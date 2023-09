Familien si bøn: – Få sonen vår heim til ein kvar pris

VENTAR: Familien ventar utolmodig på at sonen skal bli sendt heim til Sverige. Foto: TV 4

Johan Floderus sit fengsla i Iran. For fyrste gong snakkar foreldra ut om marerittet.

Det som skulle bli ein hyggeleg vennetur for Johan Floderus i april i fjor tok ei dramatisk vending.

På veg heim til Sverige sender venene til Johan ei tekstmelding til familien hans. Johan har blitt fengsla og er ikkje med på heimturen.

– Det var frykteleg. På eit vis skjønte eg kva som hadde hendt. Eg trur eg skreik, seier mor Kerstin Floderus til svenske TV 4.



VENTAR: Det einaste familie ynskjer er å få sonen heim. Foto: TV 4

Skrekkbeskjeden



Johan Floderus sit fengsla i det berykta Evin-fengselet, eit fengsel som husar fleire politiske fangar, opposisjonelle og menneskerettsaktivistar.

No har han sete inne i over 500 dagar.



Han er mistenkt for spionasje i Iran. Familien meiner bestemt at han ikkje har hatt noko intensjon om dette.

Familien har berre eitt ynskje: «Få sonen vår heim til ein kvar pris».



STADFESTA: EU har stadfesta at det er den 33 år gamle diplomaten som er fengsla i Iran. Foto: Privat

I juli 2022 stadfesta Iran at dei har varetektsfengsla ein svensk statsborgar. EU og svenske styresmakter har også stadfesta at ein svensk statsborgar er varetektsfengsla i Iran, ifølge BBC.

POLITISK FENGSEL: Evin fengsel i Teheran husar primært politiske fangar og har blitt anklaga for å bryte menneskerettigheitene ved fleire høve. Foto: Wana News Agency

Utanrikspolitisk talsperson i EU, Josep Borrell, har stadfesta at det er den svenske diplomaten Johan Floderus som sit fengsla i Iran. Han stadfestar også at svensken jobbar for EU.

Uroa for innverknadane

Faren fortel om dårlege tilstandar i fengselet.



– Dei søv på golvet og har fått utdelt fire teppe kvar. To av dei bruker han som madrass, eitt rullar han saman til ei pute og eitt bruker han som dyne. Lyset står på døgnet rundt, så dei må sove med augemaske, forklarer pappa Matts Floderus til svenske TV 4.

Familien er uroa for kva innverknad fengslinga kjem til å ha på Johan.

– Johan har vore der altfor lenge no. Sjølv om han er sterk og har god disiplin, så kjem også han til å bli brote ned av dette. Vi er jo uroa for kven han vil vere, viss han nokon gong kjem heim. Kjem han til å vere den same? seier syster Ingrid.



SØSKEN: Systera er uro for om fengselsopphaldet kjem til å ta knekken på bror hennar. Foto: Privat

I september fylde Johan 33 år. For andre gong blei bursdagen «feira» i cella i Evin fengsel.



– Eg har det bra

Dei fyrste månadane var det nesten heilt stilt frå Johan.

Han var plassert på isolat i lengre periodar og måtte sveltestreike fleire gonger for å få ringe heim, sjølv om han skal ha rett på éin samtale i veka.



– Han kjenner seg nok åleine og at ingen bryr seg. Vi kan ikkje la dette skje. Vi må oppmuntre han så mykje vi kan. Å sitte der og føle seg forlaten må vere frykteleg, seier Kerstin Floderus.



Den siste tida har foreldra fått løyve til å snakke med sonen eit par gonger i veka, til og med på videosamtale.

SAMTALETID: Den siste tida har familien fått innvilga meir telefontid, til og med på video. Foto: TV 4

Dei må snakke engelsk og samtalen er overvaka av iranske tryggleikstenester.



– Eg har det bra, men håret mitt er blitt litt gråare, fortel Johan på ein videosamtale til foreldra.

Det er godt for begge partar å sjå kvarandre, men dei må vere varsame med ordvalet sidan samtalen blir overvaka.

– Du ser frisk ut, synest eg - bra. Eg var redd for at … ja, du veit, seier mor til Johan på videosamtalen.

Ynskjer fangebyte



Pågripinga av Johan skjedde kort tid etter at ein livstidsdom blei gitt til iranaren Hamid Noury i Sverige. Noury er iransk statsborgar og sikta for drap og alvorlege krigsbrotsverk i Iran av den svenske domstolen.

Kjelder seier til TV 4 at dei meiner Iran bruker svensken for å legge press på Sverige for å utlevere Noury tilbake til Iran.

SKAPT REAKSJONAR: Bilete viser iranarar som engasjerte seg under rettsaken til Hamid Noury utanfor domstolen i Stockholm. Sverige. Foto: Duygu Getiren

Fleire utanlandske fangar har blitt lauslatne frå iranske fengsel etter at slike typar krav frå Iran blir imøtekomne.

Familien uttaler seg ikkje om kva dei synest om eit slikt byte.

– Vi kan ikkje spekulere i kva ein skal gjere. Vi veit ikkje. Vi vil berre få Johan heim, til ein kvar pris, seier ei fortvila mor.

Ikkje åleine

Den svenske familien har lært mykje av ein dansk 28-åring, Thomas Kjem, som deler ei liknande historie. Han var varetektsfengsla i same fengsel som Johan, men blei lauslaten og sendt heim til Danmark etter i overkant av 200 dagar.



LIKNANDE HISTORIER: Fladerus og Kjem har vore fanga i det same fengselet i Teheran. Foto: MARTIN SYLVEST

I eit intervju til Reuters etter heimkomst, forklarer Kjem at han ikkje blei utsett for fysisk tortur og fekk den mat og drikke han trengde.

– Men fridomen blei teken bort frå meg. Det er det ein tenkjer på, forklarer den tidlegare fangen.

Tidlegare i september i år betalte USA ein sum som svarar til 66 milliardar kroner for å få heim tre amerikanske statsborgarar som sat varetekstfengla i Iran.