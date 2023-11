Familiene venter i spenning – redningsaksjon nærmer seg slutten

BER: En hinduistisk prest ber ved et midlertidig alter satt opp utenfor tunnelåpningen. Foto: Reuters

De indiske anleggsarbeiderne er innesperret 4,5 kilometer inne i fjellet etter at det gikk et voldsomt steinskred et par kilometer innenfor tunnelåpningen.

Men nå ser det ut til at operasjonen går mot slutten. Redningsmannskap har gravd seg fram til 41 innesperrede arbeidere i India, melder Reuters.

Jaimal Singh Negi venter på å få se broren sin igjen. Foto: Reuters

Nå gjenstår det å sikre den smale passasjen slik at arbeiderne skal komme seg trygt ut.

Utenfor venter pårørende håpefullt.

– Alle er ved godt mot. Jeg snakket akkurat med redningsarbeiderne, og de sa jeg skulle få møte broren min snart, sier Jaimal Singh Negi.

I ti-tiden norsk tid står det ambulanser klare utenfor tunnelåpningen.

I mer enn to uker har de overlevd på mat, vann og oksygen som er sendt ned til dem gjennom et rør. De har også fått nødvendige medisiner.

Redningsarbeidet har vært komplisert, og flere små skred og dårlig vær har skapt komplikasjoner, og frykt for at hele redningsoperasjonen skulle ende i katastrofe.

Gjennombrudd mandag

– Det gikk veldig bra i går kveld. VI har kommet oss 50 meter inn, og har anslagsvis fem eller seks meter igjen. Vi skal sette inn et nytt rør, og forventer gode resultater iløpet av dagen, sier den australske mikrotunnel-eksperten, Chris Cooper til Reuters i morgentimene tirsdag.

Ekspertene som er hentet inn bruker det mange vil mene er kontroversielle metoder for å grave ut en smal passasje for å få arbeiderne ut.

REDNING: Redningsmannskaper har jobbet dag og natt for å nå fram til arbeiderne. Foto: REUTERS/Shankar Prasad Nautiyal

De 41 arbeiderne er fattige og underbetalte. Tunnelen de jobbet i skulle forbinde flere pilgrimsbyer i Himalaya, helt nord i India.

Lenge visste man ikke hvordan det hadde gått med dem, men på den niende dagen fikk redningsmannskapene inn et lite kamera gjennom et trangt rør. Det ga nytt håp for alle de pårørende som engstelig venter på sine kjære.