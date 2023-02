Fant kinesisk ballong nær viktig militær øy

Taiwan har for første gang funnet rester av det som trolig er en kinesisk ballong. Ballongen hadde styrtet og ble funnet på en strategisk viktig øy.

Taiwan har funnet restene av det som trolig er en kinesisk værballong. Ifølge det taiwanske militæret er det første gang de har gjort et slikt funn på et taiwansk-kontrollert område.

Spenningen er allerede svært høy mellom Taiwan og Kina. Kineserne har hatt flere store militærøvelser nær taiwansk farvann og flyr med droner på nært hold.

SPENT SITUASJON: Taiwansk kystvakt patruljerer utenfor Matsu-øyene, nær det kinesiske fastlandet Foto: Reuters

Så ukjent objekt som styrtet

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal taiwanske styrker først ha sett et ukjent objekt som falt ned fra himmelen. Senere fant de restene av en ballong på et militært skytefelt.

Ballongen ble funnet på den strategisk viktige Matsu-øygruppen nær den kinesiske kysten.

Foreløpige undersøkelser tilsier at det er snakk om en værballong, men myndighetene skal se nærmere på funnet og advarer mot å trekke forhastede konklusjoner.

NÆR KINA: Ballongen ble funnet på en øygruppe som ligger svært nær det kinesiske fastlandet og har stor militær betydning. Foto: Skjermdump

Strategisk viktig øy

Matsu-øygruppen ligger nær den kinesiske kysten, men har vært under taiwansk kontroll siden den kinesiske borgerkrigen tok slutt i 1949.

Den strategisk viktige plasseringen gjør at øygruppen kan bli det første stedet som angripes ved en eventuell kinesisk invasjon av Taiwan. Matsu er derfor sterkt militært befestet.

NEDSKUTT: Den amerikanske marinen henter opp restene av ballongen som ble skutt ned over Sør-Carolina 4. februar. Amerikanerne mener det var en kinesisk spionballong. Foto: AFP

Eskalert situasjon mellom Kina og USA

De siste ukene har den diplomatiske krisen mellom de to stormaktene tiltatt etter at USA skjøt ned det de sier er en kinesisk spionballong som fløy over amerikansk jord.

Avsløringen førte til at USAs utenriksminister Anthony Blinken avlyste sitt planlagte besøk til Kina.

Kina, på sin side, hevder at dette var en værballong på avveie, og har kontret med å hevde at USA har fløyet minst ti spionballonger over Kina siden mai 2022.

– USA kan ikke be om kommunikasjon og dialog når de samtidig eskalerer krisen, sier det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse i dag.

ADVARER: President Joe Biden sier han vil skyte ned alle objekter som utgjør en trussel mot den amerikanske befolkningen. Foto: Evan Vucci/AP

Amerikanske besøk øker spenningen

Taiwan er i praksis en selvstendig og demokratisk styrt stat. Men kommunistregimet i Kina mener at det tilhører dem og har truet med å ta over med makt. På grunn av trusselen har Taiwan knyttet seg tett til USA.

I fjor reagerte kineserne kraftig på at USAs daværende leder i Kongressen, demokraten Nancy Pelosi, besøkte Taiwan.

Den nye republikanske lederen Kevin McCarthy planlegger også et besøk til Taiwan, noe som ytterligere kan øke spenningen mellom USA og Kina.