Fant TV 2-mikrofon ved fronten

Da TV 2s team besøkte fronten i Ukraina i sommer, kom de under russisk artilleribeskytning. I virvaret som oppsto, ble TV 2-mikrofonen borte. Forsvinningen har vært et mysterium helt til nå.

Uforutsette ting kan skje på alle reportasjereiser. Særlig når man skal dekke en krig.

Det fikk utenriksreporter Øystein Bogen og fotograf Aage Aune erfare da de ble med ukrainske soldater til fronten sør for Bakhmut i fjor sommer.

SMELL: TV 2 fikk oppleve krigen på nært hold ved fronten sør for Bakhmut i sommer. Støyen fra bombekasteren var øredøvende. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Etter å ha fyrt av noen vellykkede salver mot russerne, ventet soldatene spent på om russerne ville skyte tilbake. Men minuttene gikk, og alt var rolig.

Så rolig at TV 2s utsendte reporter bestemte seg for å gå inn i skogen og slå lens.

Måtte kaste seg ned

– Mens jeg står der høres en høy summing i lufta. Nesten som et fly, og en soldat roper: «Innkommende ild! Ned!», forteller Bogen på telefon fra Ukraina.

Aage Aune, som filmer, kaster seg ned. Inne i skogen står Bogen med TV 2-mikrofonen festet i beltet. Også han kaster seg ned på bakken.

INNKOMMENDE GRANAT: I skogen nær frontlinjene får TV 2s team beskjed om å kaste seg ned. Foto: Aage Aune/TV 2

– Det er først når den dramatiske situasjonen er over at jeg merker at mikrofonen er borte, forteller Bogen. Tapt i bushen ved fronten.

Det ble en dyr ekstraregning å anskaffe seg en ny mikrofon. Prislappen er fort oppe i 10.000 kroner.

Det siste teamet hadde forventet var at den tapte mikrofonen skulle dukke opp igjen.

Gjenforent

Derfor ble overraskelsen stor da da en ung soldat kom smilende mot dem på en bensinstasjon i Ukraina torsdag denne uken. I hendene hadde han den savnede mikrofonen.

Han forteller at soldatene lette etter den flere ganger etter at TV 2s team hadde reist. Uten resultat.

I TRYGGE HENDER: Den unge soldaten er her i sivil sammen med Øystein Bogen i Ukraina. Foto: Aage Aune/TV 2

– Men neste gang vi var der, gikk en av guttene våre ut for å tisse, og oppdaget den. Han lurte på hva det var, og tok den med tilbake til camp.

– Den har fått et hull her, sier soldaten og peker.

– Jeg vet ikke om det er splintskade, eller om en rotte har gnagd på den, sier han.



Mikrofonen har ligget ute i regn, og er tom for batteri. I skrivende stund ligger den til lading. TV 2-teamet venter spent om det blir liv i den igjen,



– Det var uansett en gledelig overraskelse å komme tilbake i januar å få den tilbake, sier Bogen på telefon fra Ukraina.