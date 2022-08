Fanget i undersjøisk tunnel: – Var som en katastrofefilm

Plutselig brøt toget sammen midt under den engelske kanalen, og etter timevis med venting ble det igangsatt full evakuering.

– Det var som en katastrofefilm. Du gikk bare inn i avgrunnen uten å vite hva som skjedde. Vi måtte alle holde oss under havet i denne store køen, sier en av de berørte passasjerene, som omtaler hendelsen som veldig skremmende.

Hun var om bord på toget fra Frankrike til England tirsdag kveld, og var en av mange som ble strandet i timevis under Den engelske kanalen.

Skulle sjekke problem med hjulene

Etter å ha gått om bord på toget rett før klokken 16.00, så var det full stopp bare ti minutter senere, ifølge en passasjer til CNN.

Meldingen var at personell måtte undersøke et problem med hjulene på toget.

– Det tok omtrent en og en halv time for dem å undersøke og tydeligvis ikke finne noe. De tilbakestilte ting og satte av gårde i ytterligere fem minutter, sa han.

Etter enda ett forsøk, måtte selskapet ansvarlige for toget, Eurotunnel Le Shuttle, se slaget tapt.

Kvinne fikk panikkanfall

«Et tog har brutt sammen i tunnelen og vi er i ferd med å overføre passasjerer til et separat passasjertog via servicetunnelen, for å returnere til Folkestone-terminalen vår», tvitret Eurotunnel tirsdag kveld.

Bildene av den skremmende evakueringen har senere spredd seg på sosiale medier, og flere medier har omtalt hendelsen.

– Det var en kvinne som gråt i tunnelen, og en annen kvinne som reiste alene hadde et panikkanfall, sa en passasjer til BBC.

Flere av passasjerene skal ha uttrykt sin misnøye med evakueringen i ettertid, mye grunnet varme temperaturer og manglende lufting.

Totalt skal togturen - som normalt tar 35 minutter - ha tatt fem-seks timer fra Folkstone til Calais.

Onsdag morgen gikk togene som normalt igjen, og selskapet har beklaget hendelsen.