å bli tatt med hemmeligstemplede dokumenter, sier professor i statsvitenskap Gunnar Grendstad.

Han mener det er lite trolig at offentligheten kommer til å behandle Biden og Trump forskjellig i denne saken.

Grendstad mener republikanerne kommer til å utnytte saken til det fulle.

EKSPERT: Gunnar Grendstad er professor i statsvitenskap ved Universitet i Bergen. Foto: Eivind Senneset

– De kommer til å slenge dritt på Biden, og det er hans egen feil. Ved å få oppmerksomheten på Biden og hans skjødesløse dokumentbehandling, tar det litt av trykket vekk fra kritikken mot Trump, sier han.

Han får støtte Hilmar Mjelde, som mener dette er kroken på døra for etterforskningen av Trump.

– En eventuell tiltale av Trump har vært det neste store politiske jordskjelvet på horisonten i USA. Men Biden kan nå ha reddet Trumps politiske fremtid, sier han.

Mjelde mener saken også går utover det generelle omdømmet til presidenten.

– Når dette drypper ut gradvis, får det Biden til å fremstå som uredelig. Det undergraver hele forsvaret til Biden om at han har opptrådt helt etter boken de siste dagene.

Han tror saken kan bli utslagsgivende for Bidens beslutning om å stille til gjenvalg eller ikke.

– Biden sliter fra før på grunn av sin høye alder. Dette kan svekke ham så mye for politisk kapital, og det er allerede et visst press i partiet for å skifte ham ut, sier Mjelde.

TRUMP: Tidligere president Donald Trump kan ha tjent mye på at Joe Biden også har hatt hemmeligstemplede dokumenter liggende. Foto: Andrew Harnik/AP.

– Lite antall dokumenter

Det ble mandag kjent at det ble funnet hemmeligstemplede dokumentar fra Bidens tid som visepresident ved et kontor han disponerte hos en tankesmie i Washington etter han forlot Det hvite hus.

Funnene i boligen i Delaware kommer i tillegg til disse.

Ifølge Bidens spesialrådgiver Richard Sauber er det snakk om et «lite antall» dokumenter som er hemmeligstemplede. Alle unntatt ett dokument ble funnet i lagerrommet i garasjen, mens det siste ble funnet i et rom ved siden av.

– Alvorlig anklage

Ifølge Sauber ble justisdepartementet «umiddelbart informert», og dokumentene er nå overlevert myndighetene.

Biden-medarbeiderne har også gjennomgått en bolig presidenten eier i Rehoboth Beach i Delaware, men der er det ikke funnet noe. Biden sa til journalister tirsdag at han var overrasket over det første dokumentfunnet.