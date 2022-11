Fant kristent kloster i ørkensanden

Et eldgammelt kristent kloster kan stamme fra tiden før Islam fikk fotfeste på den arabiske halvøy.

KLOSTER: Ruinene som er avdekket i sanden stammer fra et 1400 år gammelt kristent kloster. Foto: Nasser Muhsen Bin Tooq/Department of Archaeology and Tourism of Umm al-Quwain via AP

Klosteret som er gravd fram på en øy utenfor kysten til De forente arabiske emirater, kan være hele 1400 år gammelt, skriver nyhetsbyrået AP.

I så fall betyr det at det dateres tilbake til tiden før islam spredte seg i området.

– Det er en fascinerende oppdagelse for dette er en del av historien som ikke er så kjent, sier professor i arkeologi ved Universitetet i Emiratene, Timothy Power, til AP. Han har vært delaktig i oppdagelsen.

ARKEOLOGI: Sheikh Majid bin Saud Al Mualla, fra departementet for turisme og arkeologi (Umm Al Quwain) viser fram ruinene til kulturminister i Emiratene, Noura Al Kaabi, tirsdag. Foto: Kamran Jebreili

Han er fremdeles nysgjerrig på hva annet som gjemmer seg under et relativt tynt lag med sand.

Klosteret setter lys på kristendommens tidligere historie i landene rundt Persiagulfen.

Dette er det andre klosteret som er gravd fram fra ørkensanden i regionen. Begge står som vitner til en tid der en region sto i et veiskille mellom to religioner.

Forskere tror kristne sakte men sikkert konverterte til Islam etter hvert som den vant dominans i området. Nå er kristne i Midtøsten en minoritet - og religiøse motpoler har i århundrer vært kime til kriger og konflikt.

Pave Frans er denne uka på et fire dager langt besøk i nabolandet Bahrain for å delta på en regjeringsstøttet interreligiøs konferanse som skal fremme dialog mellom øst og vest, og presentasjonen av klosteret blir symbolsk i så måte.

PAVEBESØK: Pave Frans og stor-imamen av Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, i samtale i en moske i Bahrain fredag 4. november. Foto: Reuters/YARA NARDI

Arkeologiprofessor Power sier at De forente arabiske emirater i dag er en smeltedigel av nasjoner.

– At noe lignende skjedde her for tusen år siden, er ganske forbløffende, og denne historien fortjener å bli fortalt, sier han.

Klosteret ligger på Siniyah-øyen i Umm al-Quwain, som del av Emiratene, cirka fem mil nordøst for Dubai.

Arkeologene har foretatt karbontesting av prøver tatt fra klosterets grunnmur og datert den til år 534 og 656. Islams profet Muhammed var født rundt 570 og døde i 632 etter å ha beseiret Mekka som ligger i dagens Saudi Arabia.

VISES RUNDE: Representanter for Emiratene får omvisning på det arkeologiske området torsdag. (AP Photo/Kamran Jebreili) Foto: Kamran Jebreili

Sett ovenfra ser det ut som de tidlige kristne ba i en kirke med en rad seter. Flere rom ser ut til å ha døpefont, og det er en ovn for å bake brød til nattverd. Man kan også se det som kan ha vært et alter, og en innretning for altervin.

Like ved klosteret er det en annen bygning med fire rom like ved en gårdsplass. Dette kan ha vært boligen til en abbed eller biskop, mener arkeologene.

Øyen hvor klosteret ligger er eid av kongefamilien, og det har trolig ført til den gode bevaringen av klosteret. Ellers i Emiratene har mange områder blitt utsatt for rask utvikling de siste årene.

Det er kulturdepartementet i De fortente arabiske Emirater som har sponset utgravingen. Noen hundre meter unna klosteret, har arkeologene funnet en rekke bygninger som trolig også stammer fra preislamsk tid.

ARKEOLOGISKE FUNN: Kulturminister Noura Al Kaabi, til venstre i samtale med andre myndighetspersoner under omvisningen. Foto: Kamran Jebreili

Historikere forteller at kirker og klostre ble bygget langs kysten mot Persiagulfen fra det som i dag er Oman helt til India. Arkeologer har funnet ruiner etter klostre både i Bahrain, Irak, Iran, Kuwait og Saudi Arabia.

Den første kristne kloster-ruinen ble funnet på Sir Bani Yas Island som ligger utenfor Abu Dhabi på begynnelsen av 1990-tallet. Det er i likhet med Siniyah-klosteret ca 1400 år gammelt.

Ifølge arkeologiprofessoren, Power, ble Siniyah-klosteret funnet under anleggsarbeid for å bygge en bro fra fastlandet over til øyene. Området vil nå bli gjerdet inn.

IKONISK FLY: Dette forlatte flyet av type Ilyushin II-76 knyttes til våpensmugleren Viktor Bout. Det har vært forlatt under den stekende solen i flere tiår. Foto: AP/Kamran Jebreili

I dag er området på fastlandsiden mest kjent for det billige alkoholsalget ved Barracuda Beach Resort, men det har også fått oppmerksomhet fordi myndighetene vil dele opp og flytte vraket av en ikonisk sovjetisk lastefly i forbindelse med brobyggingen.

Lasteflyet er knyttet til en russisk våpensmugler, Viktor Bout, bedre kjent som «Merchant of Death».