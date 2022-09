Fant kvinne i gruvehull – nå er eksmannen tiltalt

I april ble en kvinne funnet i et gruvehull i Norberg i Sverige. Nå er eksmannen tiltalt for grov voldtekt og drapsforsøk.

Det var 22. april at kvinnen ble funnet av tilfeldig forbipasserende i Norberg, som hørte hennes desperate rop om hjelp. Mot alle odds hadde kvinnen overlevd et fall ned i det 25 meter dype gruvehullet.

Kort tid etter ble kvinnens eksmann pågrepet. I avhør forklarte at han verken har sett eller hatt kjennskap til kvinnen på flere år.

Grove voldtekt

Politiet har liten tiltro til mannens forklaring, og har nå tiltalt ham for grov voldtekt og drapsforsøk. Det melder Aftonbladet.

Ifølge politiet skal mannen og kvinnen ha vært på en kjøretur. Mannen skal deretter ha uttrykt et ønske om å gifte seg med kvinnen på nytt, noe hun nektet. Ifølge tiltalen er det da voldtekten fant sted.

– Han tvang kvinnen til samleie gjennom både vold og drapstrusler. Voldtekten fant sted på et øde og farlig sted, hvor kvinnen var ute av stand til å rømme. Derfor mener jeg forbrytelsen på anses som grov, sier aktor Anna-Sofie Trossing ifølge avisen.

Fanget i et døgn

Deretter mener politiet at han dyttet kvinnen ned i det 25 meter dype gruvehullet, hvor hun skal ha vært fanget i nærmere et døgn.

– Han fortsatte deretter mishandlingen og dyttet henne ned i et gruvehull hvor hun ikke hadde mulighet til å komme seg ut. Hun tilbragte rundt et døgn i gruvehullet og det var kun tilfeldigheter som gjorde at hun ble funnet, sier Trossing, som leder etterforskningen.

Reddet av turgåer

Det var familiefaren Jonas Hallin som sammen med sine to barn hørte kvinnens desperate rop om hjelp. De var på tur ute i ødemarken, da de ante at noen var i fare.

– Jeg hørte på tonefallet at det var alvorlig. Hun virket sliten og redd. Det hørtes ut som om dette var hennes siste rop om hjelp, har Hallin tidligere fortalt Aftonbladet.

Dokumenter Aftonbladet har fått tilgang til skal vise at den nå tiltalte mannen kom til Sverige som asylsøker i 2015. Mannen fikk avslag på søknaden i 2017, og klagen ble så avslått året etter.

Tidligere er mannen domfelt en rekke ganger, for blant annet narkotikaovertredelser og uaktsom kjøring.