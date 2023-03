Fant mystisk objekt ved Nord Stream 2-rørledningen

Danske myndigheter har offentliggjort et bilde av en sylinderformet gjenstand nær den saboterte rørledningen i Østersjøen.

UIDENTIFISERT GJENSTAND: Danske myndigheter ønsker å undersøke denne gjenstanden som er funnet like ved Nord Stream 2-rørledningen i Østersjøen. Foto: Det danske forsvarsdepartementet

Sylinderen er cirka 40 centimeter høy og 10 centimeter i diameter, skriver Energistyrelsen i en pressemelding torsdag.

Objektet er undersøkt på havbunnen, og det er vurdert til å ikke utgjøre umiddelbar fare.

Ifølge pressemeldingen kan gjenstanden være sylinderen til en type røykgranat som brukes i sjøen, men dette er ikke bekreftet. Slike røykbøyer brukes for visuell markering i åpne områder, og brukes gjerne i forsvaret, politiet eller blant dykkere.



Den danske Energistyrelsen har nå tilbudt å bidra i å heve objektet slik at man kan slå fast hva det egentlig dreier seg om.

Både Danmark, Sverige og Tyskland etterforsker sprengningen av de to gassrørledningene i Østersjøen 26. september i fjor, men har foreløpig ikke konkludert hvem som sto bak.

Gassrørledningene var bygd av russiske Gazprom også skulle frakte russisk gass til Tyskland.

To av de fire eksplosjonsstedene befinner seg i dansk økonomisk sone, og i forrige uke ble det kjent at Gazprom hadde funnet et objekt ved den ene rørledningen.

Det er ikke kjent om dette er samme gjenstand som danske myndigheter nå har offentliggjort bilde av.

Russland krever å få delta i den danske etterforskningen av sabotasjen på de to russiskeide Nord Stream-rørledningene i Østersjøen, men Danmark nekter.

Ingen av rørene var i drift da de ble rammet av eksplosjoner på to ulike steder.