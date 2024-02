Fanget i flammehavet i to timer: – Var ikke klar for å dø

SATT FAST: Her står Ammar Deruyck (25) og kjæresten Sara Jorge (26) på balkongen der de satt fast i over to timer under brannen torsdag. Foto: Alberto Saiz / AP / NTB

Torsdag ettermiddag var belgiske Ammar Deruyck (25) og kjæresten Sara Jorge (26), opprinnelig fra Portugal, hjemme i leiligheten i 8. etasje i Valencia.

De to bodde tidligere sammen i Portugal, men flyttet til Valencia for to år siden.

– Vi trengte noe nytt i livet, noe varmere og lykkeligere, og vi kom hit. Jeg elsker Valencia, folkene og viben er fantastisk, sier han når TV 2 møter ham på hotellet der han, kjæresten og andre evakuerte etter storbrannen bor.

FANGET: Ammar Deruyck var fanget i over to timer på en balkong i det brennende bygget. Foto: Simen Askjer / TV 2

Så, på torsdag, skjedde noe han aldri hadde trodd kunne skje.

– Jeg sto på balkongen og nøt utsikten, det var fantastisk utsikt fra leiligheten vår. Så oppdaget jeg røyk fra en annen del av bygningen, sier han.

I løpet av noen få minutter så Ammar brannen sper seg i alle retninger.

– Det er en veldig stor bygning, og jeg tok det nok ikke alvorlig fort nok. Da jeg og kjæresten forsto at vi måtte komme oss ut og gikk ut av leiligheten, oppdaget vi at korridoren utenfor var full av røyk, forteller han.

Satt fast

På vei ut i gangen så de at naboene gikk tilbake i sin leilighet. Gangen var for røykfylt.

– Så vi gikk også inn igjen i vår leilighet. Etter hvert ble det for mye røyk i leiligheten, så vi åpnet vinduet, før vi måtte gå ut på balkongen, sier han.

Fremdeles slet paret med å helt forstå omfanget av brannen.

TORSDAG KVELD: En boligblokk begynner å brenne. Foto: Alberto Saiz / AP / NTB Les mer FANGET I FLAMMEHAV: Belgiske Ammar Deruyck (25) og kjæresten Sara Jorge (26) var fanget på en balkong mens flammene herjet rundt dem. Foto: Jose Jordan / AFP / NTB Les mer UTBRENT: Fredag morgen er hele boligblokken nærmest utbrent. Foto: Jose Jordan / AFP / NTB Les mer UTBRENT: Fredag morgen er hele boligblokken nærmest utbrent. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer

– Kjæresten foreslo å hoppe ned, men fra 8. etasje er det ikke gode sjanser for å overleve. I stedet klatret vi på balkongene bortover til vi kom til en på hjørnet der vinden hjalp oss med å blåse flammene litt vekk, sier han.

Her, stående bom fast på en balkong i 8. etasje, kjente de to på dødsfrykt.

– Jeg tenkte at jeg ikke vil dø nå. Ikke sånn. Ikke så ung. Frykten kom gradvis mens vi sto fast på balkongen, og særlig mot slutten. Kjæresten min hadde panikk, men jeg fikk roet henne ned. Så ropte vi på hjelp, vi ropte og skrek, sier Ammar.

Over to timer sto der på balkongen, før brannvesenet kom med en kran og fikk dem i sikkerhet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp REDDES: Mens brannvesenet kjemper mot flammene med en stigebil blir Ammar og Sara reddet ut av en annen. Foto: Reuters

Rundt det brennende bygget hadde det samlet seg folk fra hele byen. Video og bilder fra vitner og lokal media viser hvordan det unge paret blir heist ned i trygghet.

De er de to siste som kommer seg ut av det brennende bygget i live.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp LETTELSE: Endelig i trygghet nede på bakken, puster de ut av lettelse. Foto: Reuters

Ti døde

Boligbrannen i Valencia har krevd ti menneskeliv.

Videoer fra vitner viser hvordan brannen spredte seg i en enorm hastighet. På bare en halvtime hadde brannen spredt seg fra noen få leiligheter til store deler av boligkomplekset.

De enorme flammene gjorde det nærmest umulig for brannmannskapet å ta seg inn i bygget. Flere brannmenn ble skadet under redningsaksjonen.

BILDER: Bildene av Ammar og Sara gikk verden rundt tidligere i uken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Etter at de ble reddet ut, ble Ammar og Sara sendt til feltsykehuset som var satt opp like i nærheten. Sara hadde noen lette brannskader, og de to ble sendt videre til sykehuset i byen.

– Da ringte jeg mamma. Hun klarte ikke forstå hva som hadde skjedd, først trodde hun jeg hadde vært i en trafikkulykke, men så fikk hun se bildene fra Valencia, sier han.

Hundrevis hjemløse

Det tok brannvesenet mange timer å slukke den voldsomme brannen.

Selv om de kom seg unna hendelsen med livet i behold har Ammar og Sara mistet det meste av det de eier. Det har også hundrevis av andre beboere.

– Det er så trist med de som har dødd. Og at så mange har mistet alt de eier. Jeg er bare lykkelig for at jeg lever, at kjæresten min lever, og at vi fremdeles har en fremtid sammen, sier han.



MIDLERTIDIG HJEM: Ammar Deruyck og kjæresten bor på hotell etter at brannen tok hjemmet deres. Foto: Simen Askjer / TV 2

De siste dagene har innbyggerne i Valencia strømmet til området med klær, leker og mat for å hjelpe de som har blitt husløse.

Den spanske avisen El Pais skriver at man på bare to dager har fylt opp et helt sportssenter på 4500 kvadratmeter med hjelp til ofrene. Nå har bystyret sett seg nødt til å stoppe innsamlingen, fordi det ikke er mer plass.

På bare 24 timer har en innsamlingsaksjon i nabolaget samlet inn over 70.000 euro.

Nå har også Ammar og Sara starter en innsamlingsaksjon for å hjelpe de som er i samme situasjon som dem selv.

TAKKNEMLIG: Ammar Deruyck er først og fremst takknemlig over å være i live da TV 2 møter ham lørdag kveld. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi er opptatt av å hjelpe de som er hardest rammet. Vi er unge og kan starte på nytt, for andre er dette vanskeligere, sier han.



Selv antar han at de nå må bo en liten periode i en bolig de får tildelt av myndighetene, før de får leid seg en ny.

– Men det jeg kjenner på nå er takknemlighet. Jeg er så takknemlig for å være i live, sier han.