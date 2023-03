Fant hodeskalle i en plastbøtte med sement

I april 2001 oppdaget Ronald Telfer en hvit plastbøtte på en rasteplass i Kearney, Missouri i USA. Bøtta var fylt med steinhard sement.

Ronald løftet opp bøtta og kastet den i asfalten, slik at sementklumpen løsnet. En fæl odør steg ut idet han helte innholdet ut av bøtta. Ronald så spor av hår som stakk opp av den sylinderformede sementklumpen.

Han antok at det var et dyr som hadde krabbet oppi bøtta, og blitt sittende fast da sementen stivnet. Han lot sementklumpen ligge igjen på rasteplassen. Plastikkbøtta tok han med seg hjem til å mate grisene sine med.

PIRRET NYSGERRIGHETEN: Denne sylinderformede sementklumpen gjorde Franklin Ray Dean nysgerrig. Han tilkalte politiet da han så at det stakk hår opp av den. Foto: «Web of Death» / Disney+

Tre måneder senere stoppet Franklin Ray Dean innom samme rasteplass. Han la merke til sementklumpen som lå i veikanten – og han ble nysgjerrig på håret som stakk ut.

Franklin kontaktet politiet for å være på den sikre siden.

Det skulle vise seg at det lå en hodeskalle fra et menneske i sementklumpen.

Ønsket å oppklare mysteriet

Rettsmedisinere undersøkte hodeskallen, men de lyktes ikke med å identifisere vedkommende. Alt de var sikre på, var at hodeskallen kom fra en hvit mann i 50-60-årsalderen som var omtrent 1,83 meter høy.

I mellomtiden sto Ronald Telfer frem og overleverte den hvite plastbøtta han hadde tatt med seg hjem.

SEMENTKLUMPEN: I denne sylinderformede sementklumpen lå hodeskallen. Foto: «Web of Death» / Disney+

Det var umulig å si hvor lenge plastbøtta hadde befunnet seg på rasteplassen, men etterforskerne konkluderte med at mannen hadde blitt drept et annet sted enn hvor bøtta ble funnet.

Politiet hadde flere spørsmål enn svar. De sto uten spor og kom ingen vei med hodeskallen. Det tok ikke lang tid før etterforskningen ble nedprioritert og til slutt henlagt på bevisets stilling.

AMATØRETTERFORSKER: Ellen Leach er fascinert av true crime-mysterier, og ønsket å identifisere hodeskallen i plastbøtta. Foto: «Web of Death» / Disney+

Men en som ikke ville gi opp saken, var amatøretterforsker og true crime-entusiast Ellen Leach fra Mississippi. Hun var blitt fascinert av avisartikler om den mystiske hodeskallen, og startet sin egen etterforskning fra kjøkkenbordet.

Hun saumfarte nettsider om savnede personer, og posisjonerte søket mot den lille informasjonen som var kjent om hodeskallen: Kjønn, hudfarge, alder og høyde.

Ellen trodde flere ganger at hun traff blink, og rapporterte funnene sine fortløpende til myndighetene. Blant forslagene hennes var at hodeskallen tilhørte Jimmy Hoffa, den beryktede fagforeningslederen med tilknytninger til organisert kriminalitet som forsvant i 1975 og har aldri blitt funnet.

Men hun mottok det samme svaret hver gang: Ingen savnede personer som Ellen mente kunne være hodeskallen i plastbøtta, viste seg å være riktig person.

I 2004 leste Ellen en savnetmelding som pirret interessen hennes. Den handlet om 55 år gamle Greg May.

Meldt savnet

Greg var en erfaren tatovør som i 20 år drev sitt eget tatoveringsstudio i Wisconsin. På starten av 2000-tallet pensjonerte han seg og flyttet til Iowa.

TATOVØR: Greg May drev sitt eget tatoveringsstudio i 20 år. Foto: «Web of Death» / Disney+

Ekskona, sønnen og datteren til Greg bodde i California – 230 mil unna Iowa – da de plutselig mistet kontakten med ham. De trodde først han var ute på reise for å spore ned objekter fra den amerikanske borgerkrigen (1861-1865). Greg var nemlig en ivrig samler av borgerkrigsantikviteter, og kolleksjonen hans var formidabel, verdifull og ettertraktet.

Greg hadde i lang tid lekt med tanken om å tilbringe pensjonisttilværelsen i Florida, så familien spekulerte på om han hadde flyttet dit uten å varsle noen. Han var i tillegg kjent for å leve en nomadisk livsstil, så at de ikke fikk kontakt med ham, var for så vidt ikke noe nytt.

Men i slutten av januar 2001 ble de såpass bekymret at de meldte Greg savnet.

Ekskona og barna hadde lenge håp om at det ikke hadde skjedd noe alvorlig med Greg, men håpet ble svekket da politiet tok seg inn i leiligheten hans og oppdaget at boligen var tømt for verdisaker – inkludert samlingen med borgerkrigsantikviteter.

Ytterligere håp forsvant i mars 2001 da politiet fant bilen hans forlatt. Lommeboka hans lå i bilen.

VERDIFULL SAMLING: Greg May hadde en verdifull samling med antikviteter fra den amerikanske borgerkrigen. Foto: «Web of Death» / Disney+

Douglas og Julie

Men så mottok et museum i Wisconsin en rekke gjenstander fra Gregs samling, samt et brev – signert Greg – som sa at han ønsket å donere gjenstandene til museet. Politiet var dog veldig skeptiske til at Greg faktisk hadde skrevet brevet, siden venner og familie var hellig overbeviste om at Greg aldri ville ha kvittet seg med samlingen sin frivillig.

I tiden som fulgte begynte flere antikviteter fra samlingen å dukke opp på auksjoner rundt omkring i USA. Politiet kontaktet et auksjonshus i Illinois som forberedte seg på å selge gjenstander fra Gregs samling. Auksjonshuset overleverte navn og kontaktinformasjon til vedkommende som hadde hyret dem til å selge borgerkriggjenstandene.

Selgeren viste seg å være Julie Miller. Hennes kjæreste var Douglas DeBruin. Douglas var en tidligere straffedømt mann som hadde fått husly i kjelleren til Greg i Iowa. Etter hvert hadde Julie også flyttet inn.

BODDE MED GREG: Julie Miller bodde i en periode i kjelleren til Greg May sammen med kjæresten Douglas DeBruin. Foto: «Web of Death» / Disney+

Siste gang naboene til Greg hadde sett Douglas, var da han hadde lastet opp en rekke esker og gjenstander fra Gregs hus inn i en varebil.

Paret ble arrestert for tyveri, og i boligen deres fant politiet resten av borgerkrigssamlingen til Greg.

Politiavhøret startet med at Julie nektet for å vite hva som hadde skjedd med Greg. Men underveis brøt hun sammen. Hun fortalte at kjæresten Douglas hadde kvalt Greg til døde, og at liket ble dumpet i Mississippi-elven. Men tross mange og omfattende søk over en lang tidsperiode, ble Gregs lik aldri funnet i elven.

Det skapte hodebry for etterforskerne. Før de kunne bevise at Douglas drepte Greg, måtte de bevise at Greg var død.

Politiet ble derfor avhengig av at Julie vitnet mot kjæresten – det var deres beste sjanse for å få Douglas dømt. Julie ble derfor tilbudt immunitet fra drapstiltale mot å vitne mot kjæresten, noe hun takket ja til.

Løste plastbøtte-mysteriet

Etter å ha lest om Greg May-saken, innså true crime-hobbyetterforskeren Ellen Leach at det kunne være Gregs hodeskalle som ble funnet i plastbøtta på rasteplassen i 2001.

Det var nemlig mye som kunne tyde på det. Bare sju måneder hadde gått fra Greg ble meldt savnet, til hodeskallen i plastbøtta ble oppdaget. Kjønn, alder, hudfarge og høyde. Alt stemte.

Eller, nesten alt. Det eneste som skurret var at liket ble, ifølge Julie, dumpet i Mississippi-elven. Ellen delte allikevel teorien sin med myndighetene og ventet i spenning på resultatet.

Etter noen uker fikk hun svar: Ved å sammenligne Gregs tannlegejournaler med hodeskallen, ble det bevist at det var hodeskallen til Greg.

Foto: «Web of Death» / Disney+

Etter seks år som amatøretterforsker hvor hun hadde forsøkt å oppklare en rekke saker, hadde hobbyen hennes omsider båret frukter. Hun mottok en dusør på 15.000 dollar som belønning for innsatsen i saken.

Livsvarig fengsel

At hodeskallen ble identifisert, var dårlige nyheter for Douglas og Julie.

Julie var allerede dømt til tre års fengsel for å ha fraktet tyvegods over delstatsgrenser. I et nytt politiavhør endret hun historien sin, og fortalte at Douglas hadde partert liket med motorsag – og at hun hjalp til med kniv.

Overkroppen ble dumpet i Mississippi-elven, mens kroppsdelene som lot seg lettest identifisere – hodet, hender og føtter – ble lagt i sement i totalt fem plastikkbøtter, som ble dumpet på forskjellige steder.

På grunn av immunitetsavtalen hun inngikk ved å vitne mot Douglas, kunne ikke Julie bli tiltalt for delaktighet i drapet. Men avtalen hindret ikke myndighetene fra å tiltale henne for å ha avgitt falsk forklaring. Hun ble senere funnet skyldig i mened og dømt til ytterligere fem år i fengsel. Hun ble løslatt i 2011.

DØMT: Douglas DeBruin fikk livsvarig fengsel for drapet på Greg May. Foto: «Web of Death» / Disney+

Douglas’ rettssak var bare dager fra å begynne da hodeskallen ble identifisert. Aktoratet jublet over oppdagelsen, og i rettssaken forsvarte Douglas seg med at det var Julie som hadde drept Greg.

Juryen trodde ikke på historien, og Douglas ble dømt til ti års fengsel for tyveri, og livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse for drapet.

