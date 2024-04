Fant levninger og klær etter Emile (2) – følger flere teorier

FUNNET DØD: Emile Soleil ble bare to og et halvt år gammel. Foto: Nicolas Tucat / AFP / NTB / Privat

Det har pågått store søk i landsbyen Haut-Vernet sørøst i Frankrike etter at Emile ble meldt savnet 8. juli 2023.



Toåringen var på besøk hos besteforeldrene sine da han forsvant fra den lille landsbyen. Etter at Emile forsvant, har både politiet og de etterlatte stått helt uten svar.

Søndag kom det første gjennombruddet. En kvinnelig turgåer kom over benrester som tilhørte den savnede toåringen. Funnstedet ligger rundt 25 minutters gange fra besteforeldrenes hus.

Mandag ble det gjort ytterligere funn i saken, opplyste statsadvokaten i Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon, under en pressekonferanse tirsdag kveld.

STATSADVOKAT: Statsadvokaten i Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon, orienterer pressen om de nye funnene. Bildet er tatt 2. april 2023. Foto: Clement Magoudeau / AFP / NTB

Politiet har gjort funn av en T-skjorte, et par bukser, en underbukse og sko.

Avstand mellom funnene

Etterforskerne i saken har enda ikke funnet ut om Emile har blitt utsatt for noe kriminelt eller om det dreier seg om en ulykke, skriver BBC.

Etterforskerne har flere spørsmål de nå ønsker å få svar på.

Én av detaljene de spør seg om er hvorfor klærne som ble funnet på mandag ikke ble funnet sammen med benrestene. Avstanden mellom funnene er nemlig på rundt 150 meter.

En talsperson for Frankrikes militærpoliti har lagt fram flere teorier om hva som kan ha skjedd med funnene.

Talspersonens peker på at funnene kan ha blitt forflyttet av et dyr, et menneske eller av været.

Det jobbes også med å få svar på hvorfor letemannskaper og politi ikke har kommet over benrestene og klærne ved tidligere søk i området.



STOR MEDIEDEKNNG: Forsvinningen av Emile Soleil (2) har fått internasjonal oppmerksomhet. Her er står journalister utenfor sperringene til byen Haut-Vernet sørøst i Frankrike. Foto: Clement Magoudeau / AFP / NTB

– Vi kan ikke med sikkerhet si at levningene etter Emile lå der da vi søkte, sier statsadvokat Blanchon tirsdag.

– Hver eneste kvadratmeter ble gjennomsøkt av letemannskapene, legger han til.

I et forsøk på å finkjemme området rundt den lille landsbyen, har det blitt brukt hunder. Blanchon erkjenner at årstid og skiftende temperaturer kan ha hatt innvirkning på hundenes luktesans.

Bitemerker i hodet

Statsadvokat Blanchon sier at funnet av Emiles benrester i seg selv ikke kan si mye om dødsårsaken.



Analysene av hodeskallen viser dog tegn til sprekker og bitemerker, opplyste statsadvokaten. Om dette har blitt påført før eller etter dødsfallet, eller om dette har noe med dødsfallet å gjøre, er ennå ikke kjent.

Undersøkelsene viser også at beinrestene ikke ble begravet, men utsatt for ulike temperaturer. Det skyldes trolig ulike værforhold, i følge etterforskerne.



– Uheldig fall eller drap? Alle hypoteser forblir åpne, selv om det ikke er tilfredsstillende for noen, verken for familien eller for etterforskerne, sier statsadvokaten.



Skal ha blitt sett alene

Emile ble sist sett rundt klokken 17.15 den 8. juli i fjor, i en bakgate i den lille grenda som bare har 25 innbyggere. Da hadde han nettopp kommet på sommerferie til besteforeldrene.

To naboer påstår å ha sett ham i denne gaten, men de har ifølge LeMonde motstridende vitnemål.

LITEN BY: Byen Haut-Vernet hvor den lille gutten forsvant har bare 25 innbyggere. Foto: Nicolas Tucat / AFP / NTB

Familien til Emile ble varslet om funnet søndag morgen under en påskegudstjeneste, skriver Le Parisien. Foreldrenes advokat, Isabelle Colombani, ønsker ikke å kommentere funnene overfor avisen.

Fransk politi vil foreta «ytterligere søk» i området der restene av guttens kropp ble oppdaget. Søket skal etter planen fortsette onsdag.