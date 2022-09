Fant stor massegrav: – De fleste er sivile

Ifølge Ukrainske myndigheter ble det avdekket 450 graver i utkanten av Izium i Kharkiv fylke.

– 450 graver, og dette er bare ett av massegravstedene som er oppdaget nær Izium, sier Mykhailo Podoljak i en uttalelse fredag.

Han er en av president Volodymyr Zelenskyj nære rådgivere.

Ifølge etterforskningsleder i Kharkiv-regionen, Serhij Bolvinov, er det ett av de største massegravstedene som er funnet i en frigjort by under krigen.

SPERRET AV: Ukrainsk militære sperrer av området hvor gravene ble funnet. Foto: Oleksandr Khomenko / Reuters / NTB

– De fleste er sivile

– I de okkuperte områdene har terror, vold, tortur og massemord hersket i flere måneder, sier Podoljak til Reuters.

De fleste personene som er begravd i massegraven er sivile, sier politisjefen.

Bolvinov bekreftet overfor Sky News torsdag at likene skal graves opp og sendes til rettsmedisinske undersøkelser som del av en større etterforskning for å samle bevis for mulige krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

FNs menneskerettighetskommisjon planlegger å sende en delegasjon til Izium for å verifisere massegraven, opplyser en talsperson ifølge Reuters.

SAVNEDE: Oleg Kotenko tar et bilde av en av gravsteinene i Izium. Han jobber med å spore opp savnede personer. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Skal ha funnet torturkamre

Ifølge Ukrainas nasjonale politisjef, Ihor Klymenko, har det blitt funnet minst ti torturkammer i Kharkiv fylke etter russerne trakk seg ut.

Politisjefen sier at to av torturkamrene funnet i byen Balaklija, nordøst i Kharkiv. Byen ble gjenerobret fra russiske styrker tidligere i september.

Til nå er det åpnet 204 saker hvor det mistenkes krigsforbrytelser, melder ukrainske Interfax.

– Umenneskelige forhold

Fem måneders okkupasjon har satt tydelige spor i Kharkiv fylke, som i stor grad er under ukrainsk kontroll igjen.

ØDELEGGELSR: Mange av hjemmene til innbyggerne i Izium er helt ødelagt etter kampene og okkupasjonen. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

– De har ødelagt, tatt og stjålet. De har etterlatt seg ødelagte landsbyer, og i noen av dem er det ikke et eneste hus som ikke har skader, sa Volodymyr Zelenskyj torsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

I tillegg til de materielle ødeleggelsene, ventes det å avdekke grusomme menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

Viseinnenriksminister Yevhen Enin sa torsdag kveld at de har funnet torturkamre der angivelig både ukrainske borgere og utlendinger ble holdt under «fullstendig umenneskelige forhold».

– Vi har allerede sett dehumanisering av kropper, og ikke bare tegn til voldelig død, men også tortur. Dette er bare begynnelsen, sa Enin i et intervju med Ukrainas Radio NV.