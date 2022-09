Fant «informasjon om et annet lands atomarsenal»

Et dokument som beskriver et annet lands forsvar, også landets atomarsenal, er blant beslagene etter at FBI raidet Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago, opplyser kilder til Washington Post.

Ikke en gang Bidens nærmeste støttespillere har høy nok sikkerhetsklarering til å se dokumentene som er funnet, skriver avisa.

Topphemmelig

Det kreves spesialtillatelse som overgår den for topphemmelige dokumenter for å få tilgang til slike dokumenter, skriver Washington Post. Det kan være så lite som et tjuetalls personer i regjeringsapparatet som får vite om slike militæroperasjoner, og dokumenter om dem oppbevares bak lås og slå under strengt oppsyn, ifølge avisa.

Dokumentet ble funnet under den andre ransakelsen av Mar-A-Lago den 8. august.

Det er ikke kjent hvilket lands forsvar som er beskrevet i dokumentet. Ni land har i dag atomvåpen i sitt arsenal: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea.

Dramatisk utvikling

Funnet er det siste i en rekke utrolige vendinger i dramaet som har utspilt seg siden FBI-agenter tok seg inn på Trumps eiendom i Florida. De fant 33 esker som Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus. Flere av dem inneholdt graderte regjeringsdokumenter. Det har også blitt kjent at Trump returnerte en del dokumenter til det nasjonale arkivet i Washington så sent om i januar, skriver Business Insider. 180 av disse skal ha vært hemmeligstemplede.

FBI har heller ikke sittet stille siden beslaget. Flere graderte dokumenter ble beslaglagt fra Mar-a-Lago den 8. august.

Flere dokumenter var gradert som topphemmelige, skulle bare vært tilgjengelig i enkelte utvalgte offentlige bygg.

Trump fikk medhold

Trump er under etterforskning av justisdepartementet for å ha fjernet høysensitive dokumenter fra Det Hvite Hus. Han har gått til motangrep, både gjennom en rekke uttalelser i medier og til egne støtteespillere. I retten har Trump så langt fått medhold i at retten skal oppnevnes en sakkyndig til å gå igjennom dokumentene som ble beslaglagt. Justisdepartementet får dermed ikke etterforsket videre i dokumentene før den rettsoppnevnte sakkyndige har gått igjennom dem.

FBI har motsatt seg at det skal oppnevnes en slik sakkyndig, siden de mener det vil hindre etterforskningen.