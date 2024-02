To nederlandske politikere har blitt midtpunktet for et nettfenomen. Slik svarer de på teoriene om en hemmelig kjærlighetsaffære.

Partileder i det nederlandske miljøpartiet GroenLinks, Jesse Klaver (37), og partileder i sentrumspartiet Democrats 66, Rob Jetten (36), er blitt hovedpersonene i et finurlig fenomen.

På TikTok og Instagram har det etablert seg en fanskare av folk som «shipper» dem. Dette betyr at brukerne skaper en fantasi om at de to er i et kjærlighetsforhold.

I tillegg har «fan fiction» om dette imaginære forholdet fått hundretusenvis av lesere på plattformen Wattpad.

Fakta om «shippe»-kultur – «Shipping» (fra ordet «relationship») går ut på at man ser for seg et forhold mellom fiktive eller kjente mennesker. Ofte etableres det en fanbase som opptar seg med det forestilte kjærlighetsforholdet. – «Fan fiction» er litteratur skrevet av fans som tar del i «shippingen».

Erotisk litteratur

«Hans krøllete hår og flørtete blikk er en oppskrift på kaos. Deres politiske partier har mange likheter, men har disse mennene det samme?»

Slik teaser forfatter «xoxodutchgirl» historien hun har skrevet på Wattpad om de to nederlandske politikerne.

Også videoer på TikTok viser opptak fra parlamentet, klippet til med musikk og tekst som skal pirre fantasien om et hemmelig kjærlighetsforhold. Videoene med de to i fokus gikk først viralt i 2021, og har fortsett å blomstre siden.

Rykter og fantasier

Det imaginære forholdet mellom de to politiske lederne har fått navnet «Resse» (fra navnene deres, Rob og Jesse).

Førsteamanuensis ved institutt for journalistikk og mediefag på OsloMet, Vilde Schanke Sundet, sier at dette ikke er noe uvanlig fenomen. Hun trekker frem begrepet parasosiale forhold.

– Det er et begrep som blir brukt om forholdet folk har til personer man ser på tv eller i mediene. Personer man kan kjenne seg emosjonelt tilknyttet til, forklarer Sundet til TV 2.

Politikere og andre offentlige personer kan derfor vekke interesse hos mange mennesker og fanbaser omkring dem oppstår. Å skrive historier og «fan fiction» med disse menneskene som hovedkarakterer blir en viktig aktivitet.

DEMOKRATENE: Rob Jetten er leder av sentrumspartiet Democrats 66. Foto: Ramon van Flymen / AFP / NTB

– Man bygger ut historier om den personen både i sin egen fantasi og sammen med andre. Det blir en slags hobby eller interesse. En kreativ lek, sier Sundet.

Det kan kanskje virke pussig for noen at politikere og deres personlige liv får en slik interesse. Men Sundet gir det en naturlig forklaring.

– Politikken har blitt mer personifisert. Det har gått fra et mye sterkere fokus på partiet og ideologi, til at det nå er politikeren som person som står i fokus. Det åpner for fantasien om hvem de er, forteller Sundet.

På hvordan en slik oppmerksomhet kan påvirke politikere, trekker Sundet frem både positive og negative aspekter.

– De som får oppmerksomhet får brukt denne anledningen til å fortelle om en sak som de er opptatt av. Samtidig som det kan virke veldig forstyrrende, hvis du for eksempel er en vakker kvinnelig politiker og kun blir spurt om utseendet ditt, mens du heller ønsker å snakke om politikk, forklarer Sundet.

GIFT: Jesse Klaver kysser sin kone etter et godt valg i 2017. Foto: Robin van Lonkhuijsen / AFP / NTB

Svarer lekent

Selv virker det som om Jetten og Klaver synes at oppmerksomheten er gøyal, men de avviser alle teorier om at de er et par. Jetten er i et homofilt forhold og Klaver er på sin side gift med kone og barn.

– Vi er bare politiske bestevenner, sa Jesse Klaver til nederlandsk TV da videoene med de to først gikk viralt. Et intervju som også siden har blitt delt og reagert på av fans av «Resse» på TikTok.

Også i nederlandske underholdningsprogrammer interagerer de to politikerne med internettfenomenet. Her i en video der politikerne sitter på med programlederen fra et nederlandsk kringkaster på vei til en prisutdeling. Der blir oppmerksomheten fra «Resse»-tilhengere et tema.