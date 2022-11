Familien er fanga i 19. etasje: – Ikkje mogleg å gå ut

Utsikta frå 19. etasje er slåande. Den moderne leilegheita ruvar over metropolen Kyiv. Men så gjekk straumen, og med det stansa heisen. No sit familien nærmast fanga i heimen sin.

– Sjå kor stor tvillingvogna er, seier Andrij Freel Shalimov (36), og viser fram den splitter nye doningen.

Kona stemmer i.

– Vi klarer ikkje å bere barnevogna og tvillingane opp og ned 19. etasjar. Så det er ikkje mogleg å gå ut, seier Oleksandra Darmohrai (31).

Manglar straum og vatn

Ho har veslejenta Solomiia (3 md. og 2 dagar) i beresele. Tvillingbroren tar seg ein blund. Det er ikkje så mange av desse stille stundene, han er litt vanskeleg å roe ned, fortel Oleksandra.

– Eg skulle så gjerne ha vore ute og trilla borna, men vi sit fast her. Vi har også gått glipp av to vaksinetimar på grunn av dette.

Verst er det likevel å vere utan vatn, synest foreldra. Alt vatnet må dei slite opp dei 360 trappetrinna.

– Vi får ikkje bada borna, seier Oleksandra.

– Men vi varmar opp litt vatn og sparer på det i termosar til vi treng det, forklarer dei.

Dei har nettopp fått seg ein koketopp som går på gass. Den fekk dei tilsendt av ein venn i Polen.

– Det er mangel på slikt i Ukraina no så dei er kjempedyre her, seier Oleksandra.

Heimelaga koketopp

Andrij forsvinn ut på balkongen og hentar ei heimelaga innretning som dei også brukar til å varme vatn.

– Sånn, seier han og tenner på noko som ser ut som parafinvoks. Ti minutt seinare begynner vatnet så smått å boble.

– Og der var vatnet ferdig. Enkelt, ler småbarnsfaren.

KREATIVT: Andrij Freel Shalimov (36) seier det gjeld å vere kreativ i dei straumlause periodane. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Som på kommando, vaknar veslemann Ostap og leverer ei solid dose i bleia. Foreldra konkluderer raskt med at her må det meir enn våtserviettar til. Ostap synest bleieskift er til å grine av, og gir høglytt beskjed om det. Faren hastar av garde for å hente det oppvarma vatnet. Det hjelp litt på stemninga.

DOBBELT OPP: Tvillingar er hektisk nok i utgangspunktet. – Vi har lest ei bok om korleis ein skal takle tvillingar. Men dessverre stod det ingenting om korleis ein skal takle tvillingar utan straum, seier Oleksandra Darmohrai (31) med ein latter. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det er veldig tøft å leve med småborn under slike forhold, seier mora.

– Takk og pris for at dei blir amma. Viss ikkje, hadde det vore langt vanskelegare.

Faren byssar på veslejenta, men no er det hennar tur til å grine.

– Oi, ho er svolten, seier han, og dei byter baby. Men då finn også broren ut at han er svolten, så mor forsvinn av garde for å mate begge to.

Kan ikkje jobbe

Andrij set seg ned ved kontorpulten, som står i eit hjørne av stova. Der står det mange tekniske duppedingsar, men ingen av dei blinkar rødt for å vise at dei er i live.

SVART SKJERM: Andrij ved den døde PC-en. Nett-tilkoblinga på telefonen virkar heller ikkje. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det er ikkje mogleg for meg å jobbe, seier Andrij. Han er artist, og skulle eigentleg gitt ut nytt album i år.

– Men så invaderte russarane, seier han.

– Eg kan ikkje halde konsertar. Og no når straumen er gått, fungerer heller ikkje lydstudioet.

Men han har fått gitt ut ein singel i år: «Når krigen er slutt». På songen har han også med seg ei av landets største stjerner, Jamala.

– Songen handlar om at Russland har okkupert delar av landet mitt, forklarer Andrij, som nyttar mellomnamnet Freel som artistnamn. Han forsøker å spele den av frå YouTube.

ARTISTPAPPA: Det blir masse byssing og synging i familiens leilegheit i 19. etasje. – For å vere ærleg, blir vi litt sprø av at vi ikkje kan gå ut, innrømmer Oleksandra. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Men nettforbindelsen er også svært dårleg no, og i lange periodar forsvinn den heilt. Det viser seg å vere ei gløymesak å få kontakt med nettet no, men han har singelen lagra på telefonen. Musikken startar og han begynner å rappe i takt med songen:

– Når krigen sluttar, når våpena blir stille, då vil vi alle gå ut, vi vil synge saman!

– SOM JORDSKJELV: Fleire bustadblokker blei ramma av dei russiske angrepa 23. november. – Eksplosjonane var så kraftige at dei kjentest ut som jordskjelv, fortel Andrij. Han og familien gøymde seg på badet mens rakettane hagla. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Vurderer å forlate Kyiv

Utanfor senker mørket seg raskt. Sola går ned klokka 16, og når straumen er vekke i store delar av byen blir det fort bekmørkt. Paret tenner på stearinlys, og skrur også på nokre batteridrivne lys som dei har hengt på babygymmen.

– Borna våre kan ikkje leike i mørket. Det er slik dei kan sjå leikane sine, seier Oleksandra.

– Har de vurdert å reise frå Kyiv?

– Ja, svarer ho kjapt.

– Vi har verkeleg ikkje lyst, men vi blir kanskje nøydt.

Andrij seier han fryktar vinteren.

– Det kan bli 30 minusgrader her, seier han.

– Kan de bli verande då?

– Nei, det blir umogleg.

For sjølv når elektrisiteten kjem tilbake, så blir det berre i periodar. Straumtilgangen rullerer for å avlaste det utbomba elnettet.

– Vi har som regel fire timar med elektrisitet og fire timar utan. Men det varierer, seier Oleksandra.

MØRKT: Det er bekmørkt allereie kl 1700. – Det kan bli ganske kjedeleg, rett og slett, seier Oleksandra og ler. – Men borna held oss ganske så opptatt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Og no har vi altså ingenting. Men heldigvis er mannen min ein profesjonell overlever, ler ho.

Andrij viser fram ulike produkt som skal hjelpe dei å overleve krisa. Han er mest nøgd med det som ikkje treng lading, som til dømes lommelykter med dynamoar som kan sveivast i gang.

Han viser også ei varme-innretning som ser ut som blomsterpotter opp ned, som ein kan sette lys inni.

– Denne saken kan varme opp eit lite rom, forklarer han.

– Så viss det blir skikkeleg ille, kan vi alle sette oss inn på badet og halde varmen med denne.

– Folkemord

Ekteparet er ikkje i tvil om kvifor Russland konsekvent angrip den sivile infrastrukturen.

– Dei vil at vi skal fryse slik at dei tvingar oss til forhandlingar, seier Oleksandra.

– Synest du Ukraina burde forhandle?

– Nei! Det er umogleg å bli einige om noko som helst med den terrorstaten, seier ho bestemt.

– Dei forsøker å knuse oss berre fordi vi er ukrainarar. Det kallast folkemord, seier Andrij.

Men å forlate landet, kjem uansett ikkje på tale. Ingen menn under 60 får lov til å dra, og Oleksandra vil ikkje splitte familien.

– Vi er ein familie og vi må gå gjennom dette saman. Dessutan er Ukraina landet mitt.