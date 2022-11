Fant tunell: – Kan føre til århundrets viktigste funn

TUNNEL: Arkeologene mener dette kan være veien til Kleopatras grav. Foto: Det egyptiske departementet for turisme og antikk.

Livet til Egypts siste dronning og farao har i lang tid vært beskrevet gjennom alt fra malerier, bøker og tegneserier til ballett, film og spill. Spesielt kjent er historien om at Kleopatra skal ha tatt sitt eget liv ved å la en giftig slange bite henne, like etter at hennes mann Marcus Antonius også tok sitt eget liv.

Men selv flere hundre år etter hennes død, er det ingen som med sikkerhet vet hvor den tidligere lederen er begravd.

Nye funn ved det mange mener kan være faraoens siste hvilested, har gitt nytt håp i å finne både Kleopatras og hennes mann sin grav.

Fant underjordisk tunnel

Siden 2005 har en gruppe med arkeologer jobbet for å finne graven til Kleopatra.

Nå kan det egyptiske departementet for turisme og antikviteter melde på sin Facebook-side at det er gjort store fremskritt i søket.

OSIRIS: Under dette tempelet er tunellen funnet. Foto: Det egyptiske øverste råd for antikviteter / AFP

Arkeologen Kathleen Martinez har avdekket en 1305 meter lang tunnel, som ligger 13 meter under bakken. Tunellen som er rundt to meter høy, er utskåret i stein som ligger under Osiris-tempelet.

Tempelet befinner seg i ruinbyen Taposiris Magna på Egypts nordkyst, like ved der Nilen går ut i Middelhavet.

– Enormt religiøst senter

I tillegg til den enorme tunellen som nå er funnet, ble det også gjort flere religiøse funn.

– Utgravningene avslørte et enormt religiøst senter med tre helligdommer, en hellig innsjø, mer enn 1500 gjenstander, byster, gylne gjenstander og mynter med portretter av Alexander den store, dronning Kleopatra og Ptolemies, sier Martinez i et intervju med CNN.

FLERE FUNN: Blant funnene i utgravningene ble denne statuen funnet Foto: Det egyptiske departementet for turisme og antikk

Ifølge Martinez har det ikke vært mulig å undersøke hele omfanget av tunnelen, fordi noen deler står under vann. Departementet for turisme og antikviteter skriver på Facebook at det fra år 230 e.Kr. til år 1303 e.Kr. har vært rundt 23 jordskjelv på nordkysten av Egypt.

Jordskjelvene skal ha ført til at deler av Osiris-tempelet kollapset og ble liggende under vann.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor disse tunellene fører, ifølge Martinez.

Ifølge CNN er neste steg i prosessen med å finne graven til Kleopatra, å undersøke delene som ligger under vann.

Kan bli århundres oppdagelse

Martinez er ganske sikker på at det er nettopp ved tempelet i Taposiris Magna at Kleopatra har fått sin evige hvile.

DYPT: Tunellen er funnet flere meter under bakken Foto: Det egyptiske departementet for turisme og antikk

Ifølge arkeologen er det flere ulike grunner til at hun tror dette.

En av de er selve navnet på tempelet. Flere personer under Kleopatras levetid mente hun var reinkarnasjonen av gudinnen Isis. Dette mente de fordi hun var gift med Marcus Antonius, som mange mente var reinkarnasjonen av guden Orisis.

Martinez mener det derfor er sannsynlig at Kleopatra valgte å gravlegge sin ektemann i tempelet som var bygd for Orisis.

Martinez har også undersøkt flere av templene rundt Osiris-tempelet, men ingen av disse skal ha så mange ulike forhold kombinert.

– Dersom denne oppdagelsen leder oss til Kleopatra, vil det bli den viktigste oppdagelsen dette århundre, sa hun til CNN.