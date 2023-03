Fant 1000 år gammel statue

Etter flere år med tørke, har en tidligere ukjent statue dukket opp i et vulkankrater på Påskeøya.

Akkurat når ekspertene trodde de hadde oversikt over hver og èn Moai-statue på Påskeøya, holdt en uttørket sjøbunn i et vulkankrater dem på tærne.

VULKANKRATER: Her fant arkeologer den "nye" statuen. Foto: Pablo Sanhueza / Reuters

Disse statuene, som hovedsakelig er laget av vulkansk stein, finnes overalt på stillehavsøya.

Mer enn 1000 av dem er allerede funnet og logget. Men å finne en ny kom likevel som en overraskelse, og litt som et mysterium.

NYTT FUNN: Den nye statuen er et uvanlig funn på øya. Foto: Ma'u Henua Indigenous Community / AFP

– Vi tror vi kjenner alle moaiene, men så dukker det opp en ny i innsjøen ved vulkankrateret, forklarer Terry Hunt til Good Morning America.

Han er professor i arkeologi ved University of Arizona, og var med på det uvanlige funnet.

ALDRI FØR: Det har aldri blitt funnet en Moai i det tørre terrenget. Foto: Ma'u Henua Indigenous Community / AFP

– Det har ikke tidligere vært noen moai funnet i det tørre terrenget, eller i det som tidligere var en innsjø, så dette er den første.

Kan finne flere

Den nyoppdagede moaien er en av de minste som er funnet.

LITEN: Sammenlignet med mange av de andre moaiene, er denne liten. Foto: Ma'u Henua Indigenous Community / AFP

Den måler bare knappe 160 centimeter over bakken.

Det får eksperter til å tro at det er potensiale til å finne flere.

– Under de tørre forholdene vi har nå, kan vi finne flere, sier Hunt.

STORE STATUER: Oppover fjellsiden står store statuer. Foto: Martin Bernetti / AFP

Moai-statuen har blitt gjemt av det høye sivet som vokser i innsjøbunnen, og ved å bruke utstyr som kan skanne jorden, er det sannsynlig at forskerne kan finne flere moaier i innsjøens sedimenter.

– Når det er en moai i innsjøen, er det sannsynligvis flere, poengterer han.

– Forfedrene våre visste ikke om den

Hver og en moai er unik, skapt av skulptører for omtrent 1000 år siden.

De skulle representere egenskapene til personen den lignet, som ofte var en høvding eller viktig leder.

PÅ REKKE OG RAD: Her, like ved vulkanen, står en rekke moai-statuer. Foto: Esteban Felix / AP Photo

Selv om eksperter trodde de visste plasseringen av alle statuene, beviser det nye funnet i innsjøen at noen av dem lenge har vært en godt bevart hemmelighet.

Visepresidenten for urbefolkningen, Ma'u Henua, på øya sier at ingen var klar over statuens eksistens.

– Selv forfedrene våre, og besteforeldrene våre visste ikke om den, understreker han til Good Morning America.