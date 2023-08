Far arrestert etter påstander om seksuelle overgrep

FUNNET I LIVE: Søskenflokken ble funnet i live etter å ha vært savnet i Amazonas-jungelen i 40 dager. Foto: Colombias Armed Force Press Office via AP

Fire søsken fra Colombia overlevde 40 dager i Amazonas-jungelen. Nå er faren til to av dem arrestert, mistenkt for seksuelle overgrep.

Faren til to av de fire urfolksbarna som overlevde 40 dager i den colombianske Amazonas etter en flyulykke, er arrestert, ifølge den colombianske TV-kanalen Caracol TV.

Arrestasjonen skjer etter flere anklager om seksuelle overgrep og mishandling mot sine egne barn, stebarn, og barnas mor.

Mannen som er far til og stefar til barna nekter straffskyld, og har tidligere sagt at anklagene er oppspinn fra familien.

Påtalemyndigheten har bekreftet arrestasjonen, uten å kommentere anklagene mot mannen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Var savnet i jungelen

Mannen er far til de to yngste barna og stefaren til de to eldste.



De fire var savnet i Amazonas-jungelen i 40 dager, etter at småflyet de var om bord på styrtet 1. mai i år. Moren deres og to andre voksne omkom.

STYRTET: Flyvraket ble funnet rundt to uker etter det styrtet 1. mai i jungelen i Colombia. Foto: AP Photos

Anklagene mot mannen kommer blant annet fra barnas besteforeldre på morssiden.

De innebærer blant annet seksuelt misbruk, mishandling, og misbruk av narkotika, ifølge colombianske medier.

Bestemoren sier i et intervju med colombianske Hoy por Hoy at mannen ikke forteller sannheten, og at hun selv har vært vitne til flere tilfeller av mishandling.

Truet med machete

Fidencio Valencia er barnas grandonkel. Han har i lengre tid kjempet for at barnas far/stefar ikke skal få omsorgsrett for barna.

– Nå er det slutt på løgner, og rettferdigheten skal vinne, forteller han til TV 2 like etter at arrestasjonen ble kjent.



GRANDONKEL: Barnas grandonkel er klar på at rettferdighet er det viktigste. Foto: Luisa Gonzales / Reuters

Han sier at bestemorens beskrivelse av hvorfor familien satte seg på flyet, er korrekt.

– De ville rømme fra ham. Det var hans skyld at det som skjedde, skjedde, poengterer han.



Faren har på sin side sagt at konen og barna var på vei til ham, fordi han var truet av geriljaen i Colombia, og måtte leve i skjul.

Det mener grandonkelen bare er tull.

Tiltales lørdag

Det ventes at ytterligere informasjon om omstendighetene for arrestasjonen kommer lørdag, når mannen formelt blir tiltalt.

– Høringene forventes å skje lørdag, men det avhenger av dommeren, sier en talskvinne for påtalemyndigheten, ifølge avisen Milenio.