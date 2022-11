Fant 135 år gammel beskjed under gulvet

I Edinburgh i Skottland hadde rørlegger Peter Allan laget et hull i gulvet for å komme frem til noen rør, da han oppdaget at det lå en glassflaske under gulvet.

– Rommet er 10 fot ganger 15 fot, og jeg har kuttet nøyaktig rundt flasken uten å vite at den var der. Jeg kan ikke tro det, sier Allan til BBC.

I flasken, en gammel whiskeyflaske, lå et brev. Allan hentet eieren av huset, Eilidh Stimpson.

Humoristisk budskap

Så fort Stimpsons barn på ti og åtte år kom hjem fra skolen, gikk familien løs på flaska.

Etter å ha prøvd å fiske brevet ut med pinsett og tang, så de seg nødt til å finne frem hammeren og knuse whiskeyflaska.

– Vi samlet oss alle og pekte fakler på den og prøvde å lese den, det var så spennende, sier Stimpson til BBC.

Brevet var dater til 6. oktober 1887, og signert av James Ritchie og John Grieve. I brevet skriver de:

James Ritchie og John Grieve la dette gulvet, men de drakk ikke whiskyen. Den som noen gang finner denne flasken kan tro at støvet vårt blåser langs veien.

BREV: I flasken hadde to arbeidere skrevet et brev, datert til 1887. Foto: Privat

Skal legge ny flaske tilbake

Stimpson sier hun foreløpig har tatt vare på brevet i en Tupperware-boks.

– Det er forferdelig å ha knust en 135 år gammel flaske, men det var den eneste måten å nå seddelen på, sier hun.

En familievenn skal ha slått opp de to mennene som skrev brevet i registeret, og funnet ut at de bodde i samme område av Edinburgh.

Stimpson har blitt anbefalt av en kurator å oppbevare brevet i en plastlomme, som kan bevare det bedre.

– Jeg har bestilt noen lommer og tror til slutt at vi vil ramme inn lappen med en del av flasken, for eksempel halsen, fordi det er en så spennende ting å ha, sier hun.

Familien skal også skrive en egen lapp som de skal legge i en flaske. Den skal legges under gulvet til glede for fremtidige finnere.

– Å tenke på at den lå der hele den tiden og kunne vært der for alltid er bare fantastisk. Det er ikke bare fra 70-tallet eller noe sånt, det er så mye eldre, det er veldig kult, sier Stimpson.